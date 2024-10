Sapete che un modo per proteggere la vostra privacy online è usare una VPN? Ecco come configurarla sul nostro dispositivo, computer o telefono che sia

Le VPN (Virtual Private Network) sono connessioni che reindirizzano il traffico internet di un dispositivo, nascondendolo (con qualche limitazione) a siti, soggetti in ascolto, o provider di servizi Internet. Questo strumento consente quindi una migliore privacy online, oltre a permettere di cambiare virtualmente la posizione dell'utente e quindi di accedere a contenuti a limitazione regionale. Ecco perché è interessante sapere come configurare una VPN! Vediamo come fare, da router, smartphone (Android o iPhone) e computer, che sia un PC Windows, Mac o Linux. La procedura potrebbe essere leggermente diversa a seconda del servizio VPN scelto, ma alcune configurazioni dipendono dal sistema operativo o dal dispositivo. A questo proposito ricordiamo la nostra promozione per NordVPN, che consente di avere uno sconto fino al 71% sul piano di 2 anni, con in più 3 mesi extra in regalo. Il tutto al costo mensile di un paio di caffè.

Indice

Come configurare una VPN su router

Molti non ci pensano, ma se avete un router compatibile potete configurare una VPN direttamente su di esso. Questa soluzione ha diversi vantaggi, su tutti il fatto che proteggerete tutta la rete e non dovrete installare un client VPN su ogni dispositivo. Ci sono però alcuni svantaggi, come il fatto che la sua configurazione non è così semplice, e che anche solo cambiare server implica dover entrare nelle impostazioni del router e non semplicemente con un clic dall'app del servizio VPN. Inoltre questa soluzione funzionerà solo localmente, ovvero sulla rete Internet instradata dal router, e non per esempio se vi connettete ad altre reti o da reti cellulari. Vediamo comunque come fare. Come primo passaggio, assicuratevi di avere un router che supporti la VPN, e che il servizio VPN supporti le connessioni da router. Una volta sottoscritto l'abbonamento con il servizio VPN, potete procedere. Per prima cosa, effettuate l'accesso alle impostazioni del router dal browser, inserendo l'indirizzo IP del router stesso (ecco come trovare l'indirizzo IP, che vedrete alla voce Default Gateway). Inserite la password e andate nelle impostazioni avanzate, poi individuate una voce che contiene VPN, per poi cliccare su VPN Client. Adesso aggiungete un profilo e nella finestra pop-up inserite le chiavi di accesso al servizio, che potete trovare nella dashboard del sito del servizio stesso. Per esempio, per NordVPN dalla dashboard cliccate su Imposta NordVPN manualmente e riceverete un codice di verifica via email, inseritelo nel campo indicato e troverete le credenziali di accesso nella schermata che appare. Adesso dovete scaricare il file di configurazione da caricare sul router. Anche in questo caso dipende da servizio VPN a servizio VPN. Sempre per NordVPN, andate a questo indirizzo e vi verrà suggerito il server migliore. Se volete cambiarlo, scegliete un Paese dal menu a tendina sottostante e se volete scegliere opzioni avanzate cliccate su Show advanced options e selezionate le opzioni che desiderate. Tenete presente che se vorrete cambiare server dovrete ripete questa procedura. Cliccate su Show available protocols e poi su Download config per scaricare il file di configurazione, UDP o TCP. TCP è più affidabile, UDP è più veloce. Tornate alla finestra delle impostazioni del router e caricate il file di configurazione, poi cliccate su OK e cliccate su Attiva di fianco alla connessione appena creata. Il router si connetterà al servizio VPN e tutte le connessioni saranno protette. Per disattivare la connessione, cliccate, sempre in questa finestra, su Disattiva.

Come configurare una VPN su iPhone / iPad

Configurare una VPN su iPhone e iPad è molto semplice. Scegliete prima di tutto un servizio VPN, poi installate l'app apposita indicata in fase di sottoscrizione. Adesso avviate l'app ed effettuate l'accesso con le credenziali fornite durante la registrazione (se non le avete, potete registrarvi probabilmente dall'app stessa). Adesso in genere troverete fornire il consenso per l'accesso alle notifiche e per l'impostazione di una VPN, poi vi verrà mostrata una mappa o un elenco di server a cui accedere, con uno consigliato (in genere perché più veloce) già selezionato. Cliccate sul pulsante Connetti e la VPN sarà attiva. Quasi tutte le app VPN mostreranno una notifica che indica lo stato della VPN. Toccandola, potrete accedere velocemente alle impostazioni dell'app e disattivare se necessario la VPN cliccando su Disconnetti. Un'altra operazione che potrete fare velocemente dall'app sarà cambiare il server, se volete modificare la vostra posizione virtuale per accedere a contenuti a restrizione regionale. Nel caso vogliate configurare manualmente la VPN, andate nelle impostazioni del dispositivo (l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nelle Libreria app) e toccate Generali. Qui scorrete verso il basso e selezionate la voce VPN e gestione dispositivo. Toccate VPN e selezionate Aggiungi configurazione VPN. Adesso impostate il tipo di VPN e inserite i dettagli richiesti, come descrizione, server, ovvero l'hostname del servizio VPN, ID remoto, che è sempre l'hostname, nome account della VPN e la sua password di accesso. Cliccate su Fine e per avviare la connessione tornate nella schermata precedente, VPN e gestione dispositivo, per attivare la connessione appena configurata.

Come configurare una VPN su Android

Vi state chiedendo come configurare una VPN su Android? Anche in questo caso la procedura può essere effettuata da app o manualmente. Prima di tutto, sottoscrivete un piano VPN, poi per configurare lo strumento tramite app, installatela dal Play Store. Successivamente, avviatela ed effettuate l'accesso con le credenziali fornite dal servizio. Adesso non vi resterà che concedere i permessi per l'invio di notifiche, oltre che per l'accesso e la gestione della rete. Vi verrà mostrato un server a cui la VPN vi connetterà per impostazione predefinita, con la possibilità di modificarlo, e per connettervi cliccate sul pulsante Connetti. Nell'area notifiche apparirà una notifica che vi mostra lo stato di connessione della VPN, e che potete toccare per accedere velocemente all'app. Da qui potete disconnettervi dalla VPN cliccando su Disconnetti o cambiare server. Se volete configurare la VPN manualmente, andate nelle impostazioni del telefono, toccando l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nel cassetto delle app, poi toccate Rete e Internet. Da qui toccate VPN e poi toccate il pulsante "+" per aggiungere una nuova VPN. Le impostazioni potrebbero cambiare da telefono a telefono. Adesso inserite i parametri richiesti, ovvero Nome, tipo di protocollo, l'indirizzo del server e i vostri dati di accesso, nome utente e password. Infine cliccate in basso a destra su Salva. Adesso nella pagina delle VPN attivate la VPN per attivare la connessione.

Come configurare una VPN su Windows

Vediamo ora come configurare una VPN su PC Windows. Anche in questo caso è possibile utilizzare un'app apposita, fornita dal servizio VPN, ma potete farlo anche manualmente. Tramite app, scaricatela dal sito del fornitore e installatela, poi effettuate l'accesso con le vostre credenziali. A questo punto non vi resta che scegliere il server a cui connettervi - o mantenere quello pre-impostato e cliccare su Connetti per avviare la connessione. Nel caso vogliate invece configurare manualmente la VPN, in Windows 10 e 11 premete i tasti Windows + I per aprire le impostazioni, poi cliccate su Rete e Internet. Adesso cliccate su VPN e in alto a destra cliccate sul pulsante Aggiungi VPN. Si aprirà una finestra pop-up in cui potrete inserire i dati di accesso alla VPN. Su Provider VPN lasciate selezionato Windows (predefinito), sotto date un nome alla connessione (per esempio il nome del provider VPN). Inserite l'indirizzo del server VPN e dal menu a tendina selezionate Automatico per il Tipo di VPN, Successivamente, selezionate il tipo di info di accesso, come Nome e password, che saranno forniti dal fornitore di servizi VPN. Ora cliccate su Salva per salvare la configurazione. Per connettervi, sempre da Rete e Internet cliccate su VPN e poi su Connetti di fianco alla connessione appena creata. Inserite la password e sarete connessi. In alternativa, potete cliccare sull'icona di rete nella barra delle applicazioni e cliccare sul pulsante VPN, poi cliccate sulla connessione VPN e selezionate Connetti. Per disconnettervi, seguite uno dei percorsi sopra indicati e cliccate su Disconnetti, mentre per rimuovere la connessione andate in Rete e Internet. Qui cliccate su VPN e poi sulla VPN appena creata. Da qui cliccate in fondo su Disconnetti e poi su Rimuovi.

Come configurare una VPN su Linux

Volete sapere come configurare una VPN su Linux? In questo caso avete tre opzioni a disposizione, ovvero da client fornito (a volte) dal provider VPN, da impostazioni di rete o usando un'app come OpenVPN. Se il fornitore VPN offre un client per Linux, potete scaricarlo dal sito ufficiale e avviare la configurazione come indicato nelle istruzioni. Spesso e volentieri i client per Linux, se disponibili, non sono dotati di interfaccia grafica, ma devono essere gestiti da terminale. Nel caso di NordVPN, per esempio, dovete aprite il terminale e installare l'app aggiungendo il repository, aggiornando i pacchetti con sudo apt-get update e poi installare il client con sudo apt-get install nordvpn. Adesso avviate il client, nel caso di NordVPN nordvpn login, e si aprirà una finestra del browser per effettuare l'accesso con le credenziali create in fase di registrazione. Una volta connessi, potrete connettervi con il comando da terminale nordvpn connect. In alternativa, potete connettervi alla VPN dalle impostazioni di rete. Anche in questo caso la procedura dipende dal vostro fornitore di servizi VPN, ma per NordVPN per esempio dovete scaricare i file di configurazione OpenVPN, poi aprite il terminale e installate OpenVPN network manager con il seguente comando: sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y && sudo apt install network-manager-openvpn-gnome -y In alto a destra sullo schermo cliccate sul pulsante di selezione della rete e cliccate su VPN off. Cliccate su Impostazioni VPN e si aprirà una finestra di configurazione. A destra di VPN cliccate sull'icona "+", pote potrete scegliere una connessione. Cliccate su Import from file (Importa da file). Vi verrà chiesto di selezionare un file da importare: andate alla cartella in cui avete scaricato i file di configurazione OpenVPN e selezionatene uno (scegliete quello a cui volete connettervi: qui trovate quello consigliato da NordVPN per esempio), poi cliccate su Apri. Si aprirà una finestra pop-up: inserite il nome utente e la password per accedere al servizio e cliccate su Aggiungi. Ora attivate l'interruttore di fianco alla connessione VPN appena creata per connettervi. Per disattivare la connessione VPN, cliccate in alto a destra sulle connessioni di rete e disattivate l'interruttore di fianco a VPN. La terza opzione è utilizzare l'app OpenVPN. Per usarla, aprite il terminale e disattivate IPv6. Per farlo, digitate il seguente comando e date Invio: sudo nano /etc/sysctl.conf Andate in fondo al file e aggiungete le seguenti righe: net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1

net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1

net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

net.ipv6.conf.tun0.disable_ipv6 = 1 Salvate e chiudete il file, poi riavviate il computer. Per riabilitare IPv6, rimuovete le righe di cui sopra da /etc/sysctl.conf e riavviate il dispositivo. e chiudete il file, poi riavviate il computer. Perrimuovete le righe di cui sopra dae riavviate il dispositivo. Assicuratevi di avere il pacchetto unzip installato, in caso da terminale digitate il seguente comando e date Invio: sudo apt-get install unzip Adesso riaprite il terminale e installate OpenVPN digitando il seguente comando, per poi premere Invio: sudo apt-get install openvpn Digitate la password (non la vedrete) e premete Invio, poi digitate il seguente comando e date Invio per entrare nella cartella di configurazione di OpenVPN. cd /etc/openvpn Digitate il seguente comando, che vi consente di scaricare i file di configurazione di OpenVPN, poi premete Invio (da qui in poi faremo l'esempio per configurare NordVPN): sudo wget https://downloads.nordcdn.com/configs/archives/servers/ovpn.zip In caso di errore, digitate il seguente comando che installa i certificati CA, poi premete Invio: sudo apt-get install ca-certificates Ora estraete l'archivio ovpn.zip con il seguente comando e premete Invio: sudo unzip ovpn.zip Rimuovete l'archivio ovpn.zip, che non vi servirà più, con il seguente comando per poi dare Invio: sudo rm ovpn.zip Entrate nella directory in cui si trovano le configurazioni del server. Queste cartelle sono denominate ovpn_udp o ovpn_tcp: cd /etc/openvpn/ovpn_udp/ oppure cd /etc/openvpn/ovpn_tcp/ Per visualizzare l'elenco di tutti i server disponibili, digitate il seguente comando: ls -al Scegliete il server a cui connettervi (qui trovate quello consigliato da NordVPN per esempio). Avviate OpenVPN con il file configurazione scelto inserendo uno dei seguenti comandi: Sudo openvpn [nome file] Sudo openvpn [nome server, ad esempio it282].nordvpn.com.udp.ovpn Sudo openvpn /etc/openvpn/ovpn_udp/[nome server, ad esempio us2957].nordvpn.com.udp.ovpn Vi verranno richieste le vostre credenziali di accesso a NordVPN, che trovate dalla dashboard. A procedura completata, sarete connessi alla VPN. Per disconnettervi, aprite il terminale e premete i tasti Ctrl + C.

Come configurare una VPN su Mac

Configurare una VPN su Mac può avvenire, come da PC, tramite app del fornitore di VPN o manualmente. Per farlo tramite app, non dovete fare altro che scaricare l'app del provider VPN dal suo sito ufficiale, installarla e avviarla. Ora effettuate l'accesso con i dati che avete ottenuto alla registrazione e all'interno dell'app scegliete il server a cui connettervi (o mantenete quello predefinito). Infine, cliccate su Connetti per avviare la connessione, mentre per disconnettervi cliccate su Disconnetti. Se volete invece configurare la VPN manualmente, cliccate in alto a sinistra sull'icona Apple (quella a forma di mela) e selezionate Impostazioni di sistema. Adesso cliccate su VPN e cliccate sul pulsante Aggiungi configurazione VPN. Qui selezionate il tipo di connessione VPN che volete configurare. Nel campo Nome visualizzato inserite il nome della nuova connessione VPN, per esempio il nome del provider. Se volete configurare una connessione VPN L2TP su IPSec, cliccate sul menu a comparsa Configurazione, quindi selezionate una configurazione. Se invece non vengono visualizzate più configurazioni, usate la configurazione Default. In Indirizzo server inserite l'indirizzo del server, e sotto inserite l'ID remoto, che corrisponde all'hostname. Scegliete il tipo di autenticazione, per esempio nome utente (al che dovrete inserite nome utente e password di accesso al servizio), poi se necessario inserite altre impostazioni. Per connessioni L2TP su IPSec, potete inserire le impostazioni per Opzioni, TCP/IP, DNS e Proxy, mentre per le connessioni IPSec Cisco o IKEv2 potete inserire le impostazioni per DNS e Proxy. Infine cliccate su Crea. Adesso nella finestra VPN apparirà una scheda con la connessione appena creata e per avviarla non dovete fare altro che attivare l'interruttore a destra del nome. Per disconnettervi, tornate in Impostazioni di sistema > VPN e cliccate sull'interruttore per disattivarla. Per rimuovere la connessione, cliccate sulla "i" a destra del nome e cliccate su Rimuovi configurazione. Date conferma e la configurazione sarà eliminata.

Altre info utili sulle VPN

