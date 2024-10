Vediamo quindi come creare un account NOW TV , in modo da poter accedere ai suoi numerosi contenuti on-demand e in diretta , con film, serie TV, show e numerosissimi eventi sportivi, tra cui persino il meglio del calcio della Serie A .

Dopo aver ponderato attentamente le alternative tra le piattaforme di streaming , attratto dalla completezza dell'offerta di NOW (ex NOW TV) hai deciso di sottoscrivere uno dei suoi piani?

Informazioni preliminari

Per vedere NOW è sufficiente avere una connessione Internet con queste caratteristiche:

Come abbiamo anticipato, dopo aver sottoscritto un'offerta puoi aggiungere o eliminare i Pass che preferisci, così come aggiungere o togliere l'opzione Premium.

NOW mette a disposizione una serie di pacchetti di abbonamento, a seconda dei contenuti che desiderano guardare, come:

Prima di creare un account NOW, è necessario conoscere alcuni dettagli sulla piattaforma di streaming . Scopriamo quindi quali sono i piani disponibili, cosa serve per poter vedere i contenuti e quali sono i dispositivi supportati.

Come creare un account NOW

Se hai un dispositivo supportato e hai scelto un'offerta di NOW, puoi registrarti per creare un account. Ecco come fare a seconda del dispositivo.

Come registrarsi a NOW da computer

Per creare un account NOW dovrai utilizzare un browser, quindi il modo più semplice per farlo è operare da un qualsiasi computer. Avvia un browser di tua scelta e vai sulla pagina ufficiale del servizio.

Qui clicca su Scopri l'offerta in alto a destra, poi scegli il Pass NOW che preferisci selezionando la scheda Lo Sport di Sky in streaming, Film, Serie TV e Show o Offerta completa. Clicca in basso sull'offerta di tua scelta, scegliendo tra la fatturazione annuale (più conveniente) o mensile senza vincoli.

Clicca poi sul pulsante Attiva e nella pagina successiva scegli se aggiungere Premium a 5 euro al mese (in caso non sia già attivo nell'offerta da te scelta). Se hai un codice promozionale, potrai inserirlo qui e verrà attivato al termine della registrazione.

Adesso clicca su Continua a destra.

A questo punto ti troverai di fronte dei campi da compilare con i tuoi dati personali per iniziare la registrazione vera e propria. Inserisci i tuoi dati, ovvero Nome, Cognome, Data di nascita, poi digita un'email e una password che ti consentano di accedere al servizio.

Se vuoi, puoi anche inserire il tuo numero di cellulare, poi inserisci i caratteri che vedi nella casella e clicca su Avanti. Adesso inserisci il tuo indirizzo, poi decidi se consentire l'invio di comunicazioni a fini di marketing da parte di NOW e clicca su Avanti.

Infine, non dovrai fare altro che scegliere il metodo di pagamento: seleziona Carta di credito (sono accettate le carte di credito / debito dei circuiti Visa, MasterCard, American Express e Diners Club, ma non le carte di credito virtuali) o Paypal.

Clicca su Conferma e nel caso tu abbia inserito una carta di credito, ti verrà richiesto il numero della carta, il codice CVV2 e la data di scadenza, poi clicca su Paga. Se hai selezionato PayPal verrai rimandato alla finestra del servizio dove dovrai inserire la tua email e password per effettuare l'accesso.

Una volta completato il pagamento, avrai portato a termine la registrazione e potrai vedere i contenuti della piattaforma.

Come registrarsi a NOW da telefono e tablet

Preferisci registrarti a NOW da telefono o tablet? In questo caso sappi che non puoi usare l'app NOW per Android o iPhone / iPad, ma devi seguire la stessa procedura appena indicata, ovvero agire da browser.

Avvia il browser del tuo telefono, Chrome, Safari, Edge, Firefox o quello di tua scelta, e vai al sito di NOW. Tocca l'icona con tre linee orizzontali in alto a sinistra e seleziona Scopri l'offerta, poi seleziona l'offerta adatta a te selezionando la scheda Lo Sport di Sky in streaming, Film, Serie TV e Show o Offerta completa.

In basso, seleziona la tariffazione annuale o mensile, poi tocca Attiva. Adesso scegli se aggiungere l'opzione Premum, tocca Prosegui e poi Continua. A questo punto dovrai inserire i tuoi dati personali: Nome, Cognome, Data di nascita, poi digita un'email e una password che ti consentano di accedere al servizio.

Scegli se inserire il tuo numero di cellulare, poi tocca Avanti, inserisci il tuo indirizzo, decidi se consentire l'invio di comunicazioni a fini di marketing da parte di NOW e tocca Avanti.

Arrivati alla sezione Pagamento, potrai scegliere il metodo di pagamento: seleziona Carta di credito o Paypal, poi tocca Conferma e potrai inserire i dati della carta o effettuare l'accesso al tuo conto PayPal.

Una volta completato il pagamento, potrai installare l'app NOW sul tuo dispositivo Android o iPhone / iPad, avviarla ed effettuare l'accesso con i dati appena registrati per iniziare la visione.

Tieni presente che se annulli la transazione avrai comunque creato un account ma senza Pass, quindi non potrai vedere i contenuti.

Come registrarsi a NOW da TV

Vuoi registrarti da TV o dispositivo di streaming? In questo caso sappi che come per le app per dispositivi mobili non potrai procedere dall'app, ma dovrai fare tutto da browser.

Segui quindi la procedura indicata nei due capitoli precedenti, nel caso tu preferisca effettuarla da computer o da telefono / tablet, poi torna sulla TV, che sia una smart TV o un dispositivo di streaming supportati, installa l'app NOW dall'app store della piattaforma e avviala.

A questo punto potrai effettuare l'accesso inserendo direttamente i tuoi dati o inquadrando un codice QR con l'app fotocamera del tuo telefono. Da qui potrai effettuare l'accesso tramite browser e collegare la TV al tuo account.

Come registrarsi a NOW da Vodafone

Se sei cliente Vodafone mobile, puoi pagare i Pass di NOW usando il credito della tua SIM come metodo di pagamento. Vai in questa pagina e inserisci il tuo numero di telefono, poi clicca su Accedi subito.

Adesso scegli un pass e registrati a NOW seguendo le indicazioni a schermo.

Come registrare un dispositivo

Se invece vuoi sapere come registrare un dispositivo non devi fare altro che avviare la riproduzione di un contenuto dallo stesso.

Potrai trovare i dispositivi registrati andando sul sito di NOW ed effettuando l'accesso, poi clicca in alto su MyAccount e seleziona Gestione dispositivi: da qui puoi rimuovere un dispositivo cliccando su Rimuovi. Lo stesso si può fare da app toccando l'icona con tre linee orizzontali in alto, poi selezionando MyAccount e infine su Gestione dispositivi.