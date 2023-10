Cosa e come pagare con PagoPa

Indice

Che cos’è PagoPA?

PagoPA non è un sito web, contrariamente a quello che si può pensare, dunque, ma una modalità di pagamento standardizzata disponibile per la stragrande maggioranza di transazioni che devono essere effettuate da un cittadino nei confronti della Cosa Pubblica.

Come si paga con PagoPA?

Vista la recente ondata di Covid-19, tutti i cittadini sono probabilmente dotati di uno SPID. Accedendo con lo SPID sul sito web dell'Ente creditore (es: fascicolo sanitario per pagare un ticket; sito ACI per pagare un bollo), oppure recandosi fisicamente presso gli sportelli fisici messi a disposizione da vari Prestatori di Servizi di Pagamento (i cosiddetti PSP, per esempio le banche, le tabaccherie o gli istituti di pagamento), è possibile individuare PagoPA come modalità di pagamento.

Puoi pagare la maggior parte dei tuoi conti in sospeso con la Pubblica Amministrazione direttamente dal sito, o tramite intermediari come l'home banking, reti Mooney, Uffici Postali, Paypal, Bancomat Pay e Satispay.

Si può pagare anche attraverso l'App IO.

Molto spesso i pagamenti nei confronti della pubblica amministrazione si dividono in due tipologie:

- Spontanei (ticket)

- Attesi (rette universitarie, tributi comunali, bolli e bollette, ecc)

È bene sapere però che qualsiasi tipo di pagamento è identificato con un codice IUV, Identificativo Univoco di Versamento, il quale associa ogni versamento effettuato dall'utente alla richiesta di pagamento, oppure alla posizione di debito.

Nel caso dei pagamenti spontanei, lo IUV si genera al momento della richiesta del pagamento. Digitando quel codice identificativo univoco sul sito dell'ente creditore, o scansionando l'apposito QR Code presente sul bollettino cartaceo, il cittadino può accedere al form per pagare in tutta tranquillità direttamente da casa sua.

Insieme ai documenti per effettuare il pagamento si trovano sempre le indicazioni, corredate di QR Code, per effettuare un pagamento PagoPA. Di solito si tratta di una guida molto semplice e passo passo che ti permette di risparmiare un giro in banca dove troverai anche i link e i codici per effettuare il pagamento.

In alcuni casi, il pagamento è già precaricato sul sito dell'ente creditore, a cui bisognerà accedere anche via SPID, tra le tante modalità.