Come convertire una immagine in testo su Google Documenti

Immaginate, ad esempio, di avere ricevuto un' immagine da un cliente e di volere estrarre una porzione di testo per riportarla in una campagna pubblicitaria che vi è stata commissionata da quest'ultimo. Ebbene, Google Drive permette di portare a termine questa trasformazione senza dovere installare un'app di terze parti. Vediamo come fare in questo articolo.

Grazie a Google Drive , infatti, è possibile convertire immagine in testo Google Documenti , colmando così una mancanza dell'app per scrivere testi realizzata dall'azienda di Mountain View, ossia il riconoscimento ottico dei caratteri ( OCR ).

Google Drive è uno dei servizi più utilizzati al mondo. Professionisti e semplici utenti sfruttano le peculiarità di questa potente piattaforma per archiviare in modo sicuro i file più importanti o di maggiore interesse, potendo altresì contare su un ventaglio di opzioni che possono fare la differenza nell'uso quotidiano, soprattutto lavorativo.

Indice

Come convertire immagine in testo Google Documenti da Google Drive

Come abbiamo anticipato in queste prime righe, Google Drive è lo strumento che consente di convertire immagini in testo in Google Documenti. Pertanto, bisognerà partire dal primo per portare a termine la procedura, che è disponibile da computer tramite browser e non da app.

È comunque doverosa una precisazione. Per quanto apprezzabile e utile nell'uso quotidiano, questa funzionalità potrebbe non restituire risultati ottimali, con problemi di formattazione e caratteri non propriamente riconosciuti. Mettete, quindi, in preventivo la possibilità di dover modificare il testo così convertito per adattarlo alle parole effettivamente presenti nell'immagine.

Aprite, innanzitutto, il programma per navigare su Internet ed entrate nella pagina principale di Google Drive, eseguendo eventualmente l'accesso al vostro account Google laddove richiesto (è sufficiente inserire un indirizzo di posta elettronica e la password).

Cliccate su "Nuovo" nella scheda in alto e pigiate sulla voce "Caricamento file", dopodiché selezionate l'immagine che desiderate convertire.

Una volta caricato il file nella schermata principale di Google Drive, cliccate su di esso con il tasto sinistro del mouse per evidenziarla e premete il tasto destro per fare apparire le opzioni proposte dalla piattaforma. Selezionate, a questo punto, "Apri con..." e, successivamente, "Google Documenti" dal menu.

Siamo giunti alla fine. L'immagine verrà aperta su Google Documenti e il testo in essa riportato è pronto per essere modificato (oppure incollato in un altro programma). In definitiva, è possibile copiare il testo estratto dall'immagine e incollarlo in un nuovo documento, apportando eventualmente le modifiche rispetto ad eventuali errori di conversione, come anticipato nelle precedenti righe.