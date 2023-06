Al giorno d'oggi siamo circondati dai servizi di streaming, anche per quanto riguarda le piattaforme pay TV. E tra queste troviamo sicuramente DAZN, il colosso che negli ultimi anni si è fatto conoscere soprattutto per il servizio di trasmissione in esclusiva delle partite di calcio italiano. I clienti DAZN sono molti in Italia, anche per il fatto che l'azienda detiene l'esclusiva per alcune delle partite di Serie A, e a volte si sono verificati disservizi. Altre volte sono nate polemiche in merito alla politica dei prezzi degli abbonamenti e alle alternative di condivisione dell'abbonamento. Spesso quindi potrebbe tornare utile sapere come contattare DAZN. In questa guida vedremo quindi come contattare DAZN. Nello specifico, vedremo come contattare il servizio clienti da PC e telefono, via chat, email o tramite una chiamata diretta.

Come contattare DAZN telefonicamente

Se vi trovate nella situazione in cui avete problemi con DAZN, come ad esempio problemi con la visione oppure perché volete cambiare o disdire l'abbonamento, allora contattare telefonicamente l'azienda potrebbe essere una soluzione. DAZN offre un servizio di assistenza per i clienti italiani. Potete contattare telefonicamente DAZN chiamando il numero +39 02 8295 8308. Il numero è attivo durante la settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 23:00 e nei weekend dalle ore 12:00 alle 23:00. Chiamare telefonicamente DAZN potrebbe implicare una tariffa specifica. Il costo della chiamata è legato all'operatore utilizzato, quindi dovete verificare con il vostro operatore se il numero di DAZN prevede dei costi specifici per la chiamata.

Come contattare DAZN in chat

Nel caso in cui non riusciste a risolvere con l'assistenza telefonica, oppure se il contatto telefonico non riesce ad avvenire perché magari ci sono attese troppo lunghe da sostenere, allora potete provare a contattare DAZN via chat. DAZN infatti offre anche il servizio di comunicazione via chat o chatbot. Per contattare DAZN via chat non dovete far altro che accedere a questo link, da PC o da smartphone, e cliccare su Serve aiuto? che trovate in basso a destra. Quindi si avvierà la schermata della chat, dove inizialmente dovrete comunicare al chatbot di DAZN, chiamato Zed, che vi chiederà il vostro nome. Per parlare via chat con un operatore umano sarà necessario digitare la richiesta di parlare con un umano all'interno della chat.

Come contattare DAZN via email

Se invece non avete particolare fretta ma dovete comunicare con DAZN per risolvere un problema o per richiedere informazioni su abbonamenti e promozioni, potete anche contattarla tramite email. Potete contattare DAZN via email in maniera molto semplice. Basterà indicare l'indirizzo help@dazn.com nel destinatario dell'email. Quindi non vi resta che scrivere il testo dell'email e inviare. Non dimenticate di inserire un oggetto chiaro all'email che state per mandare. La risposta da parte di DAZN dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno via email. Le tempistiche chiaramente dipendono anche dalla natura della vostra richiesta.

Come contattare DAZN su WhatsApp