Come controllare la propria telecamera con le app

Magari scaricatele subito mentre ve le illustriamo, in modo tale da capire subito come funzionano e qual è quella che fa più al caso vostro. Che ne dite di iniziare subito?

Avete appena installato una nuova telecamera in casa e delle altre fuori dalla vostra abitazione? Avere un sistema di videosorveglianza vi farà sentire più sicuri anche quando siete lontani e potrete incrementare la sicurezza della vostra dimora. Adesso che il tutto è stato installato ed è già funzionante, magari vorrete poter vedere le immagini direttamente dal vostro smartphone , o comunque controllare la vostra telecamera con le app . Se state cercando delle informazioni in merito, allora dovete sapere che la vostra ricerca può concludersi qui, in quanto vi stiamo per spiegare quali sono le applicazioni che potrete utilizzare e che sono utili per questo scopo. Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo, allora prendetevi un po' di tempo de dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi. Nei paragrafi che seguono vi parleremo di alcune app per controllare la vostra telecamera con le app , che vi consigliamo di provare.

Indice

Camy

La prima opzione che vi stiamo per presentare si chiama Camy. Si tratta di un'applicazione disponibile sia per Android, che per iOS. Potrete, dunque, scaricarla sia dal Play Store, che dall'App Store, in base al dispositivo che possedete. Non solo, questa soluzione ha anche una versione web che potrete utilizzare dal vostro computer usando Chrome, il browser di Google. Camy è un'ottima soluzione per la videosorveglianza. È un'app gratuita, ma che ha anche una versione Premium che dà accesso a maggiori funzionalità e che ha un costo di 26,99 euro all'anno.

Dopo averla cercata, scaricata e installata avrete a vostra disposizione un tutorial iniziale ce vi fornirà informazioni in merito. Al termine vi verrà chiesto se volete utilizzare il dispositivo su cui è stata appena installata come Visualizzatore, oppure come Telecamera.

Dovrete optare per la prima opzione e installare Camy sull'altro dispositivo, su cui selezionerete Telecamera, ripetendo l'operazione. Fate clic sul tasto Continua, presente nella parte inferiore, per confermare la vostra scelta. A questo punto vi verrà chiesto di autorizzare l'accesso dal microfono e alla telecamera del dispositivo che state utilizzando. Adesso dovrete procedere a scannerizzare con il Visualizzatore il codice QR del dispositivo Telecamera. Così facendo potrete vedere le immagini dall'app in qualunque momento.