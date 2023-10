Come condividere lo schermo su Google Meet con Android, iPhone e PC

Al giorno d'oggi usiamo i nostri PC e dispositivi mobili come compagni di viaggio nel quotidiano, sia in ambito lavorativo che in ambito didattico. Per tanti di noi questi dispositivi permettono di lavorare, riunirsi con colleghi e clienti, seguire lezioni. E tra i software che maggiormente ci aiutano in tutto questo troviamo Google Meet (qui trovate come scaricare Meet su telefono e PC).

Google Meet è la piattaforma di BigG che permette di creare e seguire videochiamate in remoto. Per usarlo basta un PC, un telefono o un tablet che siano connessi a internet. Negli ultimi anni Meet si è evoluto parecchio e tra le sue caratteristiche più interessanti, che ormai hanno anche tutti i suoi concorrenti, troviamo la possibilità di condividere lo schermo.

In questa guida andremo a vedere proprio come condividere lo schermo con Google Meet. Vedremo quindi come condividere lo schermo con Meet dal vostro PC o Mac, oppure come condividerlo da smartphone e tablet.