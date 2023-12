Le cartelle sono, da sempre, un buon modo per organizzare file e documenti vari. Anche negli smartphone , come pure accade, d'altronde, nei computer, è possibile crearne a piacimento per mantenere in ordine il proprio dispositivo. E per chi volesse migliorare la privacy, è possibile impostare una password per accedervi. Vediamo, quindi, come creare cartelle su smartphone e tablet Android .

Indice

Esistono diversi modi per creare cartelle Android : all'interno della schermata iniziale, così da raggruppare le applicazioni preferite in base al settore o alle proprie esigenze (ad esempio, quelle maggiormente utilizzate a lavoro o all'università); oppure dentro l'app file manager installata dal produttore o disponibile nel Play Store. Per entrambe le ipotesi dedicheremo apposito paragrafo.

Come creare cartelle Android nella schermata iniziale

Creare una cartella nella schermata iniziale di uno smartphone o un tablet Android è davvero semplice: potremmo dire, è, addirittura, una questione di tap.

L'unica cosa da tenere a mente è scegliere almeno due app e unirle dentro un'unica cartella.

Per raggiungere questo obiettivo, quasi sempre ispirato dalla necessità di organizzare meglio le varie schermate del proprio dispositivo, è sufficiente sbloccare lo smartphone o il tablet ed accedere alla pagina in cui si trovano le applicazioni che si desidera inserire in una cartella. A questo punto, non resta altro che toccare e tenere premuta la prima app (quella che si vuole raggruppare in cartella) finché non viene visualizzato un menu popup.

Ci siamo quasi. Come ultima operazione, bisogna trascinare, senza alzare il dito dallo schermo del device, l'applicazione in questione e trascinarla sopra un'altra. Si tratta di una procedura più semplice a farsi che a dirsi. Il risultato finale è a dir poco efficace: questo meccanismo creerà una cartella con entrambe le app all'interno.

Il sistema vi chiederà di aggiungere un nome alla cartella.

Come vedremo a breve, è sempre possibile rinominare cartelle Android.

Come aggiungere app in una cartella Android

Ma come possiamo inserire più applicazioni in cartella? Ora che l'elemento raggruppante è stato creato, è possibile mettere qualche altra applicazione. Come prima, l'elemento caratterizzante tale risultato è il tocco: per aggiungere più applicazioni alla cartella è sufficiente premere e tenere premuto sull'app che si vuole aggiungere e trascinare la corrispondente icona nella cartella.

Come rinominare cartelle Android

Per rendere l'organizzazione più incisiva ed efficace, è sempre bene rinominare una cartella Android in base alle proprie preferenze: si può partire dal settore (finanza, giochi, social, messaggistica, e via discorrendo) per arrivare ad etichette più personali. Se è vero che alcuni smartphone Android sono soliti assegnare in automatico, come accade anche su iPhone, un nome alla cartella a seconda delle app che vi sono incluse, è sempre possibile rinominare una cartella del cellulare Android.

L'operazione è semplicissima. Tutto quello che bisogna fare è pigiare sulla cartella per aprire il risultato (vale a dire l'elenco delle applicazioni inserite) e fare tap sul nome in alto, digitando successivamente l'appellativo di proprio interesse e toccando il segno di spunta per confermare la procedura. Facile, non è vero?

Come eliminare app nelle cartelle Android

Come dite? Desiderate cambiare l'organizzazione, eliminando un'app da una cartella? Avete sbagliato a inserire l'app nella cartella? C'è sempre un modo per rimediare, senza dover cancellare la cartella. L'operazione è pressoché inversa: bisogna prima fare tap sulla cartella per rivelarne il contenuto e, poi, tenere premuto sull'icona dell'applicazione, trascinandola fuori dalla cartella.

Se desiderate, invece, spostare cartella Android, è sufficiente toccare e tenere premuto su di essa per spostarla nella schermata iniziale.

Come eliminare cartella Android

Questi, infine, sono i passaggi per rimuovere cartella Android:

Sbloccate il dispositivo

Toccate e tenete premuto il dito sulla cartella che desiderate rimuovere

Trascinate la cartella in alto, in corrispondenza dell'opzione Rimuovi

Attenzione: questa operazione rimuoverà definitivamente la cartella e tutte le app contenute, ma non disinstallerà in alcun modo le applicazioni suddette, che saranno sempre disponibili nel cassetto delle app.

Seguite questa guida per disinstallare app Android senza root.