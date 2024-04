Ci siamo: avete finalmente acquistato lo smartphone Apple , completando l'ecosistema della "mela" con un indossabile "tuttofare". Adesso viene il bello: configurare Apple Watch con iPhone . Mettete, quindi, l'orologio in carica, aprite l'app Watch già installata sul cellulare e seguite i passaggi di cui parleremo tra un attimo. Se, invece, desiderate abbinare Apple Watch al nuovo iPhone , vi suggeriamo di leggere la nostra guida dedicata per scoprire come fare.

Indice

Come configurare Apple Watch

Il setup iniziale di Apple Watch richiederà giusto un paio di minuti. Recuperate, quindi, il vostro iPhone e accendete lo smartwatch Apple, che mostrerà dopo qualche secondo la scritta "Avvicina iPhone ad Apple Watch".

Attivate il Bluetooth sullo smartphone. Sullo schermo dell'iPhone dovrebbe apparire un popup raffigurante Apple Watch (con tanto di modello e colore della cassa) e il messaggio "Per configurare questo Apple Watch, utilizza iPhone".

Pigiate sul pulsante "Configura" per procedere. Se non appare il popup, aprite l'app Watch già installata sul telefono per iniziare la configurazione. In questo caso, vi basterà toccare su Apple Watch e poi selezionare la voce "Tutti gli Apple Watch" nella parte superiore dello schermo, facendo tap, infine, su "Aggiungi Apple Watch".

La prima schermata chiederà all'utente se vuole abbinare lo smartwatch come dispositivo personale (Configura per me), oppure per un membro della famiglia (Configura per un membro della famiglia). Scegliete l'opzione più appropriata per proseguire.

Sullo schermo dell'orologio apparirà un'animazione: vi basterà inquadrare lo schermo di Apple Watch con la fotocamera dell'iPhone e attendere che i due dispositivi completino la procedura di abbinamento. A questo punto, pigiate su Configura Apple Watch.

Se la fotocamera non avvia il processo di abbinamento, toccate "Abbina Apple Watch manualmente" e seguite le istruzioni visualizzate a schermo.

Se, invece, avete già configurato un altro Apple Watch con iPhone, sullo schermo apparirà l'opzione "Rendi questo dispositivo il tuo nuovo Apple Watch".

In alternativa, potete selezionare la voce "Configura come nuovo Apple Watch" per personalizzare le impostazioni del nuovo indossabile.

Il sistema impiegherà qualche minuto per ultimare i passaggi; accettate i termini di utilizzo e inserite i dati per accedere a ID Apple (a proposito, avete letto la nostra guida su come recuperare le credenziali), dopodiché create un codice (a quattro o a sei cifre) per sbloccare Apple Watch.

In questa fase potrete configurare Apple Pay su Apple Watch, attivare i servizi dati (solo su Apple Watch Cellular), personalizzare le dimensioni del testo.

L'Apple Watch potrebbe proporvi un aggiornamento software sull'iPhone prima di terminare la configurazione: fate tap su Aggiorna ora e attendete il completamento del processo di aggiornamento.

L'ultima parte della configurazione riguarda la Localizzazione, i cui dati verranno ricevuti dall'iPhone.

Una volta conclusa la procedura di abbinamento, Apple Watch mostrerà il quadrante e il dispositivo è pronto per essere utilizzato.