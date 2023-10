Andiamo a scoprire come funziona e utilizzarlo al meglio, da telefono, Android o iPhone, o da computer, e come indirizzarvi automaticamente le email. Ma prima, non scordatevi di dare un'occhiata al nostro approfondimento su come funzionano i layout personalizzati di Gmail .

Vediamo quindi cosa sono e come creare cartelle su Gmail (che in realtà si chiamano etichette, appunto), uno strumento incredibilmente utile per chi non riesce a orientarsi tra la miriade di messaggi e vuole avere sempre sott'occhio quelli veramente importanti .

Indice

Cosa sono le cartelle in Gmail

Per esempio, in Gmail troverete le etichette di sistema, che non potete modificare, come Posta in arrivo , Speciali, Posticipati, Importanti, Bozze, eccetera, e le categorie, come Principale, Promozioni, Social o altre.

Il che è un notevole vantaggio rispetto, ad esempio, a un programma di posta elettronica come Outlook, che consente di inserire un'email in una sola cartella.

Il concetto delle etichette è fondamentalmente lo stesso delle cartelle, in quanto assegnare un'etichetta a un'email consiste a inserirla in una cartella, e come le cartelle si possono creare etichette dentro altre etichette, ma sono molto più versatili, perché potete applicare più di un'etichetta a un messaggio.

Gmail fa le cose in modo diverso, ovvero utilizza le cosiddette etichette (esatto, le cartelle in Gmail sono etichette) per categorizzare le email. Ma cosa sono le etichette? Sono dei tag che possono essere aggiunti a ogni email, inviata o ricevuta, e persino alle bozze, e che vengono utilizzate per mantenere organizzata la casella di posta.

Tutti i programmi di posta elettronica dividono i messaggi in cartelle, come la Posta in entrata , quella in uscita, le bozze, il cestino o soluzioni personalizzate.

Alle etichette potete assegnare non solo un nome, ma anche un colore, il che vi consente di distinguerle più facilmente. Vi abbiamo incuriosito? Vediamo come crearle.

Ma potete crearne di nuove.. Le possibilità organizzative sono infinite! L'intero sistema funziona in modo simile ai tag in un'app per prendere appunti. Ecco come creare etichette in Gmail.

Come creare cartelle su Gmail

Cliccate sul pulsante "+" , che vi consentirà di creare una nuova etichetta. Apparirà una finestra nel centro dello schermo: inserite un nome per l'etichetta nel campo Inserisci un nome per la nuova etichetta , per esempio Acquisti, o Lavoro, e se volete inserirla all'interno di un'altra etichetta mettete la spunta di fianco a Nidifica etichetta in , per poi specificare attraverso il menu a tendina l'etichetta madre sotto la quale inserire quella nuova.

Per prima cosa, avviate un browser e andate alla pagina di Gmail , poi effettuate l'accesso con il vostro account Google. A sinistra, vedrete sotto le cartelle predefinite Posta in arrivo, Spaciali, Importanti, Inviati e altre una voce, Etichette + . In caso il pannello di sinistra sia contratto, cliccate sull'icona con tre linee orizzontali in alto a sinistra per espanderlo.

Se volete sapere come creare una cartella su Gmail da computer , avete tre modi per farlo, dal menu principale, dalle impostazioni o direttamente dalle email. Vediamoli tutti.

Adesso che abbiamo visto cosa siano le cartelle su Gmail, e come in realtà si chiamino etichette, vediamo come crearle, da computer o app per dispositivi mobili.

In alternativa, cliccate in alto a destra sull'icona a forma di ingranaggio, poi cliccate su Visualizza tutte le impostazioni e in alto cliccate sul pulsante Etichette. Qui vedrete tutte le etichette, attive e no.

Ma come creare sotto-etichette di una nuova etichetta? Potete seguire la procedura appena indicata, e specificare l'etichetta nella finestra di creazione mettendo la spunta a Nidifica etichetta in , oppure potete seguirne un'altra più rapida.

Questo consente di creare anche sotto-etichette per organizzare le proprie email in modo più efficiente. Per esempio, potete creare un'etichetta Acquisti e delle sotto-etichette Amazon, Unieuro, IKEA e così via.

Qualunque sia il metodo da voi scelto, una volta creata l'etichetta apparirà nel pannello di sinistra, sotto la voce Etichette , e potrete aggiungere le email. Prima di vedere come fare, però, diamo un'occhiata anche a come creare etichette nidificate .

A questo punto si aprirà la solita schermata di creazione dell'etichetta, ma con la parte dedicata alla nidificazione già compilata correttamente. Date un nome alla sotto-etichetta e cliccate su Crea. A sinistra apparirà una nuova etichetta all'interno di quella appena creata.

Sul lato sinistro della pagina potete visualizzare fino a 500 etichette, ma la loro visualizzazione dipende o meno dall'attivazione dell'opzione Visualizzazione per conversazione.

Se la visualizzazione per conversazione è disattivata, le etichette verranno visualizzate solo sui singoli messaggi che avete etichettato. Se qualcuno risponde a uno di questi messaggi, l'etichetta non viene visualizzata nella risposta. Se la visualizzazione per conversazione è attiva, quando contrassegnate un'intera conversazione, l'etichetta verrà visualizzata solo sui messaggi esistenti e non su quelli nuovi.

Per impostare la visualizzazione per conversazione, cliccate in alto a destra sull'icona a forma di ingranaggio, poi cliccate su Visualizza tutte le impostazioni e scorrete in basso fino a vedere la voce Visualizzazione per conversazione. Scegliete l'opzione che desiderate.

Una volta create le etichette, poi, potete personalizzarle ulteriormente cliccando sopra l'icona a tre puntini a destra di quella di vostro interesse e cliccando su Colore etichetta. Scegliete un colore tra quelli disponibili, in modo da poterla riconoscere immediatamente senza dover leggere il suo nome, oppure cliccate su Aggiungi colore personalizzato e sceglietene uno sia per lo sfondo che per il testo.

In caso cambiaste idea, cliccate nuovamente sull'icona con tre puntini alla destra dell'etichetta, selezionate Colore etichetta e poi scegliete un nuovo colore o cliccate su Rimuovi colore.

Ora che l'etichetta è esattamente come la vogliamo, possiamo finalmente passare alla parte importante: aggiungere email alle etichette. Aprite un'email e cliccate sull'icona delle etichette che vedete in alto (oppure cliccate semplicemente con il tasto destro del mouse e selezionate la voce Sposta in o quella Etichetta come).

In realtà Etichetta come mostrerà solo l'etichetta di un'email, senza farla sparire dalla Posta in arrivo, per esempio, mentre se spostate un'email usando Sposta in questa sarà visibile solo nella "cartella" indicata. Spostare è probabilmente la soluzione migliore, in quanto farà sparire le email dalla Posta in arrivo e renderà la vostra casella più ordinata, ma potete scegliere quale sia quella che fa per voi.

Vedrete l'elenco di etichette disponibili, tra qui quelle appena create.

Le etichette nidificate saranno indicate con quella superiore separata da quella al suo interno da uno "slash" (/). Per esempio, se l'etichetta superiore è Lavoro e la sotto-etichetta è Grafica, quest'ultima sarà indicata come Lavoro/Grafica.