Come correre con le app

A questo punto, se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo, allora ritagliatevi un po' del vostro tempo da dedicare ai paragrafi che seguono. Troverete delle app per correre che vi saranno utili per i vostri allenamenti. Vi consigliamo, inoltre, di scaricarle proprio mentre ve ne parliamo. In questo modo potrete vedere subito quale è quella che preferite e che fa più al caso vostro.

Siete appassionati di sport e vi piace provarne di differenti, sia per variare, sia per capire quale vi piace di più e vi riesce meglio? In questo caso sicuramente avrete provato la corsa . Potete considerarla un'attività sportiva leggera con un corsetta ogni tanto, oppure iniziare ad allenarvi per una maratona , dunque con allenamenti più seri e costanti. Sapete che esistono delle app per correre che vi aiutano nell'organizzare quest'attività e tenere traccia dei vostri risultati? Esatto, con solo qualche clic e sempre a disposizione sul vostro dispositivo mobile, potrete avere delle informazioni utili sulla corsa.

Indice

Adidas Running

A questo punto dovrete inserire i dati personali, scrivendo peso e altezza e fare il calcolo delle calorie giornaliere consumate. Poi dovrete premere su Crea obiettivo ed eventualmente collegare uno smartwatch . Cliccate su Ci siamo! al termine e premete il comando Attività e poi sull'ingranaggio per indicare la corsa come sport e il tipo di allenamento che volete fare tra quelli disponibili. Vedrete così i chilometri percorsi, il tempo impiegato e il ritmo.

Iniziamo questa nostra guida con la prima alternativa che vi presentiamo. Si chiama Adidas Running ed è un'app che è disponibile sia per Android che iOS e che potrete scaricare direttamente dal Play Store o dall' App Store a seconda dello smartphone che avete. Si tratta di un'applicazione a pagamento, con un abbonamento alla versione Premium che costa 9,99 euro al mese o 49,99 euro all'anno, e che dà accesso a molte funzioni utili per i vostri allenamenti di corsa. Prima di pagare la quota potrete usufruire di una prova gratuita per valutare l'app e capire se vi piace. Una volta ottenuta fate clic sulla sua icona per avviarla. Procedete con un tap sulla voce comincia, per procedere alla registrazione . Potrete inserire i dati richiesti, oppure uno degli account Facebook o Google.

Strava

La seconda alternativa che vi presentiamo in questa nostra guida che abbiamo scritto appositamente per voi si chiama Strava. Anche in questo caso, la potrete cercare, scaricare e installare direttamente dal Play Store o dall'App Store in base al dispositivo che possedete, in quanto è disponibile sia per Android che per iOS. Questa soluzione è adatta anche a chi si sta avvicinando al mondo della corsa, dunque per principianti. Scaricandola troverete un'interfaccia chiara e semplice.

Con Strava potrete tenere traccia dei vostri allenamenti. Non sarà necessario alcun abbonamento per ottenerla e utilizzare le funzioni base. Esiste però la versione Premium con un abbonamento che costa 6,99 euro al mese o 54,99 euro all'anno che dà accesso a funzioni avanzate. Se l'avete scaricata allora fate clic sulla sua icona per avviarla. Potrete accedere usando il vostro account Facebook, Apple, Google, oppure procedendo alla registrazione tramite il vostro indirizzo email. Inserite, dunque, tutti i dati richiesti e una volta visualizzata la schermata principale potrete fare clic su Registra, se avete un dispositivo iOS, selezionare l'attività sportiva praticata e premendo Corsa; se avete uno smartphone Android premerete sul tasto + e poi su Registra attività e Corsa. Premerete sul tasto Inizio, che troverete in basso sulla schermata e potrete iniziare a correre. Nella sezione del Profilo potrete trovare tutti i dati relativi ai vostri allenamenti. In questo modo, progressivamente, potrete paragonarli e capire quanto siete migliorati nel corso del tempo e degli allenamenti.