Come controllare garanzia residua su iPhone e altri prodotti Apple

Il vostro iPhone non funziona correttamente e non è servito neppure ripristinare lo smartphone alle impostazioni di fabbrica, rimedio talvolta decisivo (e potenzialmente risolutivo) prima di rivolgersi ad Apple. L'unica cosa da fare è contattare l'assistenza, ma c'è un problema: il "melafonino" è stato acquistato diversi mesi addietro da un utente privato e non ricordate se è in garanzia oppure no. Come fare, in questi casi?

C'è un rimedio molto semplice per controllare garanzia residua su iPhone (ma il discorso vale per tanti altri prodotti della "mela", come ad esempio iPad, Apple Watch e Mac). Vi spieghiamo come fare, anticipando sin da subito che la garanzia legale copre tutti i dispositivi per due anni dall'acquisto, ma con una precisazione molto importante:

Se il prodotto è stato acquistato direttamente da Apple , sarà Apple a coprire il periodo di garanzia

Se il prodotto è stato acquistato da un qualsiasi altro venditore (ad esempio, eBay), il primo anno verrà offerto da Apple, mentre per il periodo successivo bisognerà contattare il venditore.

