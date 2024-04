Come condividere una storia su Instagram: la guida con tutti i trucchi

Ma se condividere una storia è piuttosto semplice, cosa fare se vogliamo condividere una storia in cui siamo stati taggati? O se volessimo condividerne una su Facebook, farlo per una di altri o per una vecchia, ovvero scaduta? Vediamo come comportarci anche in questi casi, in modo da padroneggiarle al meglio.

Grazie alla loro natura transitoria e alla durata (massimo 60 secondi), le storie hanno aggiunto freschezza e immediatezza al social. Tanto che si sono rivelate estremamente efficaci anche per utilizzi commerciali , come per veicolare offerte o notizie.

Ma come condividere una storia di Instagram ? Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo strumento, che ha rivoluzionato il modo in cui sfruttiamo il servizio di Meta.

Indice

Cosa sono le storie di Instagram

Ma non lasciatevi impressionare dalla loro semplicità: le storie sono ricche di funzioni per renderle accattivanti e coinvolgenti. Grazie a sticker, sondaggi, box domande o countdown, è infatti possibile interagire con il proprio pubblico. E così aumentare visualizzazioni e follower.

Le storie di Instagram sono una funzione del social della durata massima di 60 e visibili per 24 ore. Lanciate nel 2016 per far concorrenza allo strapotere della nascente Snapchat, le storie di Instagram sono quindi contenuti effimeri.

Come condividere una storia su Instagram

Infine, potete pubblicare la storia, decidendo se mostrarla a tutti gli utenti di Instagram o solo ai vostri amici più stretti . Ovvero alla lista di contatti selezionati. Per pubblicarla, toccate in basso a destra l'icona con la freccia, e la storia sarà visibile per 24 ore .

Potete aggiungere un testo toccando l'icona Aa in alto, con la possibilità di scegliere stile, colore e dimensioni. Volendo, potete aggiungere sticker come luoghi, menzioni, tag, quiz, domande o sondaggi, o anche link e canzoni .

Per creare una storia, avviate l'app e toccate, in alto a sinistra, l'icona del vostro profilo con il "+". Oppure scorrete con il dito verso destra dalla schermata principale di Instagram.

Creare e condividere una storia su Instagram è semplicissimo. Prima di tutto, sappiate che le storie si possono condividere solo da app per iPhone o Android, e non da computer.

Come ricondividere una storia su cui si è taggati

Per ricondividere una storia in cui siete stati taggati, toccate l'icona in alto a destra dei messaggi, dove si troverà la notifica. Selezionate la storia in cui siete stati taggati: in basso vedrete un pulsante con la scritta Aggiungi questo contenuto alla tua storia .

In caso siamo stati taggati in una storia, ricondividerla è estremamente semplice, perché riceveremo una notifica. Per taggare si intende la funzione di Instagram che permette di identificare una persona. E si può effettuare tramite la funzione apposita o inserendo un " @ " seguito dal nome.

Come condividere una storia di Instagram su Facebook

Nel caso vogliate condividere automaticamente tutte le storie di Instagram su Facebook, toccate l'icona del profilo in basso a destra. Poi toccate l'icona con tre linee orizzontali in alto a destra e selezionate la voce Impostazioni e privacy . Toccate Account e selezionate Profili, poi aggiungete il profilo su Aggiungi account ed effettuate l'accesso.

Per farlo, quando state per pubblicare una storia toccate la freccia in basso a destra. Nella schermata successiva toccate la voce Opzioni di condivisione , e si aprirà una finestra pop-up. Selezionate la voce Condividi su Facebook sempre o Condividi una volta . Poi toccate Condividi.

Come condividere una storia vecchia su Instagram

Ora tornate alla Home e toccate l'icona del vostro profilo in basso a destra. Poi selezionate la voce Archivio e qui troverete tutte le storie che avete creato e condiviso. Per ricondividerle, toccate il pulsante Condividi.

Come abbiamo detto, le storie di Instagram scompaiono dopo 24 ore . Nondimeno, nell'app potete vedere un archivio di tutte le storie pubblicate. Per prima cosa, assicuratevi che questa funzione sia attiva: toccate l'icona di profilo in basso a destra. Poi toccate le tre linee orizzontali in alto a destra e selezionate Archiviazione e download . Adesso verificate che l'interruttore di fianco a Salva la storia nell'archivio sia attivo.

Come condividere storie di altri su Instagram

Nei capitoli precedenti abbiamo visto come condividere una nostra storia o una storia altrui in cui siamo taggati. Ma come condividere una storia di altri in cui siamo taggati? In questo caso sappiate che non è possibile condividerla come storia, almeno direttamente.

Potete però condividerla come su altre piattaforme, come Messenger, WhatsApp o Facebook. Per farlo, andate nella schermata principale e toccate una storia che vi piace. Ora in basso a destra vedrete un'icona a forma di aeroplanino: toccatela e appariranno diverse opzioni a vostra disposizione.

In basso potete scegliere tra le app mostrate, oppure toccate Condividi con... e scegliete un'altra app. In caso invece vogliate condividere il contenuto come storia, dovrete effettuare uno screenshot o la registrazione dello schermo. Poi potrete condividere il contenuto tra le vostre storie, ma prima di farlo chiedete il permesso al proprietario della storia.

Se invece non doveste vedere l'icona a forma di aeroplanino, significa che il proprietario non consente la condivisione delle storie.