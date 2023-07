Ma quindi come connettersi a una rete Wi-Fi nascosta ? Andiamo a scoprirlo, da PC Windows, Mac, dispositivo Android o iPhone / iPad, perché per poterle utilizzare è necessario conoscere non solo password e nome della rete, ma anche il tipo di sicurezza della stessa. Ma prima di tuffarci in questa guida, vi ricordiamo come cambiare password Wi-Fi per i router dei principali operatori .

Indice

Cos'è una rete Wi-Fi nascosta

Una rete Wi-Fi nascosta è quello che il nome suggerisce, una rete Wi-Fi che non potete rilevare, almeno con la procedura classica.

Quando ci si connette a una rete wireless normale, accendete il Wi-Fi, scorrete l'elenco delle reti visibili e selezionate quella destinata a voi.

Tutto il lavoro di configurazione è automatico, e l'unica cosa che dovete fare è inserire una password o premere il pulsante WPS sul router.

Con una rete nascosta, invece, dovete inserire manualmente tutti i dettagli: il nome o SSID (Service Set Identifier), la password e il tipo di crittografia (o sicurezza) utilizzato dalla rete, come per esempio WEP, WPA2, WPA3 o anche nessuna, in caso non ci siano protezioni.

Un tempo questo tipo di soluzione era piuttosto utilizzata dagli esperti di sicurezza perché sembrava garantire un ulteriore livello di protezione da malintenzionati. Se non potevano vedere la rete, avrebbero avuto maggiori difficoltà per provare ad accedervi.

In realtà, per quanto sotto il profilo logico risulti un ragionamento inoppugnabile, questa soluzione non mette al riparo dagli attacchi perché ci sono strumenti in grado di rilevare comunque le reti nascoste e comunque non è neanche così sicura come si potrebbe pensare.

Nondimeno, per l'utente medio è sicuramente impossibile cercare qualcosa di cui non conosce neanche l'esistenza, quindi le reti nascoste in questo caso assolvono il loro compito, ma non tanto sul fronte della sicurezza (perché in fondo non ce l'ha), ma anche e soprattutto per altri motivi.

Per esempio, si potrebbe voler impostare una rete nascosta principale in una struttura di accoglienza, come un albergo o un bar. La rete per gli ospiti resta visibile, mentre quella principale no, e in questo modo gli ospiti non rischiano di confondersi. Oppure si potrebbe voler impostare una rete nascosta per non dover cercare la propria rete per esempio in un condominio affollato. In questo modo, un eventuale visitatore non dovrà scorrere un elenco lunghissimo di punti di accesso, ma dovrà semplicemente inserire le chiavi di accesso della rete.

Insomma, i motivi per voler impostare una rete nascosta possono essere diversi, ma se volete farlo per renderla più sicura, per l'ennesima volta è meglio impegnarsi a creare una password robusta o un protocollo affidabile: le reti nascoste non sono più o meno sicure delle reti normali in quanto il loro livello di affidabilità dipende dal proprietario della rete e dal motivo per cui è stata configurata.

In caso vi chiediate dove trovare le informazioni, saranno disponibili sul router wireless o potrà fornirvele l'amministratore di sistema della vostra azienda. L'unica cosa a cui dovete prestare attenzione è di essere nel raggio d'azione della rete.