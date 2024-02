Perché i canali WhatsApp stanno continuando a ricevere sempre nuove funzionalità (tra queste scoprite come aggiungere amministratori per gestirli al meglio), mentre se volete scoprire com'è fatto un canale WhatsApp perché non venite a vedere il nostro canale di SmartWorld a questo link ?

La funzione non è aperta solo alle aziende che vogliono promuoversi sul Web, ma a chiunque: vediamo come creare un canale WhatsApp , da telefono o computer, oltre a capire cosa cambia per WhatsApp business .

Lanciati nell'autunno del 2023, in poco tempo i canali WhatsApp sono diventati estremamente popolari (a due mesi dal lancio contavano 500 milioni di utenti attivi), in quanto danno l'opportunità a chiunque di comunicare ai propri follower i propri aggiornamenti, in maniera diretta e immediata.

Indice

Cos'è e come funziona un canale WhatsApp

Per quanto riguarda le caratteristiche dei canali, sappiate che gli iscritti non vedranno il nome, l'immagine o il numero di telefono del profilo WhatsApp di chi li ha creati o li amministra, mentre gli amministratori del canale sono visibili l'uno all'altro.

Creando un canale potrete quindi condividere contenuti come testo, immagini, video, sticker, link, audio e sondaggi , ma come abbiamo detto non funzionano come una chat, in quanto gli iscritti non possono rispondere o inviare messaggi.

Una delle caratteristiche dei canali è che non appaiono nelle chat, ma in una scheda separata chiamata Aggiornamenti, e dove trovate anche gli aggiornamenti di stato (una funzione questa non particolarmente usata).

Che siate aziende, creatori o semplici privati, questo strumento semplifica la comunicazione e consente di risparmiare risorse, poiché è necessario inviare un solo messaggio per raggiungere molte persone contemporaneamente, mentre per chi li riceve rappresentano un modo per ricevere notifiche, aggiornamenti e messaggi in modo privato, sicuro e semplificato.

Chi può creare un canale WhatsApp

Inoltre non è possibile aggiungere utenti a un canale se non sono loro a decidere di iscriversi, si possono vedere solo gli aggiornamenti dei canali a cui ci si iscrive si può annullare l'iscrizione a un canale in qualsiasi momento.

Allo stesso modo, chiunque può decidere di iscriversi a un canale, sfogliando e seguendo i canali ai quali è interessato. Anche se non ci si iscrive a nessun canale , l'esperienza di WhatsApp non ne viene modificata, in quanto si tratta di una funzione separata rispetto a quella classica di messaggistica.

Come creare un canale WhatsApp da Android o iPhone

Qui troverete alcune informazioni, come il fatto che i canali sono pubblici , quindi chiunque può vedere il canale, che le persone vedono il canale ma non la vostra immagine di profilo, nome o numero di telefono, e che siete responsabili del canale.

Per creare un canale WhatsApp, dovete avere installata l'app su vostro telefono Android o iOS , poi avviatela ed effettuate l'accesso. Adesso, indipendentemente dal sistema operativo avviate WhatsApp e toccate la scheda Aggiornamenti in basso a sinistra, poi toccate il pulsante "+" alla destra della voce Canali, in basso.

Vi siete decisi a creare un canale WhatsApp per comunicare con i vostri follower, lettori o clienti? Prima di procedere, WhatsApp consiglia di attivare la verifica in due passaggi , per il vostro account e per quello di eventuali altri amministratori, in modo da essere al riparo da eventuali utilizzi sbagliati del canale.

Toccando questa opzione, apparirà una schermata con in alto un campo di ricerca , toccatelo e inserite un termine, come megattera, toccate il tasto Invio della tastiera virtuale e vi verranno proposte alcune immagini a tema.

In alto, potete aggiungere un'immagine di profilo per il canale toccando in alto la voce Aggiungi foto , al che si aprirà una finestra che vi consente di scegliere se scattare una foto con la fotocamera del telefono, scegliere una foto dalla galleria, aggiungere un'emoji o uno sticker o persino potete cercare sul web.

Toccate in basso il pulsante Continua , e potrete inserire il nome del canale (che potete modificare in qualunque momento) e in basso una descrizione in cui spiegate il tema e la funzione del vostro canale.

Per pubblicare contenuti , non dovrete fare nulla di diverso rispetto a quando scrivete un messaggio in una chat privata: andate nella scheda Aggiornamenti in basso a sinistra, toccate il vostro canale e toccate il campo di testo , per poi digitare il messaggio.

Completati questi passaggi, il vostro canale è pronto: toccate in basso il pulsante Crea canale e questo verrà pubblicato. Come abbiamo anticipato poche righe sopra, i canali sono pubblici, quindi quello che pubblicate sarà visibile a chiunque.

Come creare un canale WhatsApp da computer

Se volete creare un canale WhatsApp da computer, sappiate che potete al momento farlo solo da WhatsApp Web . Per farlo, accedete al servizio andando a questo indirizzo (in caso vi serva un promemoria, potete consultare la nostra guida dedicata su come accedere a WhatsApp Web ).

Come creare un canale WhatsApp business

I canali di WhatsApp sono utili per privati e creatori di contenuti, ma diventano uno strumento di marketing essenziale per le aziende. Ecco perché i canali di WhatsApp Business sono veramente utili per promuovere la propria attività.

Ma come funzionano e come creare un canale con WhatsApp Business? La procedura di creazione dei canali con WhatsApp Business è identica a quanto abbiamo appena visto per gli account WhatsApp privati, ma ci sono alcune interessanti differenze.

Innanzitutto, i canali verificati presentano una spunta verde, mentre al momento WhatsApp sta lavorando alla possibilità di estendere agli utenti WhatsApp Business verificati (ecco come ottenere la verifica per il vostro account Business) la possibilità che tutti i canali da loro creati lo diventino, il tutto attraverso la sottoscrizione a Meta Verified.

A quanto pare, la spunta potrebbe in questo caso diventare blu, come lo è per le altre app di Meta.

La seconda differenza riguarda i termini di servizio. I canali per WhatsApp Business presentano infatti termini supplementari, che entrano in vigore il giorno in cui l'utente si iscrive, se questo avviene il 16 febbraio 2024 o un giorno successivo, oppure l'11 aprile 2024, se l'utente si è iscritto a WhatsApp Business prima del 16 febbraio 2024.

Questi termini specificano che il canale non può essere utilizzato per una serie di attività, che comprendono:

Attività illegali

Attività che potrebbero causare gravi danni alle persone

alle persone Attività non adatte all'età della base utenti di WhatsApp

della base utenti di WhatsApp Attività fraudolente

WhatsApp specifica che gli utenti possono segnalare qualsiasi canale e prenderà le misure appropriate, fino alla limitazione dell'accesso agli stessi o alla rimozione o sospensione di un account. Qui trovate i Termini aggiornati, e qui i Termini supplementari.

Chiarito questo aspetto, mentre i canali di WhatsApp sono un modo efficace per migliorare la visibilità del vostro business, hanno anche alcune limitazioni. Tra queste, spicca l'impossibilità di effettuare targeting o personalizzazioni, in quanto potete inviare solo lo stesso messaggio a tutti, senza segmentazione dei destinatari.

Inoltre non c'è interazione, in quanto potete trasmettere messaggi solo come notifica push, ma gli utenti non possono reagire o rispondere, e le notifiche per impostazione predefinita non vengono inviate come push, quindi per riceverle gli utenti devono abilitarle attivamente.

Altri limiti riguardano la mancanza di automazioni come chatbot o modelli per pianificare una campagna, e visto che i canali assomigliano quasi a una newsletter, avranno prestazioni peggiori di clic e interazione delle normali comunicazioni con WhatsApp.

Infine, i canali sono visibili a tutti e non c'è crittografia end-to-end, quindi se volete usarli per scopi aziendali, assicuratevii di verificare che siano conformi alle normative vigenti.