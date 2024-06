Come creare un album foto condiviso su iPhone

I ricordi del viaggio appena trascorso, le immagini di un evento importante o di un anniversario: creare un album foto condiviso su iPhone significa condividere le istantanee dei momenti trascorsi con le persone più care, in modo che queste ultime possano accedervi con un paio di tap sullo schermo. Anzi, grazie all'apposita opzione introdotta da Apple, è pure possibile inserire un commento sotto a ciascuna immagine condivisa.

In questa guida vi spiegheremo come condividere album fotografici su iPhone, in modo semplice e veloce: si tratta di una funzione già presente già da ormai diverso tempo sulle piattaforme concorrenti (qualcuno ha detto Google Foto?) e che, con l'arrivo di iOS 16 e iPadOS 16, Apple ha deciso di portare anche su iPhone e iPad. Logica conseguenza per sfruttare tale opzione è che bisognerà possedere uno smartphone o un tablet aggiornato (almeno) a tale versione del sistema operativo di Apple.

Prima di iniziare, vi diciamo subito che, per ragioni tecniche, è possibile creare album foto condiviso su iPhone con un massimo di cento persone. Se state, invece, utilizzando una piattaforma concorrente, come ad esempio Android, si può guardare alla suite di Big G e, dunque, come condividere un album su Google Foto, seguendo la guida dedicata.