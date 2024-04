Come convertire le foto in formato HEIC in JPG

Gli utenti che vogliono aprire o convertire immagini in formato HEIC in formato JPG devono utilizzare però strumenti specifici. La buona notizia è l'esistenza di diverse soluzioni disponibili per eseguire questa operazione che garantiscono la compatibilità con varie piattaforme e dispositivi.

Cosa cambia tra i formati HEIC e JPG

Questo si traduce in una capacità maggiore di catturare colori e dettagli nelle immagini HEIC. Non solo, ma l'HEIC supporta la trasparenza, consentendo l'implementazione di effetti speciali nelle immagini. Non tutti i dispositivi supportano ancora questo formato e di conseguenza può essere necessario convertire i file HEIC in JPEG (anche noti come file JPG) per garantire una maggiore compatibilità.

Come utilizzare l'app Foto di Windows per convertire le foto in formato HEIC

L'app Foto di Windows è un'applicazione preinstallata su tutti i PC con Windows 11, fornendo un'ampia gamma di funzionalità, tra cui un rapido editing di base e la possibilità di convertire i file HEIC in JPEG. In alcuni casi può nascere un problema di compatibilità iniziale se il sistema non dispone del codec per aprire i file HEVC.

Quando si tenta di aprire un file HEIC con l'app Foto per la prima volta, compare infatti un avviso. In realtà, la risoluzione di questo problema è semplice: basta cliccare su Scaricalo e installalo ora per accedere al Microsoft Store e installare il codec al costo di 0,99 euro. Dopo aver installato il codec HEVC occorre seguire questi passaggi per utilizzare l'app Foto per convertire i file HEIC in JPEG:

aprire l'app Foto;

individuare il file HEIC da convertire;

fare doppio clic sul file per aprirne l'anteprima;

nel menu identificato dai tre puntini (Visualizza altre info), scorrere verso il basso e selezionare la voce Salva con nome;

si apre una finestra di dialogo; nel campo Salva come, scegliere il formato jpg;

fare clic su Salva per completare la conversione.

L'immagine in formato JPG viene salvata nella stessa cartella del file originale. Sebbene questo metodo sia pratico per conversioni singole, può risultare scomodo per grandi volumi di file.