Come configurare Kodi su PC, Fire Stick, Android e Smart TV

Prima di proseguire, però, chiariamo che Kodi è uno strumento perfettamente legale. Nondimeno, potrebbe essere usato per vedere contenuti protetti da copyright. Noi di SmartWorld non incentiviamo questi utilizzi, pertanto questa guida è da intendersi per i soli usi legali dell'app.

Kodi, come molti software open source , presenta un ampio supporto da parte della comunità. Ma le sue numerosissime funzionalità potrebbero confondere chi lo utilizza per la prima volta . Scopriamo cosa fare dopo averlo installato per usarlo al meglio e personalizzarlo, come installare add-on . Oppure come impostare una skin, cambiare la lingua, aggiungere contenuti e persino guardare la TV.

Se state cercando un programma per organizzare e riprodurre la vostra libreria multimediale , allora Kodi è la soluzione per voi. Il successore di Xbox Media Center (XBMC), è uno strumento gratuito e open source estremamente versatile. Il programma è infatti compatibile con un gran numero di sistemi operativi, per questo potreste voler sapere come configurare Kodi .

Indice

Cos'è Kodi

Per ogni dettaglio, vi rimandiamo alla nostra guida su come installare Kodi , dove affrontiamo ogni aspetto di questo argomento.

Kodi è disponibile per un'ampia gamma di dispositivi. Per installarlo basta andare alla pagina dedicata sul sito ufficiale , scegliere la propria piattaforma e cliccare sul pulsante di download.

Come configurare Kodi su PC

Adesso dovete come prima cosa cambiare lingua (Kodi sarà probabilmente in inglese) e aggiungere i contenuti.

Una volta installato Kodi sul vostro computer , che sia Windows o Mac, potete iniziare la configurazione. Nel momento in cui scriviamo, il programma è arrivato alla versione 21.0 "Omega". Lo sviluppo del programma è molto attivo, quindi è possibile che alcune parti cambino leggermente nel tempo. Nondimeno, l'approccio generale non cambia.

Adesso vedrete che Kodi è vuoto e non mostra contenuti, per cui dovrete indicarglieli. Ovviamente, dovrete avere dei film, brani musicali, foto o altro nella memoria del computer. In alternativa, potete usare Kodi per accedere alla TV da Internet.

Per tornare alla schermata iniziale, cliccate su Impostazioni in alto a sinistra e poi su Sistema.

Il programma scaricherà e installerà la traduzione italiana dell'interfaccia. Poi se volete anche cambiare la tastiera virtuale , cliccate ancora su Regionale e selezionate Disposizione tasti tastiera virtuale . Scorrete verso il basso e cliccate su Italian Qwerty per evidenziarlo, poi cliccate su OK a destra.

Qui troverete alcune impostazioni per l'interfaccia. A sinistra cliccate su Regional e al centro in alto cliccate su Language. Scorrete verso il basso sull'elenco e cliccate su Italian.

Lungo il lato sinistro dell'applicazione, vedrete una vasta gamma di categorie di contenuti tra cui Film, Serie TV, Musica e altro. Queste categorie funzionano con qualsiasi file locale o remoto, quindi tutto quello che dovete fare è aggiungere una fonte.

Cliccate sulla sezione Film, ad esempio, quindi premete il pulsante Aggiungi video. Adesso cliccate su Esplora e potete scegliere i contenuti. A vostra disposizione avete diversi strumenti per farlo.

Se cliccate su C: esplorerete manualmente i contenuti del computer. Oppure potete usare il Navigatore Zeroconf, un protocollo che fornisce informazioni sulla connessione in rete ad altri sistemi. Questo strumento consente il rilevamento di un dispositivo o computer in base al suo nome, anziché al suo indirizzo IP.

Altri strumenti sono il rilevamento di un disco NFS, oppure di un dispositivo su rete Windows SMB. Questo strumento serve se i contenuti multimediali sono su un NAS o un server di rete.

Oppure potete aggiungere una playlist o un percorso di rete.

Una volta completato, cliccate su OK a destra e se volete inserite un nome per questa sorgente multimediale, in basso. Infine, cliccate di nuovo su OK in basso. Successivamente, cliccate su Questa cartella contiene e scegliete il contenuto, per esempio Film.

Potete scegliere il fornitore di informazioni, per esempio per le locandine dei film e altro. Poi sotto potete effettuare altre scelte, come indicare se i film sono in cartelle separate che corrispondono al titolo o altro.

Infine cliccate su OK a destra e scegliete se aggiornare le informazioni per tutti gli elementi cliccando su Sì. Il sistema effettuerà la scansione (potrebbe richiedere un po' di tempo).

Ripetete la procedura per tutti i contenuti.

Come configurare Kodi per vedere la TV