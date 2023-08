Vediamo come funziona questo strumento e come utilizzarlo per guadagnare, oltre a ricordarvi come si trovano le Live sulla piattaforma .

Questo è dato da soluzioni come i diamanti, la moneta interna dell'app, ma come convertire i diamanti su TikTok ? Questa soluzione infatti è una modalità di interazione tra creatori e follower, che si trasforma in un mezzo tangibile per mostrare il proprio apprezzamento e sostenerli.

Indice

Cosa sono e a cosa servono i diamanti di TikTok

Prima di lanciarci a scoprire come guadagnare e convertire i diamanti di TikTok in euro, forse è meglio comprendere cosa siano, questi diamanti. TikTok ha pensato a diversi modi per permettere agli utenti di mostrare il loro apprezzamento verso i propri creator preferiti e allo stesso tempo aumentare la loro partecipazione, tramite delle "monete di scambio" virtuali.

Per questo ci sono le Monete, articoli virtuali che possono essere acquistati dagli utenti sulla piattaforma tramite app store di terze parti (App Store di Apple o Play Store di Google), o direttamente da TikTok attraverso il suo sito web.

Le Monete consentono di acquistare articoli come i Regali, oggetti virtuali che si possono inviare per mostrare il vostro apprezzamento ai vostri creator preferiti su TikTok. Quando assistete a un video live, vedrete un piccolo pacco regalo in basso a destra. Toccandolo, vi verranno mostrati diversi regali che potete fare al vostro creatore, con prezzi che vanno da poche monete a centinaia o migliaia.

E i Diamanti che c'entrano? Quando fate a un creatore un regalo, questo si converte in Diamanti, un'altra valuta virtuale dell'app. Come abbiamo visto, però, i diamanti non possono essere acquistati direttamente, ma solo scambiati o guadagnati attraverso la funzione di live streaming della piattaforma.

La cosa più interessante è però che i Diamanti possono essere convertiti in valuta locale, ovvero Euro o Dollari, e quindi guadagnarli consente di ottenere denaro direttamente sul vostro conto corrente o su PayPal!

C'è però un punto da tenere presente. Per poter usare questa valuta dovete soddisfare determinati requisiti imposti dalla piattaforma. Prima di tutto, dovete avere un'età minima: solo i maggiori di 18 anni di età possono ricevere regali LIVE e convertirli in moneta reale, il avete dovuto verificare la vostra identità.

In secondo luogo, dovete soddisfare determinati criteri di idoneità che vi consentano di andare LIVE e ricevere regali dai vostri follower, come far parte del programma Creator Next, avere un certo numero di follower (almeno 1.000), un account con almeno 30 giorni di vita e in regole con le linee guida della community e non avere un account business.

Inoltre per poter guadagnare Diamanti e convertirli in denaro dovete sapere che ci sono dei limiti, massimi e minimi, sulle ricompense, oltre a dei costi di transazione.

Cosa significa? Significa che potete trasformare i Diamanti in denaro, procedura chiamata Pagamento Ricompensa, solo se il vostro saldo ha un certo importo minimo, che dipende dal metodo di pagamento che avete scelto di utilizzare (i valori sono indicati in dollari, da convertire in euro al momento della transazione). Se volete essere pagati su PayPal, questo minimo è di 1 dollaro, mentre se volete essere pagati tramite bonifico bancario questo è di 9 dollari per Regno Unito e Germania, e 5 dollari per Francia e Svezia. La regola si applica agli utenti dello Spazio Economico Europeo, Regno Unito e Svizzera.

È però indicato l'importo massimo che potete ottenere da un Pagamento Ricompensa per i Diamanti raccolti, ovvero l'equivalente di 1000 dollari in euro al giorno.

C'è un'altra questione, ovvero i costi di transazione. A TikTok costa inviarvi denaro, che sarà dedotto, a seconda dal metodo di pagamento scelto, dal Pagamento Ricompensa prima che arrivi sul conto esterno che avete selezionato.

Se utilizzate PayPal, questo corrisponde a 1,5% dell'importo + 0,10 dollari, mentre se optate per un bonifico bancario è di 2,90 dollari per transazione.

Chiariti questi aspetti, andiamo a vedere come guadagnare e convertire i Diamanti, ma non prima di scoprire quanto valgono!