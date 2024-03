Vuoi vedere lo schermo del tuo telefono sulla TV? Niente di più facile, ormai ci sono tanti metodi, con cavo o via wireless, per collegare Android e iPhone alla TV, anche con televisori non smart.

Ormai quasi tutti sono dotati di una smart TV in grado di connettersi ai maggiori servizi di streaming, ma non sempre basta. A volte vogliamo mostrare a parenti e amici una foto dal telefono. Oppure un video divertente di TikTok, o una presentazione, o anche per continuare a vedere una serie TV che avete iniziato sull'autobus. Che fare? Vediamo come condividere lo schermo del telefono sulla TV, con Android o iPhone. Che sia in modalità wireless, con cavo o anche su televisori non smart, il mirroring dello schermo è estremamente semplice. Ecco come procedere, indipendentemente dal fatto che sia un TV LG, Samsung o di altre marche.

Come trasmettere lo schermo del telefono sulla TV con cavo

Se il televisore a cui volete trasmettere lo schermo del telefono non fosse smart, potete usare il cavo come mezzo di trasmissione. Questo vale anche se per qualche motivo non potete utilizzare il collegamento wireless. Buona parte dei telefoni Android e gli iPhone supportano infatti la connessione via cavo. Per trasmettere lo schermo a un televisore basta comprare un cavo compatibile. Nel caso dei telefoni Android (in commercio dal 2015 in poi) o degli iPhone 15 e successivi, potete utilizzare un cavo da USB-C a HDMI. Ovviamente nel caso che il televisore sia dotato di presa HDMI (la risoluzione massima del segnale è 4K). Questi cavi costano dai 10 ai 20 euro, e se ne trovano tantissimi su Internet, come questo o questo. In caso il telefono Android sia dotato di presa microUSB e non USB-C, ovviamente con uscita video, è necessario un adattatore MHL o SlimPort. Nel caso invece di iPhone dotati di porta Lightning (iPhone 14 e precedenti), dovete usare un cavo da Lightning ad AV digitale. Adesso, per trasmettere lo schermo del telefono al televisore, collegate il cavo ai due dispositivi. Poi accendete il televisore e premete il tasto Sorgente o la funzione Sorgente dalla Home del TV stesso (un quadrato con una freccia). Completata questa procedura, dovreste vedere lo schermo del telefono, ma tenete presente che alcune applicazioni potrebbero bloccare il segnale. Questo per motivi di protezione dei diritti d'autore.

Come trasmettere lo schermo del telefono su TV non smart (senza cavo)

Se avete un televisore non smart, ci sono diversi sistemi per condividere lo schermo del telefono. Ad esempio, potete usare un dispositivo Chromecast, una Fire TV Stick o, per iPhone, Apple TV. Vediamo come usarli. Come trasmettere lo schermo del telefono al TV con Chromecast

Chromecast è un dongle HDMI di Google che necessita di una connessione Internet per funzionare. Le prime versioni, non più in commercio, servono solo per condividere i contenuti del telefono. Quelle in vendita adesso sono invece dotate di Google TV, e possono riprodurre i contenuti autonomamente, in Full HD o 4K. Per trasmettere lo schermo del telefono con Chromecast, collegate il dongle a una porta HDMI del TV. Poi scaricate l'app Google Home sul telefono Android o iOS, premete il pulsante "+" e configurate il dispositivo. Adesso potete condividere lo schermo come indicato nei capitoli precedenti per Android e iPhone. Da telefono Android, potete aprire l'app Google Home. Poi toccate a lungo l'icona Chromecast e selezionate il pulsante Trasmetti schermo. In alternativa, potete trasmettere anche il contenuto direttamente da alcune app per iPhone e Android. Per farlo, toccate l'icona di trasmissione, uno schermo o un triangolo con delle onde e selezionare il dispositivo. Come trasmettere lo schermo del telefono al TV con Fire TV Stick

Se volete condividere lo schermo da un telefono Android senza Internet, potete usare Fire TV Stick. Questi dispositivi supportano il protocollo Miracast. Tutto quello che dovete fare è premere a lungo il tasto Home del telecomando della Stick. Poi cliccate su Attiva duplicazione schermo. Adesso andate sul telefono Android e attivate la trasmissione dello schermo. Come trasmettere lo schermo del telefono al TV con Apple TV Un'alternativa per condividere lo schermo del vostro iPhone con un TV non smart è utilizzare una Apple TV. Questo dispositivo vi permette di usare le proprie app per vedere i contenuti. Inoltre consente la trasmissione dello schermo dell'iPhone. Ci sono due modelli di Apple TV, entrambi 4K. Uno da 64 GB, solo Wi-Fi, e uno da 128 GB con porta Ethernet. Una volta collegata la Apple TV al TV e configurata con il vostro ID Apple, aprite il Centro di controllo dell'iPhone. Successivamente toccate il pulsante Duplica schermo e selezionate Apple TV. In alternativa, potete riprodurre i contenuti da un'app compatibile. Avviatela e selezionate il pulsante di trasmissione un triangolo con delle onde, poi selezionate Apple TV nel menu che appare.

Come trasmettere lo schermo di Android sulla TV

Avete trovato un video su YouTube che volete mostrare alla famiglia dal televisore? Se l'apparecchio è recente, allora con molta probabilità sarà uno smart TV. Questo significa che condividere lo schermo del vostro telefono Android è semplicissimo. I televisori moderni sono infatti dotati di una funzione di mirroring dello schermo integrata, chiamata Miracast. Questa funzione è disponibile da tempo anche sui telefoni Android, e grazie al protocollo Wi-Fi Direct non necessita di connessione Internet. In alternativa, alcuni TV sfruttano la funzione Google Cast. Questa funzione invece necessita della connessione Internet. A seconda del produttore del telefono, la funzione di condivisione si chiama in modo diverso. Trasmissione sui Pixel, Smart View sui Galaxy, e così via. Abbassate la tendina delle notifiche due volte e cercate l'impostazione rapida corrispondente, che può anche chiamarsi Proietta o in altro modo. In alternativa, potete andare nelle Impostazioni del telefono e toccate la sezione Dispositivi connessi (o Connessioni). Poi selezionate Trasmissione (o Trasmetti). Se non vedete il TV, toccate in alto a destra i tre puntini e selezionate Attiva display wireless. Si aprirà una finestra di trasmissione, da cui dovreste vedere il televisore. Toccando il nome apparirà lo schermo del telefono proiettato. Prima però potrebbe essere necessario attivare la funzione sul TV. La procedura esatta varia a seconda del TV: vediamo come fare con i produttori più popolari. Come condividere lo schermo da Android a TV Samsung

Vediamo come attivare il Miracast su un TV Samsung. Se avete uno smart TV Samsung recente, premete il tasto Home del telecomando (quello con la casetta). Poi andate sulle Impostazioni (l'icona a forma di ingranaggio sulla sinistra). Cliccateci sopra e recatevi su Rete, successivamente cliccate su Impostazioni avanzate e poi su Wi-Fi Direct. In alternativa cliccate su Generali, selezionate Rete e infine Screen Mirroring. Su altri TV Samsung dovete invece premere il tasto Source sul telecomando e selezionare Screen Mirroring. Ora dovreste vedere il TV sul telefono Android. Come condividere lo schermo da Android a TV LG Volete sapere come trasmettere lo schermo di un telefono Android su un TV LG? I televisori del marchio coreano in genere supportano la tecnologia Miracast: vediamo come usarla. Se il TV è dotato di WebOS 6 o successivi, premete il tasto Home del telecomando e dovreste vederlo sul telefono Android. Se precedente, premete il tasto Home, poi selezionate Screen Share e cliccate su OK. Come condividere lo schermo da Android a TV con Android TV Se il televisore è dotato di sistema operativo Android TV (o Google TV), utilizzerà il sistema Google Cast. In questo caso non dovete fare niente se non assicurarvi di connettere il TV e il telefono Android alla stessa rete Internet. Attivando la funzione di trasmissione dal telefono, vedrete il TV nell'elenco dei dispositivi. In alternativa, potete trasmettere anche il contenuto direttamente da alcune app come YouTube. Toccate l'icona di trasmissione, uno schermo o un triangolo con delle onde e selezionate il dispositivo.

Come condividere lo schermo sulla TV da iPhone

Se avete un iPhone potete trasmettere il vostro schermo sul televisore. Questo deve essere compatibile con il protocollo AirPlay 2. La tecnologia è proprietaria di Apple e necessita di un collegamento a Internet. Per prima cosa assicuratevi che il vostro televisore supporti AirPlay 2 e che sia connesso alla stessa rete Wi-Fi dell'iPhone. Adesso potreste dover attivare AirPlay sul televisore. Questa procedura in genere si può effettuare dalle impostazioni, per poi toccare Rete o Trasmissione. Vedremo dopo alcuni casi specifici. Adesso sbloccate l'iPhone e aprite il Centro di controllo. Su iPhone X e modelli successivi, scorrete verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo. Su iPhone SE e iPhone 8 e modelli precedenti, scorrete verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo. Ora toccate il pulsante Duplica schermo, quello con due rettangoli sovrapposti. Apparirà un elenco di dispositivi compatibili, tra cui il televisore. Toccate il nome e se richiesto inserite il codice di autenticazione che appare sullo schermo del TV. Se tutto è andato bene apparirà lo schermo dell'iPhone.

Come condividere lo schermo dell'iPhone su un TV Samsung Se volete attivare AirPlay su un TV Samsung che supporta il protocollo, connettetelo a Internet (la stessa rete a cui è connesso l'iPhone). Poi premete il tasto Home del telecomando (quello con l'icona a forma di casa) e selezionate Impostazioni. Cliccate su Generali e selezionate Impostazioni Apple AirPlay. Poi cliccate su AirPlay e selezionate Attivo. Scegliete se richiedere il codice solo alla prima connessione o sempre. Tornate alla Home e il TV apparirà su Duplica schermo dell'iPhone. Come condividere lo schermo dell'iPhone su un TV LG Vi state chiedendo come condividere lo schermo dell'iPhone con un TV LG? Per farlo, collegate il televisore alla stessa rete Internet a cui è connesso l'iPhone e premete il tasto Home del telecomando. Poi selezionate il pulsante relativo ad AirPlay e controllate che sia attivo, o attivatelo in caso non lo sia. Modificate a piacere se richiedere o meno il codice dal menu a tendina Richiedi il codice. Ora vedrete il TV LG dal menu Duplica schermo dell'iPhone. Come condividere lo schermo dell'iPhone su un TV con Android TV Se volete sapere come trasmettere lo schermo dell'iPhone su un TV con Android TV, dovrete usare un'app come Replica. In alternativa, potete trasmettere sul TV il contenuto di un'app compatibile come YouTube. Toccate l'icona di trasmissione, uno schermo o un triangolo con delle onde e selezionate il dispositivo.

Domande e risposte

Come si fa a condividere lo schermo del telefono sulla TV? Il modo più semplice per condividere lo schermo del telefono sulla TV è, se questa supporta Miracast, abbassare la tendina delle notifiche e toccare il pulsante Trasmetti (o chiamato in altro modo, a seconda del produttore del telefono). Poi selezionate il TV. Trovate ogni dettaglio nella nostra guida dedicata