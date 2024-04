Come contattare Banca Sella e Hype

Banca Sella e HYPE possono essere contattate in tanti modi diversi. Se vi state chiedendo come farlo, magari in seguito ai problemi di questi giorni, di seguito trovate tutti i canali ufficiali per parlare con un operatore, sia in modo diretto che non. Scegliete la modalità più consona alle vostre esigenze e allo scopo che volete raggiungere. Un chatbot, ad esempio, è utile per informazioni generiche, mentre un operatore potrà rispondere a esigenze più specifiche.

Telefono

Un contatto telefonico è la prima cosa che viene in mente per parlare con l'assistenza, soprattutto nei casi più urgenti. Banca Sella e Hype offrono però modalità e servizi differenti in merito. Banca Sella Numero Verde : 800142142, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 21:00.

: 800142142, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 21:00. Da cellulare e dall'estero: +39 0152434617, disponibile negli stessi orari del numero verde​ Hype Hype non ha particolari servizi di contatto telefonico, se non quello per bloccare la carta in caso di furto, raggiungibile al numero gratuito +39 0282816380. La procedura è però completamente automatizzata, quindi va usata solo in questo caso.

Email

Anche in questo caso cambiano non solo i metodi di contatto, ma anche le opzioni a disposizione per scrivere una email a Banca Sella e HYPE. Banca Sella Informazioni generali : info@sella.it

: info@sella.it Assistenza Internet Banking : assistenza_ib@sella.it

: assistenza_ib@sella.it Posta Elettronica Certificata (PEC): bs_segreteria@pec.sella.it​ HYPE Assistenza clienti : hello@hype.it

: hello@hype.it Reclami: reclami@hype.it, reclami@pec.hype.it (posta elettronica certificata)

Chat online

Uno dei metodi spesso più veloci per contattare un'azienda è quello della chat online. La potete trovare spesso sul sito, o sulle app ufficiali del servizio, ma non sempre consentono di parlare con un operatore. Solitamente all'inizio si tratta di un chatbot automatizzato, che solo in alcuni casi vi mette poi in contatto con un essere umano. In ogni caso, anche per disservizi diffusi, è un buon metodo per verificare se ci sono comunicazioni ufficiali. Banca Sella È possibile avviare una chat direttamente dal sito ufficiale di Banca Sella. Vi basta selezionare che tipo di assistenza volete ricevere e poi premere su Chat. Potrebbero farvi comodo i codici di accesso ai servizi online, per velocizzare e personalizzare il servizio, ma non sono necessari. HYPE Il chatbot HYPEBot è disponibile 24/7 per rispondere automaticamente, sia da app per Android e per iPhone che dal sito web. Se volete chattare con un operatore dovete scriverglielo e verrete messi in contatto con loro direttamente tramite HYPEBot, ma sappiate che gli operatori umani sono disponibili solo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 16.​ I clienti Premium hanno anche a disposizione una chat dedicata su WhatsApp, raggiungibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e il weekend dalle 8 alle 19.

Videochiamata

Disponibile solo per i clienti Banca Sella, e non per HYPE, c'è un servizio di videoconference attraverso il quale è possibile parlare con un operatore. Per accedervi dovete entrare nell'Internet Banking e prenotare una videochiamata. Non è esattamente il modo più veloce per mettersi in contatto con la banda, quindi è raccomandato solo per consulenze e questioni non urgenti. Questo servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle 09 alle 20.

Social Network