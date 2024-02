In questa guida, scopriremo come creare un account Skrill , la piattaforma che offre servizi di trasferimento di denaro.

Indice

Come funziona Skrill?

Skrill è un servizio di pagamento elettronico che offre diverse funzionalità finanziarie sia per utenti privati che per aziende. Le persone possono trasferire denaro in diversi paesi, effettuare pagamenti online e tanto altro.

La piattaforma funziona principalmente come un portafoglio elettronico (e-wallet), permettendo agli utenti di depositare, conservare e gestire fondi in modo digitale. Skrill offre anche una carta prepagata Mastercard che può essere utilizzata per prelevare denaro presso sportelli automatici (ATM) o per effettuare acquisti in negozi fisici.