Vorreste conoscere nuove persone online? In questa guida, scopriremo come creare un account Facebook Dating .

Indice

Cos’è Facebook Dating?

Facebook Dating è gratis?

Scaricare l’app di Facebook

L'app ufficiale di Facebook, il celebre social network, in un dispositivo con Android: la schermata in cui inserire il nome e il cognome per creare un account.

Come iscriversi a Facebook, il social network fondato nel 2004 e controllato da Meta Platforms, Inc: la schermata in cui inserire il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail.

Creare un account Facebook Dating da smartphone e tablet

Fornite alcune informazioni personali , tra cui la vostra posizione, le preferenze per chi vorreste incontrare e alcuni dettagli. Per rendere il profilo più interessante, aggiungete le vostre fotografie e rispondete ad alcune domande. Potete anche specificare i criteri per le persone che vorreste incontrare.

Ora, toccate l' ultimo pulsante del menu principale (l'hamburger button) in basso a destra dello schermo (su iOS) o nell'angolo in alto a destra (su Android).

Come iniziare a usare Facebook Dating

Una volta attivato Facebook Dating, gli utenti visualizzano i profili di altre persone che hanno scelto di aderire al servizio. È possibile esprimere interesse ("Like") anonimamente per qualcuno e, in caso di interesse reciproco, entrambe le parti ricevono una notifica per iniziare una conversazione.