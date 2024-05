Volete far vedere in video chiamata una scheda del browser, una presentazione di PowerPoint o lo schermo del computer? Ecco come farlo in pochi clic su Zoom

Quando organizzate una riunione su Zoom o anche solo vi partecipate è importante conoscere una serie di funzioni. Tra queste come attivare l'audio o alzare la mano, ma ce n'è una cruciale per il lavoro da remoto: la condivisione dello schermo. Scopriamo quindi come condividere lo schermo su Zoom, da telefono o tablet oppure da computer. Che sia per mostrare un video, una presentazione PowerPoint o qualunque contenuto, la condivisione dello schermo è essenziale in una riunione. Questa funzione vi consente di comunicare, collaborare o fornire supporto remoto mostrando lo schermo del computer a un'altra persona. Su Zoom ci sono diversi modi per farlo. Potete scegliere di condividere una finestra o lo schermo intero, o anche lo schermo di un iPad collegato alla stessa rete. Vediamo come farlo, anche in modo da continuare a vedere gli altri partecipanti.

Indice

Come condividere una scheda del browser su Zoom

Spesso quando si vuole condividere lo schermo del computer durante una riunione su Zoom l'intento è di condividere una finestra del browser. Il motivo è perché in genere si vuole mostrare agli altri partecipanti una nostra ricerca. Oppure per indicare a un parente poco pratico come compilare un modulo online, magari di un servizio della pubblica amministrazione. Farlo su Zoom è semplicissimo, indipendentemente dal fatto che stiate usando l'app desktop su PC Windows o Mac. Avviate o entrate in una videochiamata, e cliccate in basso sul pulsante verde Condividi. In alternativa, si può premere i tasti Alt + S (da Windows) o command + S (da Mac). Se siete un organizzatore, potete cliccare sulla freccia subito a destra dell'icona e modificare le impostazioni delle autorizzazioni. Potete quindi scegliere se consentire ai partecipanti di condividere lo schermo uno alla volta o contemporaneamente. Adesso vedrete in alto tre opzioni di condivisione: Schermi, Documenti e Avanzate. Assicuratevi che in alto sia selezionato Schermi, poi sotto, alla voce Finestre dell'applicazione, cliccate sulla scheda del browser che volete condividere. Assicuratevi che la pagina che volete condividere sia attiva, poi a destra scegliete il layout. Potete impostare la pagina a schermo intero, con o senza la vostra immagine, oppure la pagina in un riquadro con la vostra immagine in primo piano. Infine, potete scegliere se dividere lo schermo in due, da un lato la vostra immagine e dall'altro la pagina da condividere. Quando è tutto a posto, cliccate in basso su Condividi. La barra degli strumenti si sposterà in alto e vedrete due schede colorate. Quella verde vi avvisa che la condivisione dello schermo è attiva, mentre quella rossa vi consente di interrompere la condivisione. A destra, vedrete un'anteprima della vostra immagine. Ora potete agire sulla pagina web e tutti i partecipanti vedranno quello che fate. Per mettere in pausa la condivisione, ovvero interromperla temporaneamente, cliccate in alto sul pulsante Metti in pausa. Per interrompere la condivisone, cliccate sul pulsante Interrompi la condivisione.

Come condividere una finestra su Zoom

Ovviamente la pagina di un browser non è l'unica opzione di condivisione a vostra disposizione. Cosa fare se per esempio si vuole condividere una presentazione? Quando condividete su Zoom, potete scegliere se condividere lo schermo intero, come vedremo nel capitolo successivo, o una finestra. Dopo essere entrati o aver avviato una videochiamata su Zoom da computer, cliccate in basso sul pulsante verde Condivisione e si aprirà una schermata con le opzioni a vostra disposizione. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, in alto avete tre opzioni, Schermi, Documenti e Avanzate. Se cliccate su Schermi, in basso vedete le finestre delle applicazioni. Qui avrete la possibilità di scegliere una finestra, e se tenete premuto Ctrl (command su Mac) potete selezionarne più di una. Se per esempio volete condividere una presentazione PowerPoint (o con altro programma), cliccate sulla finestra PowerPoint. Ovviamente se state presentando con un altro programma, selezionate il programma relativo (LibreOffice, OpenOffice o altro). Adesso potete scegliere se condividere anche i suoni del computer, stereo o mono, e se ottimizzare per clip video. Questa funzione migliora la resa video nel caso in cui siano presenti anche filmati Come abbiamo visto nel capitolo precedente, in alto a destra potete scegliere il layout. Cliccando su Condividi, avvierete la condivisione. A condivisione avviata, potete scegliere se metterla in pausa o fermarla.

Un'altra funzione molto richiesta è come condividere su Zoom una finestra dall'iPad. Questa operazione è incredibilmente utile per fare un tutorial, ad esempio. O anche per disegnare sull'iPad e mostrare dei contenuti come se fosse una vera e propria lavagna. Per usarla, dopo aver cliccato su Condividi dalla finestra di videochiamata, selezionate in alto Avanzate. Adesso cliccate in alto a sinistra sulla scheda iPhone/iPad tramite AirPlay. L'iPad deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi. Ora scegliete le opzioni a destra, poi cliccate su Condividi in basso e dovrete andare sull'iPad. Aprite il Centro di controllo, scorrendo verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo. Poi toccate il pulsante Duplicazione schermo (un'icona con due schermi sovrapposti). Selezionate la voce Zoom-[nome del vostro dispositivo], come indicato nelle istruzioni sul computer. Lo schermo dell'iPad apparirà in condivisione sullo schermo, insieme alla barra dei comandi in alto e all'anteprima a destra.

Come condividere lo schermo intero su Zoom

C'è un'altra opzione per condividere lo schermo su Zoom, ovvero lo schermo intero. Per farlo, non dovete fare altro che avviare una videochiamata e poi cliccare in basso su Condividi. Successivamente, selezionate in alto Schermi e selezionate la scheda in alto a sinistra Schermo intero. Adesso a sinistra scegliete il layout, poi selezionate le opzioni di vostro gradimento. Infine, cliccate in basso su Condividi e lo schermo del vostro computer sarà condiviso, così come lo vedete voi. Per interrompere la condivisione, cliccate in alto su Interrompi condivisione. Se invece volete metterla in pausa, cliccate in alto su Metti in pausa, nella barra degli strumenti di Zoom. Questa opzione è molto utile quando si vuole fare una presentazione di PowerPoint e volete illustrare le diapositive manualmente. Basta avviare la condivisione, impostare il layout a schermo intero con la vostra immagine, poi impostate PowerPoint a schermo intero. Infine, avviate la presentazione.

Condividere lo schermo su Zoom con Android e iPhone