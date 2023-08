Come creare account Samsung

Creare un account Samsung è certamente uno dei primi passaggi da portare a termine quando si configura per la prima volta uno smartphone Android dell'azienda coreana.

Infatti, registrare un account Samsung permette di sfruttare le molteplici funzionalità progettate dalla società di Seoul per i suoi dispositivi, come ad esempio Samsung Cloud (utile per fare backup), Samsung Pass, Trova dispositivo personale e le tante app Samsung, tra cui Samsung Health, Samsung Wallet, Galaxy Wearable e il Galaxy Store (a proposito, vi abbiamo già spiegato come aggiornare app Samsung sul Galaxy Store).

È possibile creare un account Samsung in fase di configurazione iniziale del dispositivo, ma anche successivamente, tramite l'apposita pagina del sito ufficiale Samsung utilizzando un qualsiasi browser per navigare su Internet (come, ad esempio, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Mozilla Firefox).