Come creare e ascoltare podcast (e video podcast) su Spotify

Spotify è una delle alternative più valide per chi cerca una piattaforma di streaming musicale, ma forse non sai che offre anche un incredibile servizio per ascoltare e pubblicare podcast. Ecco perché potrebbe interessarti sapere come funzionano i podcast su Spotify, sia come crearli che ascoltarli. Con 626 milioni di utenti mensili e quasi cinque milioni di podcast, Spotify è infatti il luogo perfetto per podcaster e avidi ascoltatori. Scopriamo quindi come sfruttare al meglio questa sezione della piattaforma, perché per chi vuole caricare un podcast rappresenta una vetrina incredibile, e per gli utenti un'occasione per scoprire contenuti sempre nuovi. Senza scordarsi i video podcast.

Indice

Come creare un podcast su Spotify

Se hai delle idee e vuoi condividerle attraverso un podcast, Spotify è la piattaforma giusta per te. Un podcast è infatti un contenuto audio (ma anche video) che viene diffuso sul Web, e che può essere creato in completa autonomia. Perché Spotify Il vantaggio di Spotify è che offre un vastissimo catalogo di podcast, gratuitamente, quindi grazie al suo enorme numero di utenti è la scelta migliore per condividere il proprio progetto. Sappi che non c'è una regola: puoi creare podcast su qualunque argomento, dalla narrazione di storie a insegnamenti veri e propri di contenuti su cui sei particolarmente ferrato, oppure riflessioni, battute, se vuoi farti notare come commediante. Cos'è Spotify for Podcasters Se vuoi creare un podcast su Spotify c'è una risposta semplice e gratuita: Spotify for Podcasters. Si tratta di una piattaforma interna pensata proprio per facilitare la creazione di un podcast, dall'ideazione alla distribuzione, senza scordarsi della monetizzazione. Si può usare da sito Web o dalla comoda app per Android e iPhone, e offre una serie di strumenti: Registrazione e modifica in-app o piattaforma.

Analisi approfondita di spettacoli ed episodi.

Strumenti di monetizzazione.

Domande e risposte o sondaggi da condividere con il pubblico per creare coinvolgimento.

"Episodi video" per un'esperienza di visione unica per i fan. Inoltre Spotify for Podcasters non è solo una piattaforma di hosting: se hai già un podcast caricato su un altro host, puoi usare lo strumento per raggiungere gratuitamente il pubblico di Spotify, in pochi minuti. Cosa ti serve per fare un podcast Prima di creare un podcast, assicurati di avere tutto quello che ti serve. Per prima cosa scegli un argomento, magari facendoti aiutare da alcuni strumenti come: podcastcharts

Google Trends

AnswerThePublic Adesso definisci il tuo formato (presenterai solo tu o ci saranno ospiti, vuoi parlare della realtà o fare un podcast fiction?), e il pubblico a cui ti vuoi rivolgere. Scegli un nome per il podcast, i dettagli (come la categoria) e pensa a un'introduzione e a un finale. Questi ultimi sono molto importanti, in quanto devono catturare l'attenzione degli ascoltatori e fare in modo che si ricordino di te. Pensa anche a una copertina che attiri l'attenzione, con rapporto 1:1 e formato PNG, JPEG o TIFF. Maggiore è la risoluzione, meglio è. A questo punto assicurati di avere almeno uno smartphone (o un PC) per iniziare. Poi più avanti potrai pensare di acquistare attrezzature più costose. Poi fai una scaletta, scrivendo cosa dire durante il podcast, stabilisci gli argomenti, cosa chiedere a eventuali ospiti e pensa a come essere più interessante. A questo punto sei pronto a registrare. Assicurati di avere scaletta e copione sotto mano, connessione Wi-Fi, e di registrare l'audio o il video in formati supportati: Audio: formato MP3 (meglio ad alto bitrate, 128 kbps+), o anche M4A, WAV o MPG

(meglio ad alto bitrate, 128 kbps+), o anche o Video: MP4 (meglio con AAC-LC) o MOV Come creare un podcast

Per iniziare, se vuoi utilizzare un telefono scarica l'app Spotify for Podcasters sul tuo dispositivo mobile, Android o iOS, mentre se vuoi usare il tuo computer puoi andare sul sito della piattaforma. Il funzionamento è identico, a parte il fatto che da app non si possono creare contenuti video: qui vedremo come fare da sito. Accedi al tuo account Spotify o creane uno nuovo cliccando in alto a destra su Accedi o su Iscriviti. Nel primo caso, inserisci i tuoi dati di accesso o clicca sull'account usato in fase di registrazione (Google, Facebook o Apple). Nel secondo caso, puoi crearne uno nuovo inserendo la tua email o cliccando su Iscriviti con Google / Facebook / Apple. Una volta entrato, ti verrà chiesto se stai creando un nuovo podcast o se ne hai già uno. Seleziona Voglio creare un nuovo podcast. Inserisci il nome, la descrizione, la categoria e la lingua del podcast, clicca su Avanti in basso a destra e potrai caricare la copertina (ricorda: deve essere in formato 1:1). Clicca su Avanti e puoi aggiungere il tuo primo episodio. Seleziona Iniziamo: poi potrai caricare un contenuto o registrarlo con Riverside. Come caricare un podcast Se vuoi caricare un contenuto video o audio, clicca su Seleziona un file (o trascina il file sullo spazio indicato). Si aprirà una finestra che ti consente di selezionare un file dalla memoria del dispositivo, clicca su Apri e verrà caricato. Come registrare con Riverside

In alternativa, puoi usare Riverside, lo strumento gratuito di Spotify che ti consente di registrare o modificare un episodio, sia solo audio che con video (anche con più persone). Non tutti i browser sono supportati: è richiesto un browser basato su Chromium (Chrome, Edge, Brave). Per usarlo, clicca su Vai a Riverside e crea un account utilizzando la tua email, oltre a inserire nome e password, o usa il tuo account Google o Apple. Adesso passa il mouse su Record episode e seleziona Record audio only e si aprirà la schermata di registrazione. Consenti l'accesso al microfono (e se vuoi alla webcam) e se vuoi invitare altri a unirsi alla tua registrazione clicca in basso sul pulsante Copy link. Poi condividilo o clicca su Invite by email per inviare l'invito dall'app. Quando sei pronto, clicca in basso sul pulsante Record in basso e avvia la registrazione. L'audio di ogni persona verrà registrato su una traccia separata per facilitare l'editing in seguito. Una volta terminata la registrazione, Clicca in basso su Stop e dopo che tutto è stato caricato, clicca su Start editing. Qui potrai sistemare il tuo podcast con gli strumenti avanzati dello strumento. Per esempio, puoi tagliare i contenuti, o usare gli strumenti AI come i Magic Tools per rimuovere i rumori e migliorare la registrazione. Puoi anche aggiungere musica da Spotify o modificare le transizioni. Quando hai finito, clicca su Export in alto a destra e seleziona Audio. Clicca poi su MP3 di fianco ad Audio quality e seleziona Export audio to Spotify, poi potrai tornare a Spotify for Podcasters. Pubblica il tuo podcast

Arriverai alla schermata dedicata all'episodio: inserisci titolo, dettagli, data di pubblicazione (puoi programmarlo), se ci sono contenuti espliciti e promozionali, ed eventuali dettagli aggiuntivi. Nella sezione Descrizione dell'episodio, assicurati di essere il più accattivante possibile, e utilizza parole chiave pertinenti ove possibile. Clicca su Avanti e seleziona le tue scelte riguardanti le interazioni con il pubblico, ovvero se vuoi consentire i commenti o aggiungere sondaggi. Poi clicca ancora su Avanti, controlla che sia tutto a posto e clicca su Pubblica per pubblicare il primo episodio del tuo podcast!

Come ascoltare un podcast su Spotify

Creare un podcast è divertente, ma magari a te interessa solo ascoltarli . Farlo è semplicissimo, e puoi farlo da tantissimi dispositivi. Ecco come. Da telefono o tablet Installa l'app Farlo è semplicissimo, e puoi farlo da tantissimi dispositivi. Ecco come. Se vuoi ascoltare un podcast da Spotify sul tuo telefono o tablet, installa l'app per Android o iOS / iPadOS, poi avviala. La procedura è la stessa che effettui per ascoltare la musica sulla piattaforma. Nel caso tu abbia già un account, puoi effettuare l'accesso toccando Continua con Google / Facebook / Apple (quest'ultimo solo da iPhone / iPad). Oppure se ti sei iscritto via email tocca Accedi in basso e poi inserisci il tuo indirizzo email o l'username e la password, per poi toccare Accedi. Se non hai ancora un account, puoi iscriverti con il tuo account Google / Facebook o Apple, oppure tocca Iscriviti gratis. Digita il tuo indirizzo email, tocca Avanti e crea una password, poi tocca Avanti e conferma l'indirizzo email, toccando il link nell'email ricevuta. Cerca i podcast

Una volta nella schermata iniziale dell'app, per trovare i podcast tocca il pulsante Podcast in alto e arriverai a un feed tipo TikTok con i podcast consigliati. Partirà automaticamente un'anteprima del podcast, con tanto di sottotitoli automatici: per ascoltarlo tocca il pulsante in basso alla scheda con la scritta Visualizza un'anteprima dell'episodio. In alternativa, tocca Cerca in basso a sinistra e seleziona la scheda Podcast. Qui scegli il contenuto di tuo interesse tra le sezioni proposte, come Le ultime nuove uscite, o scorrendo in basso ed esplorando le categorie. Se preferisci trovare direttamente un podcast di cui conosci il nome, basta inserirlo nel campo di ricerca senza toccare la scheda Podcast. Dopo aver trovato un podcast di tuo interesse, arriverai alla sua scheda, dove potrai leggere le informazioni relative e scegliere l'episodio da riprodurre. Come ascoltare i podcast a pagamento Tieni presente che su Spotify i podcast sono gratuiti, a meno che il creatore non abbia scelto diversamente. In questo caso troverai la scritta A pagamento e un'icona a forma di lucchetto al posto dell'icona di riproduzione. Per ascoltarlo, dovrai toccarlo e selezionare il tasto Ascolta altro da questo autore. Riceverai un'email con un link per effettuare l'abbonamento e accedere ai suoi contenuti. Ascolta un podcast

Scegli un episodio e arriverai alla scheda dell'episodio, da cui puoi avviare la riproduzione toccando l'icona verde con il triangolo (oppure avvia la riproduzione toccando direttamente l'icona Play nell'elenco). Il contenuto verrà avviato come miniplayer in basso, e toccandolo avrai accesso al player completo, con tutti i comandi a disposizione. Il podcast appena iniziato rimarrà sincronizzato con il tuo profilo, pertanto sarà più semplice continuare l'ascolto in un secondo momento. Toccando invece il pulsante "+" potrai aggiungerlo alla tua playlist, oppure puoi condividerlo toccando l'icona di condivisione. Da computer

Vuoi ascoltare un podcast di Spotify da computer? In questo caso puoi andare sul sito ufficiale di Spotify o scaricare l'app per Mac, Windows (disponibile anche sul Microsoft Store) o Linux. Effettua l'accesso Qualunque sia la tua situazione, effettua l'accesso con il tuo account Spotify cliccando su Accedi (in alto a destra sul sito) o creandone uno cliccando su Iscriviti (sempre in alto a destra sul sito). La procedura di accesso o creazione del sito è la stessa appena vista su telefono e tablet. Ora clicca in alto sul campo di ricerca (quello con la scritta Cosa vuoi ascoltare?). Cerca un podcast e inizia l'ascolto Come da telefono e tablet, puoi cliccare direttamente in alto sul pulsante Podcast per vedere i contenuti suggeriti. In alternativa, puoi cercare direttamente un podcast inserendo il suo nome oppure clicca in basso su Podcast. Qui seleziona un contenuto tra quelli suggeriti o scorri in basso ed esplora le categorie proposte. Una volta scelto un podcast, arriverai alla scheda informativa: scegli un episodio e avviane la riproduzione. Come da telefono, se il contenuto è a pagamento dovrai abbonarti. Dopo aver avviato la riproduzione, potrai gestirla attraverso i comandi in basso, mentre a destra vedrai la scheda informativa e il prossimo episodio in coda. Da altri dispositivi Vuoi ascoltare i podcast di Spotify da altri dispositivi? Sappi che la procedura è esattamente la stessa. Da TV Per ascoltare un podcast da TV, installa l'app Spotify sul tuo TV, clicca su Accedi e avvia l'app sul tuo telefono (assicurati che sia connesso alla stessa rete Wi-Fi). Adesso sul telefono avvia un contenuto, poi tocca in basso l'icona a forma di altoparlante e seleziona il nome del TV. A questo punto avrai abbinato il TV al tuo account: clicca su Cerca in alto, seleziona Podcast e scegli il podcast che vuoi ascoltare. Da dispostivo di streaming Se utilizzi un dispositivo come Fire Stick, Chromecast con Google TV o altro, la procedura per ascoltare i podcast su Spotify è la stessa appena vista da TV. Come ascoltare un podcast offline I podcast su Spotify non solo sono disponibili gratuitamente senza bisogno di account Premium, ma è possibile anche scaricarli sul proprio dispositivo per l'ascolto offline. Puoi farlo da telefono o tablet, usando l'app per dispositivi mobili, o da computer, ma solo usando l'app desktop (non il sito Web). Per procedere, cerca un podcast e arriva alla sua scheda con l'elenco degli episodi. Qui scegli un episodio e clicca sull'icona con la freccia verso il basso a destra dell'icona "+" per aggiungerlo ai preferiti (da computer apparirà solo spostando il cursore sulla scheda dell'episodio). Una volta scaricato l'episodio, la freccia sarà di colore verde e sarà aggiunto ai tuoi preferiti. Per ascoltarlo, vai nella scheda La tua libreria (in basso a destra da app per telefono o tablet, a sinistra sul computer). Clicca sulla scheda I tuoi episodi e troverai i tuoi episodi preferiti e quelli scaricati per l'ascolto offline. In ogni caso, i download vengono riprodotti automaticamente quando perdi la connessione a Internet.

Video podcast: cosa sono e come funzionano

Cosa sono i video podcast I video podcast (noti anche come vodcast) sono podcast con una componente video oltre all'audio. Come i podcast tradizionali, il video può coprire una vasta gamma di argomenti, tra cui interviste, tavole rotonde, tutorial, spettacoli di intrattenimento e altro ancora Questo è un formato su cui Spotify punta moltissimo, e che presenta una crescita esponenziale, visto che sono passati da 100.000 a 250.000 dal 2023 al 2024. Come vedere i video podcast su Spotify Vedere i video podcast su Spotify prevede gli stessi passaggi che abbiamo visto nel capitolo dedicato all'ascolto dei podcast. Il vantaggio dei video podcast è che la schermata del feed nell'app per telefono e tablet sembra fatto proprio per questo genere di contenuti, in quanto avvia un breve video in stile TikTok. Se vuoi cercare direttamente i video podcast, clicca il campo di ricerca, seleziona Podcast in basso e scorri verso il basso. Qui seleziona la scheda Video podcast e troverai solo i contenuti di questo tipo.

Come creare i video podcast su Spotify Infine, sappi che creare un video podcast su Spotify è lo stesso che creare un podcast. Puoi caricarne uno direttamente o crearlo con Riverside. La sola differenza, in quest'ultimo caso, è che dovrai indicare che vuoi registrare un video, e non solo l'audio. Passa il cursore del mouse su Record episode e poi seleziona Record video & audio. Dai le autorizzazioni per consentire l'accesso a microfono e webcam, poi clicca su Join Studio per entrare nello studio di registrazione. Qui puoi anche condividere lo schermo (clicca su Share) o aggiungere file multimediali visivi invece di solo musica (clicca su Media). Se vuoi invitare altre persone, clicca su Invite, mentre per avviare la registrazione clicca su Record. Infine, clicca su Stop quando hai completato la registrazione. Adesso puoi modificare il video, inserendo: sottotitoli (Captions)

testi o immagini in sovrimpressione ( Text and image overlays )

o in sovrimpressione ( ) il tuo logo (Brand) Oppure puoi cambiare la griglia di visualizzazione cliccando su Layout. Quando hai finito, clicca su Export video e il video sarà disponibile su Spotify for Podcasters. Se vuoi scaricarlo, seleziona Go to Exports per vedere il video creato: passaci sopra con il tasto del mouse e clicca su Download per scaricarlo (volendo puoi salvare anche solo l'audio).