Andiamo a scoprire come fare, per Google Calendar e Outlook, su Android e iPhone, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come funziona Google Calendar .

Per questo scopo potrebbe interessarvi sapere come creare un calendario condiviso , una comoda funzione che vi consente di gestire in un unico luogo tutti gli appuntamenti della famiglia o del lavoro, e semplificare la vostra vita!

Già è complicato tenere traccia dei propri appuntamenti, ma cosa succede se dovete sincronizzarvi con parenti e amici per organizzare vacanze o gite insieme, oppure colleghi per gestire incontri di lavoro?

Indice

Come creare calendario condiviso Calendar

In alternativa, se volete rendere pubblico un calendario semplicemente tramite link, per esempio utile per attività che condividono eventi con la clientela, dopo aver individuato il calendario, passato il cursore sull'icona con tre puntini e cliccato su Impostazioni e condivisione , selezionate Autorizzazioni di accesso per gli eventi.

Dopo aver scelto un calendario sotto I miei calendari , a sinistra (se non li vedete, cliccate sull'icona con tre linee orizzontali in alto a sinistra ed eventualmente sulla freccia verso il basso di fianco alla voce), o creatone uno (basta cliccare sul pulsante "+" a sinistra, alla voce Altri calendari e poi cliccare su Crea nuovo calendario ), cliccate sull'icona con tre puntini verticali che appare passando il cursore del mouse accanto al calendario.

Qualunque sia il tipo di calendario che dovete creare, tenete presente che potete farlo solo dal sito di Google Calendar , quindi da browser, perché la funzione non è accessibile da app. Per questo motivo, è più comodo farlo da PC o al limite da tablet, se non altro per comodità.

Volete sapere come creare un calendario condiviso su Google Calendar ? L'app della GrandeG è uno strumento estremamente potente per sincronizzare il lavoro con i colleghi o organizzarsi in famiglia, e consente di creare calendari privati condivisi con persone specifiche , per esempio familiari, o pubblici, in modo che chiunque abbia il link possa accedervi ed effettuare modifiche.

Poi cliccate su Ottieni link condivisibile e cliccate su Copia link per copiare il link negli appunti e incollatelo per esempio nella vostra piattaforma di messaggistica o email per condividerlo con i vostri clienti o collaboratori. Fate attenzione che tutto quello che sarà su quel calendario sarà visibile a chiunque, e tenete sempre presente che il link potrebbe arrivare anche a persone a cui voi non avevate pensato.

Come creare calendario condiviso Thunderbird

Thunderbird è uno dei più popolari client email per PC. Open source e gratuito, il programma sviluppato da Mozilla non solo è completissimo e offre una serie di opzioni per la gestione del proprio account email, ma consente anche, a certe condizioni, di, creare e condividere calendari.

Queste condizioni sono un server di posta che supporta WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning), un protocollo che estendendo l'HTTP fornisce un framework per gli utenti per creare, modificare e spostare documenti su un server in modo sicuro, consentendo la cooperazione tra più utenti e la condivisione su più dispositivi. Google e Aruba, ad esempio, supportano CalDAV, un'estensione di WebDAV che fornisce uno standard per i client in modo da consentirgli di accedere alle informazioni del calendario su un server remoto.

Dopo esservi assicurati che il server su cui vi appoggiate supporti il protocollo, potete creare e condividere un calendario da PC. Farlo è piuttosto semplice.

Avviate Thunderbird e cliccate sull'icona del calendario dal pannello all'estrema sinistra. Ora se non avete creato un calendario o non ne avete sincronizzato uno esistente (per esempio da Google Calendar), potete farlo cliccando sul pulsante "+". Se volete creare un computer locale, selezionate la voce Sul computer in uso, altrimenti per sincronizzare un calendario già online, cliccate su Sulla rete. In quest'ultimo caso, inserite il vostro nome utente (email di Google in questo caso) e l'URL, ad esempio, di un calendario su Google Calendar (che avete creato come visto sopra).

Si aprirà una finestra in cui dovrete inserire la password del vostro account Google, scrivetela e in caso date conferma tramite autenticazione a due fattori, poi cliccate su Allow per consentire a Thunderbird di accedere al calendario. Selezionate i calendari da sottoscrivere e cliccate su Sottoscrivi.

Ora potete condividerlo. Per farlo avete due alternative. La prima è esportare il calendario in HTML o ICS (per iCal) su una cartella sul computer e poi condividerlo.

Per farlo, cliccate con il tasto destro del mouse sul calendario, poi selezionate Esporta. Scegliete dove salvare il file, eventualmente creando una cartella condivisa apposita, e dategli un nome. Specificate il formato del file da creare attraverso il menu a tendina e cliccate su Salva.

Quando il file del calendario è memorizzato in una cartella condivisa, è possibile che diverse istanze di Thunderbird aprano lo stesso file del calendario, a condizione che sia installata l'estensione appropriata. In questo modo, potete aprire il calendario con altre app, come ad esempio Microsoft Outlook.