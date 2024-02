Come creare un account su Wallapop

Indice

Cos’è Wallapop?

Wallapop, fondata a Barcellona nel 2014, è un'applicazione mobile che consente agli utenti di vendere e acquistare oggetti di seconda mano. L'interfaccia utente di Wallapop è progettata per essere semplice e intuitiva, permettendo agli utenti di navigare facilmente tra le diverse categorie di prodotti, come elettronica, abbigliamento, mobili e altro ancora.

Le persone possono mettere in vendita gli oggetti caricando foto e descrizioni sul sito/app. Inoltre, Wallapop, utilizzando la geolocalizzazione, mostra agli acquirenti gli articoli in vendita nelle loro vicinanze. La piattaforma è gratuita per gli utenti base, ma offre anche funzionalità aggiuntive a pagamento (come annunci in evidenza o maggiore visibilità per i propri prodotti).