La tua SIM Sky Mobile non si connette a Internet? Ecco come fare la configurazione dell'APN

Vediamo come eseguire questa operazione, e come risolvere eventuali problemi dovessi riscontrare lungo il percorso.

Normalmente infatti il tuo telefono, dopo aver inserito nel tuo telefono la SIM , configura automaticamente il nome del punto di accesso per permetterti di connetterti a Internet e inviare MMS senza che tu debba fare nulla. Ma a volte questo non avviene, ed è necessario configurarlo manualmente.

In poco tempo, l'operatore ha suscitato l'interesse degli utenti grazie a tariffe convenienti e alla convergenza con gli altri servizi come la fibra, ma sai come fare la configurazione dell' APN Sky Mobile ?

Indice

Cos'è l'APN

Questo però non avviene sempre: vediamo come configurare l'APN di Sky Mobile a seconda del tuo dispositivo.

Ogni gestore presenta un'APN differente, e se stai configurando un nuovo dispositivo o inserendo la tua scheda SIM in un dispositivo per la prima volta (ricordati di farlo sullo slot 1, in caso il telefono sia dual SIM), tutti i dettagli del suo APN dovrebbero arrivare in un messaggio di configurazione o venire impostati automaticamente.

APN sta per Access Point Name , una configurazione necessaria per connettere un dispositivo a una rete cellulare, che sia 2G, 3G, 4G o 5G.

Come configurare l'APN di Sky Mobile in automatico

Quindi la configurazione dell'APN dovrebbe avvenire in automatico, ma cosa succede se non riesci a connetterti a Internet? Significa che lo strumento di autoconfigurazione non ha funzionato, e dovrai configurare manualmente l'APN di Sky Mobile.

In quest'ultimo caso, dovresti aprire il messaggio e dare il consenso all'operazione, al che potrai avviare il browser o la piattaforma social per iniziare a navigare, eventualmente dopo aver riavviato il telefono .

Come abbiamo anticipato nell'introduzione, la maggior parte delle volte non devi fare nulla di particolare per ottenere una connessione Internet con la tua SIM Sky Mobile.

Come fare la configurazione dell'APN di Sky Mobile tramite sito

Per farlo, vai sulla pagina di My Sky , da browser su qualsiasi dispositivo, che sia telefono, tablet o PC, ed effettua l'accesso con i tuoi dati.

Se per qualche motivo il tuo telefono non dovesse impostare automaticamente l'APN dopo aver inserito la SIM, te ne accorgerai in quanto non riuscirai a connetterti a Internet.

Come fare la configurazione manuale dell'APN su Android

Vuoi trovare le impostazioni per il tuo telefono in particolare? Vai sulla pagina del supporto e seleziona la marca del tuo telefono, poi clicca sul dispositivo e in basso seleziona Connectivity. Adesso clicca su Set internet settings (first time setup) e segui le indicazioni.

Infine tocca i tre puntini in alto a destra o in basso (Xiaomi) e poi Salva. Seleziona il profilo APN appena creato e ricordati anche di attivare la connessione dati in Impostazioni selezionando Connessioni, poi Utilizzo dati e abilita Connessione dati .

In alternativa, puoi cercare nelle impostazioni (toccando in alto il campo vuoto) il termine APN o Nomi punto di accesso .

Sui telefoni Samsung, tocca Connessioni, poi Reti mobili e successivamente Profili. Qui tocca in alto a destra Aggiungi. Sui telefoni Xiaomi, tocca Schede SIM e reti mobili , poi Sky Mobile e seleziona Nome punti di accesso , infine tocca " + " in basso.

Una volta arrivato alla schermata APN, puoi creare un nuovo APN toccando il pulsante "+" in alto a destra e toccando i tre puntini in alto a destra.

In alternativa, tocca Rete e internet , seleziona Rete Internet e poi tocca l'icona a forma di ingranaggio di fianco al nome della rete per cui vuoi impostare la connessione.

Ora se possiedi un dispositivo con Android puro come i Pixel, tocca Rete e internet , seleziona la SIM e tocca in basso Nomi di punti di accesso .

Non hai ricevuto il messaggio o la notifica, o comunque il tuo telefono o tablet non si connette a Internet? In questo caso dovrai fare la configurazione manuale dell'APN di Sky Mobile.

Come fare la configurazione manuale dell'APN su iPhone e iPad

Segnati la Password Wi-Fi , necessaria per collegarti dall'altro dispositivo, mentre il nome della rete è il nome dell'iPhone, che puoi trovare tornando nella pagina principale delle Impostazioni, toccando Generali e in alto selezionando Info. Il nome è a destra della voce Nome.

Per attivare l'hotspot, vai nelle Impostazioni del telefono, tocca Hotspot personale e attiva l'interruttore in alto, di fianco a Consenti agli altri di accedere .

Scorri il cursore in alto verso destra, attendi 30 secondi e accendi il telefono tenendo premuto il tasto laterale finché non vedi il simbolo Apple.

Tocca Cellulare in alto a sinistra e la rete dovrebbe essere attiva, assicurandoti che in alto l'interruttore di fianco a Dati cellulare sia attivo.

Ti troverai di fronte alla schermata per impostare l'APN : adesso puoi modificarla in questo modo. Sotto Dati cellulare , inserisci:

Vuoi sapere come configurare l'APN di Sky Mobile su iPhone o un iPad dotato di connettività cellulare in caso tu non riesca a connetterti a Internet con la tua nuova SIM Sky Mobile?

Come fare la configurazione manuale dell'APN su un router 4G

Vuoi usare la tua SIM Sky Mobile su un router Wi-Fi portatile, 4G? Sappi che in genere questi dispositivi si configurano automaticamente, ma a volte potrebbero non farlo.

In caso il tuo router non dovesse connettersi a Internet, vediamo come configurare l'APN di Sky Mobile su un router, tenendo presente che la procedura potrebbe essere diversa a seconda della marca.

Per esempio, potrebbe essere necessario accedere al suo pannello di configurazione tramite un computer o telefono, non solo per l'APN ma anche per disattivare il PIN.

Alcuni modelli di modem/router si configurano in automatico appena viene inserito il PIN della SIM: tra questi, TP-LINK, HUAWEI, Zte.

Per farlo manualmente, apri da PC, tablet o smartphone una nuova pagina web e, nella barra degli indirizzi di navigazione inserisci l'indirizzo IP di accesso al modem riportato nel manuale delle istruzioni, in genere 192.168.1.1 oppure 192.168.0.1, o, nel caso di un router TP Link, http://tplinkmodem.net.

All'apertura della pagina di gestione del modem viene chiesto il nome utente e la password: nella maggior parte dei modem è di default admin/admin, ma puoi trovare queste informazioni nel manuale.

Successivamente, se richiesto disattiva il PIN andando nelle impostazioni e cercando una voce del tipo PIN o sicurezza, poi disabilita il PIN.

Adesso per configurare l'APN vai nella pagina principale delle impostazioni del router, poi clicca su Avanzate o Advanced e cerca una voce del tipo Network o Rete, poi Internet, Gestione APN o qualcosa del genere.

Adesso nella sezione Nome profilo potrai selezionare il profilo dell'operatore. Se questo non fosse disponibile, clicca su Crea profilo per crearne uno.

Infine, crea un APN impostando i seguenti dati di configurazione:

Nome: Sky Mobile Internet

Sky Mobile Internet APN: mobile.sky

mobile.sky Numero profilo o Numero di telefono se richiesto: *99#

Adesso su qualsiasi router salva la configurazione e imposta il profilo come predefinito. Su router TP Link, abilita anche le voci: Mobile Data, Data Roaming e se presente il NAT, poi vai su RETE e seleziona il profilo Sky Mobile appena creato. Infine clicca su OK per rendere effettivi i parametri.