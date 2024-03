Come confrontare online le offerte di luce e gas

Con il proliferare di fornitori, alcuni storici mentre altri più recenti o operanti solo in specifiche aree geografiche, la ricerca della migliore offerta diventa un compito impegnativo. Esplorare tutte le opzioni disponibili è praticamente impossibile per un singolo consumatore, soprattutto considerando la necessità di analizzare attentamente le condizioni contrattuali di ciascuna proposta. Per semplificare questa operazione, sono nati diversi portali di comparazione che consentono ai consumatori di confrontare rapidamente le varie offerte presenti sul mercato .

Dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia nel 2007, il panorama delle società di fornitura di luce e gas ha conosciuto una crescita evidente. Se in passato il numero di fornitori era limitato, oggi ne esistono moltissimi, ciascuno con proposte, servizi e caratteristiche propri. Questa varietà può rendere complesso per il consumatore la scelta della tariffa più vantaggiosa, soprattutto considerando la conclusione del mercato tutelato.

Cos'è il Portale Offerte di Arera

All'interno del Portale Arera sono presenti offerte destinate sia ai consumatori domestici sia a enti aziendali e altri soggetti che richiedono forniture non domestiche, come i condomini.

Il Portale Offerte di Arera è un comparatore online nato nel 2018, promosso dal Gestore del Sistema Informativo Integrato conformemente alle direttive dell'Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente (Arera). Questo strumento è istituzionale e non gestito da enti privati, e funge da piattaforma centrale in cui i vari fornitori di energia e gas possono inserire le proprie offerte.

Come funziona il comparatore di offerte

Per individuare le migliori offerte per luce e gas attraverso il confronto bisogna fornire al comparatore una serie di informazioni per selezionare le proposte più adatte alle proprie esigenze. È possibile scegliere la visualizzazione delle offerte per l'energia elettrica, il gas naturale o entrambi (dual fuel). In quest'ultimo caso sono mostrate solo le offerte dei fornitori che gestiscono entrambi i servizi. Sono richieste informazioni sul luogo in cui si trova l'immobile interessato, inclusa l'indicazione del CAP, il tipo di immobile (ad esempio, appartamento, cantina o box) e se si tratta della residenza principale o di una seconda casa. Si può scegliere tra tariffe a prezzo variabile, che fluttuano in base alle oscillazioni del mercato, o tariffe a prezzo fisso, che mantengono un costo costante per un periodo determinato (di solito da 1 a 3 anni).

Si richiede l'utilizzo previsto del gas (ad esempio, cottura, acqua calda sanitaria, riscaldamento) e la classe del contatore gas (tipicamente G4 o G6 per i modelli domestici). Si chiede la potenza del contatore elettrico, la preferenza per tariffe monorarie o a fasce e se si desidera limitare la ricerca a fornitori che utilizzano energie rinnovabili. In entrambi i casi è possibile inserire i consumi annui, sia stimati sia reali, al fine di ottenere una stima accurata delle spese annuali. Il sistema può assistere nell'effettuare questa stima attraverso una serie di domande riguardanti il numero di persone, gli elettrodomestici presenti, le dimensioni dell'appartamento, e altri fattori che influenzano il consumo energetico.