Come configurare una stampante su Windows 11

A lavoro non può di certo mancare la stampante. Ma anche a casa, a volte, risulta indispensabile e quando manca è proprio un bel problema. Giusto ieri l'altro avete fatto un reso su Amazon (magari dopo aver letto la nostra guida dedicata) e bisognava stampare l'etichetta da apporre sul pacco. Così vi siete decisi ad acquistarne una a buon mercato; finalmente non dovrete più disturbare l'amico o il vicino di casa per stampare "al volo" un documento.

Ma come si fa a configurare una stampante su Windows 11? La procedura è generalmente plug and play, nel senso che è sufficiente collegare il dispositivo al computer tramite cavo USB in modo che il sistema operativo possa, alla prima accensione, riconoscerne lo stato e le caratteristiche fondamentali, eseguendo per voi il lavoro. E per le stampanti wireless? Magari la libreria dove avete posizionato il dispositivo è troppo lontana dal PC, oppure non volete semplicemente sentir più parlare di cavi.

In questo caso, occorrerà configurare la stampante tramite le impostazioni di Windows, e questa pratica risulta necessaria anche per chi ha in casa una stampante non troppo recente. Ma non perdiamoci in ulteriori chiacchiere ed entriamo nel "cuore" del discorso.