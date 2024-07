Come si possono creare dei biglietti da visita con Canva?

Come realizzare i biglietti da visita con Canva: consigli su cosa scrivere, come impostare il template e come renderlo digitale o stampabile

Come creare dei biglietti da visita usando Canva?

Canva è uno strumento ottimo, estremamente competitivo e in grado di fare la differenza in termini grafici aiutando ad ottenere risultati professionali anche per mano di chi grafico non è. Hai mai pensato di usare Canva per realizzare i tuoi biglietti da visita? Creare i biglietti da visita con Canva è un gioco da ragazzi e soprattutto… è gratuito! Vuoi scoprire come fare? Ecco una breve guida step by step.

Indice

Come usare Canva per biglietti da visita?

Le potenzialità di Canva sono tante: se hai già un account, indipendentemente che tu abbia scelto il piano gratuito o quello in abbonamento, devi sapere che le possibilità di personalizzazione sono molte e la realizzazione dei tuoi biglietti da visita diventerà imbattibile.

Dopo esserti registrato e aver attivato l'account dirigiti nella sezione "modelli", qui troverai un elenco di modelli personalizzabili semplicemente digitando la parola chiave di interesse cioè "biglietti da visita". Clicca sul tuo preferito e divertiti a modificare testi, colori, immagini e layout per adattarli al proprio brand. Puoi persino creare la tua palette con i codici colore del tuo logo e utilizzarli per i dettagli, oppure applicare il logo stesso.

Dopo aver terminato la personalizzazione scegliendo tra tantissime grafiche a disposizione, potrai procedere con il salvataggio: avrai a disposizione vari formati come il PDF per la stampa o il PNG per l'utilizzo digitale. Scegli il tuo preferito e in pochi clic avrai ottenuto un prodotto coordinato con l'immagine del tuo brand.

Fare biglietti da visita con Canva tutorial Fonte: Screenshot

Quali dati inserire nei biglietti da visita?

Se stai progettando la creazione di un biglietto da visita, dovrai pensare in modo chiaro all'impaginazione non solo lato estetico ma soprattutto funzionale. Pensa a ciò che è essenziale: i dati fondamentale da inserire sono il tuo nome, il titolo professionale, il nome dell'azienda e il relativo logo. Inserisci poi almeno una forma di contatto, cioè mail e numero di telefono. Volendo puoi aggiungere un sito web.

Attenzione però a non sovraccaricarlo: ti suggeriamo di lasciare un po' di spazio libero, evitando di inserire troppi elementi che altrimenti potrebbero confondere chi ha in mano il tuo documento e desistere dal contattarti. Vuoi dare maggiori info? Inserisci un QR Code: dirotterai gli utenti su una landing dove potrai scrivere tutto ciò che ritieni opportuno e utile.

Dati da inserire nei biglietti da visita Fonte: Screenshot

Come creare un biglietto da visita virtuale?

Un'alternativa al classico biglietto cartaceo è quello virtuale: vuoi sapere come realizzarlo? Esistono app e tool che ti danno modo di realizzare un biglietto virtuale digitale utilizzabile tramite QR Code oppure con una visualizzazione digitale da trasferire tramite Bluetooth: la soluzione, green e sostenibile non dovendo stampare prodotti cartacei. Marcia in più da non sottovalutare è quella di non perdere i contatti, avendo salvato tutto a livello di Cloud. Ti suggeriamo di provare l'app Biglietti da Visita Virtuali di Sweet Sugar: il modello, con oltre 26,400 review e un rating di 4,4/5 offre ottimi risultati in termini di personalizzazione grafica e realizzazione di un biglietto da visita virtuale. Scarica da Play Store

Biglietto da visita con QR Code Fonte: Screenshot

Come fare i biglietti da visita con il computer?

Se desideri creare biglietti da visita con il tuo computer devi sapere che hai diverse opzioni: oltre a Canva, che è forse uno degli strumenti digitali più facili da utilizzare potresti creare una grafica totalmente personalizzata utilizzando tool come Adobe Illustrator o Adobe InDesign. Si tratta di strumenti professionali e altamente personalizzabili ma anche costosi; Canva, invece è gratuito. Qualsiasi sia il tool che hai in mente dovrai pensare per prima cosa alle dimensioni che solitamente sono di 85x55 o 90x50 ad eccezione di alcuni più moderni quadrati che propongono le 50x50. Aggiungi poi la palette del tuo logo e il tuo logo. Attenzione a cosa inserisci, non sovraccaricare troppo il testo e se hai modo aggiungi un QR Code … potresti inserire il link al tuo sito, al tuo portfolio oppure ad una landing con maggiori dettagli sui tuoi prodotti e servizi.

Che altri programmi usare per creare biglietti da visita?

Oltre a Canva, esistono altri programmi che ti suggeriamo per creare biglietti da visita online in modo professionale. Tra i principali si fa notare, Adobe Illustrator è uno dei più potenti e versatili. Si tratta di un software di grafica vettoriale che permette di creare design dettagliati e scalabili senza perdita di qualità; èparticolarmente utile per chi ha competenze avanzate in design grafico, offrendo un controllo preciso su ogni aspetto del layout, dalla tipografia ai colori, dalle forme agli effetti speciali. Alternativa da non sottovalutare è InDesign, anch'esso fa parte della Suite firmata Adobe e si distingue per specifiche simili al precedente, pur avendo strumenti avanzati per personalizzazione di layout e grafica.

Altre guide su Canva