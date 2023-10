Vorreste recuperare la vostra fiction preferita? In questa guida, scopriremo come creare un account Mediaset Infinity .

Indice

Cos’è Mediaset Infinity?

Per una fruizione ottimale dei contenuti, è richiesta una connessione a Internet con le seguenti velocità :

Mediaset Infinity è una piattaforma di streaming che consente agli spettatori di guardare numerosi contenuti, tra cui film, serie tv, programmi, fiction ed eventi sportivi. Potete fruire dei contenuti Mediaset Infinity su tanti dispositivi , come:

Quanto costa Mediaset Infinity?

Mediaset Infinity è gratuita : gli spettatori possono guardare i film, le serie tv e le fiction disponibili senza attivare un abbonamento. Sono disponibili anche delle offerte aggiuntive per ampliare il catalogo con dei costi aggiuntivi (per scoprire tutte le informazioni, puoi consultare la guida dedicata ).

Scaricare l’app Mediaset Infinity

Per utilizzare Mediaset Infinity in uno smartphone o tablet , dovete scaricare l'app ufficiale.

Altri dispositivi

Vorreste scaricare l'applicazione in altri dispositivi (console, Smart TV o lettori per lo streaming)? Allora, dopo aver attivato il Wi-Fi o i dati mobili, aprite lo store ufficiale e, con il campo di ricerca, individuate la piattaforma di video on demand.