Quando fissate un appuntamento vi basate sempre sulla vostra infallibile memoria per ricordarvelo? Magari per qualcuno funzionerà, ma per i più potrebbe essere una buona idea usare uno strumento come Google Calendar. La popolarissima app della GrandeG non solo è gratuita e accessibile da qualunque dispositivo, ma anche perfettamente integrata con gli altri servizi dell'azienda. Vediamo quindi come creare un evento su Google Calendar, o anche una riunione oppure uno scadenzario, in modo da organizzare la nostra vita, lavorativa o personale, nel migliore dei modi e non creare situazioni di attrito con colleghi o parenti. Ma prima di approfondire questo argomento, vi ricordiamo la nostra guida su come sincronizzare Google Calendar su iPhone.

Indice

Come creare un evento su Google Calendar

Che dobbiate segnarvi un appuntamento con un medico, una serata al cinema con il vostro compagno o una scadenza importante al lavoro, scordatevi i Post-it in giro per casa o sparsi nel portafogli: Google Calendar è al vostro fianco per permettervi di segnarvi ogni evento importante, e sincronizzarlo con il vostro account Google su tutti i dispositivi collegati, con la possibilità di impostare avvisi in modo da venire notificati al suo avvicinarsi. Vediamo quindi come creare un evento in Google Calendar, da telefono, computer o da Gmail. iPhone Volete sapere come creare un evento con Google Calendar su iPhone? Prima di tutto, in caso non l'abbiate già fatto, dovete installare l'app Google Calendar dall'App Store. Toccate Scarica e avviatela toccando Apri. Effettuate l'accesso con il vostro account Google toccando in basso Accedi e attivando il pulsante di fianco all'account o toccando Aggiungi un account e poi inserendo email e password relative. Toccate Fine in alto a sinistra e poi toccate Consenti per consentire l'accesso ai Contatti e all'invio di notifiche. Ora siete pronti a creare un evento. In basso a destra toccate l'icona a forma di "+" e poi selezionate Evento. Aggiungete un titolo all'evento, poi toccate la data e l'ora di inizio per regolarle secondo necessità. Sotto, potete selezionare la data e ora di fine, che per impostazione predefinita vengono messe con la stessa data e a un'ora dall'inizio dell'evento. Potete poi scegliere se ripetere l'evento, aggiungere invitati, la posizione e se volete l'avviso, e quanto prima. Infine scegliete se cambiare il colore dell'evento, aggiungere una descrizione, un allegato o la visibilità. In questo caso, tenete presente che se non condividete il calendario non potete cambiare la visibilità. Quando avete finito, toccate Salva in alto a destra.

In caso vogliate modificare le impostazioni in un secondo momento, vi basterà toccare l'evento, toccare l'icona a forma di matita in alto a destra ed effettuare i cambiamenti desiderati. Android Se volete sapere come creare un evento su Google Calendar dal vostro dispositivo Android, telefono o tablet che sia, la procedura è simile a quanto visto da iPhone, con la differenza che l'app probabilmente sarà già installata. Se così non fosse, andate su Google Calendar nel Play Store da telefono o tablet, toccate Installa e poi avviate l'app. In basso a destra toccate l'icona a forma di "+" e poi selezionate Evento. Aggiungete un titolo all'evento, poi toccate la data e l'ora di inizio per regolarle secondo necessità. Sotto, potete selezionare la data e ora di fine, che per impostazione predefinita vengono messe con la stessa data e a un'ora dall'inizio dell'evento. Potete poi scegliere se ripetere l'evento, aggiungere invitati, la posizione e se volete l'avviso, e quanto prima. Infine scegliete se cambiare il colore dell'evento, aggiungere una descrizione, un allegato o la visibilità. In questo caso, tenete presente che se non condividete il calendario non potete cambiare la visibilità. Se scegliete di invitare altre persone, toccate Aggiungi invitati e selezionate gli invitati (la prima volta dovrete consentire all'app di accedere ai contatti). Poi toccate Visualizza pianificazioni, trascinate il blocco della riunione su un orario adatto a tutti e per tornare all'evento scorrete dal basso verso l'alto la finestra dell'evento. Se scegliete dialtre persone, toccate Aggiungi invitati e selezionate gli invitati (la prima volta dovrete consentire all'app di accedere ai contatti). Poi toccate, trascinate il blocco della riunione su un orario adatto a tutti e per tornare all'evento scorrete dal basso verso l'alto la finestra dell'evento.

Se volete invece cambiare il calendario a cui aggiungere un evento, tocca il nome del calendario in alto. Infine, se volete consentire agli invitati di modificare l'evento, invitare altre persone o visualizzare l'elenco completo degli invitati, nella sezione Gli invitati possono, attivate i livelli di accesso che vuoi assegnare agli invitati. Quando avete finito, toccate Salva in alto a destra. Computer Ma i dispositivi mobili non sono l'unica opzione a vostra disposizione per accedere a Google Calendar. Il servizio della GrandeG offre infatti un sito ricco di funzionalità, ecco come usarlo. Andate da browser a questo indirizzo e se necessario effettuate l'accesso con il vostro account Google. Ora ci sono alcuni modi per create un evento. Cliccate su un orario vuoto del calendario a tutta pagina, aggiungete un titolo, un orario e altri dettagli che ritenete necessari. Se volete invitare delle persone, cliccate su Cerca persone e iniziate a digitare il nome degli utenti che volete invitare, poi cliccateci sopra per aggiungerli. Per estendere la durata dell'evento, trascinate semplicemente il cursore con il mouse verso il basso della pagina mentre selezionate l'ora.

Quando avete finito, cliccate su Salva in basso a destra. In alternativa, cliccate sul pulsante "+" che si trova in alto a sinistra, selezionate Evento, aggiungete un titolo e i dettagli per poi cliccare su Salva in basso a destra. Infine, se volete sapere come creare velocemente un evento per un orario specifico se nella casella di testo visualizzate Aggiungi titolo e orario, cliccate nello spazio accanto alla data in corrispondenza della quale volete aggiungere un evento, aggiungete un titolo e un orario, poi cliccate su Salva. Da Gmail C'è un'ultima possibilità per creare un evento da Google Calendar, ed è Gmail. Il client email di Google è infatti profondamente integrato con il servizio Calendar e vi consente di creare eventi anche da una semplice email, in modo da non rischiare mai di perdere un appuntamento importante. Per usarlo, avviate Gmail da computer e cliccate sull'email che ha le informazioni che volete incorporare in Calendar. Poi, nella parte superiore, cliccate sull'icona con tre puntini orizzontali e selezionate Crea evento.

Da qui, sarete indirizzati a una nuova finestra con un messaggio che vi chiede se volete consentire le notifiche del calendario. Cliccate su Consenti, tenendo presente che queste notifiche non sono le stesse dei promemoria standard di Google Calendar, ma normali notifiche del computer. Se non volete ricevere notifiche pop-up, selezionate invece Blocca. A questo punto, l'oggetto dell'evento dovrebbe essere già stato inserito usando quello dell'email, ma potete cambiarlo e modificare altri dettagli dell'evento a piacere, proprio come fareste con una scheda del calendario standard. Potete anche aggiungere l'ora o l'intervallo di tempo esatto, gli ospiti, la posizione e i promemoria programmati. Per aggiungere un promemoria, cliccate sull'interruttore a forma di campanella e selezionate quanto prima desiderate essere notificati dell'evento. Quando avete finito, cliccate sul pulsante blu Salva nell'angolo in alto a destra.

Come creare una riunione su Google Calendar

Google Calendar può essere usato non solo per creare eventi, ma anche per pianificare riunioni Google Meet. Vediamo come fare, da dispositivi mobili o computer. iPhone e Android Creare una riunione Google Meet da Google Calendar è semplicissimo. Per farlo, avviate l'app Calendar, da iPhone o telefono Android (assicuratevi di averla installata come abbiamo visto nel capitolo precedente e di aver effettuato l'accesso con il vostro account Google). Successivamente, toccate il pulsante "+" in basso a destra, selezionate Evento e se volete date un titolo alla riunione, oltre a selezionare una data e orario di inizio e fine. In basso, toccate Aggiungi invitati, selezionate i vostri contatti da invitare alla riunione e toccate Fine in alto a destra. Subito sotto, vedrete che Calendar ha aggiunto una voce in corrispondenza di Google Meet: Dettagli della videoconferenza aggiunti. Questo altro non è che il link della riunione su Google Meet che verrà inviato agli invitati.

Toccate in alto a destra Salva e gli invitati riceveranno un'email con i dettagli della riunione e il link alla pagina di Google Meet per parteciparvi. Computer Volete sapere come creare una riunione Google Meet da Google Calendar su computer? La procedura ricalca quanto già visto da app per dispositivi mobili. Andate da browser a questo indirizzo e se necessario effettuate l'accesso con il vostro account Google. A questo punto, create un evento con le modalità che abbiamo visto nel capitolo precedente, ovvero cliccando su uno spazio vuoto o sul pulsante "+" in alto a sinistra e poi selezionando Evento. Aggiungete un titolo, selezionate una data e un'ora di inizio e fine e poi cliccate su Aggiungi videoconferenza di Google Meet. Se volete, cliccate su Aggiungi invitati per aggiungere i vostri contatti, inserite i nomi o gli indirizzi email delle persone che volete invitare e riceveranno un'email di invito con i dettagli della riunione. Se cliccate sull'icona con due fogli sovrapposti, di fianco a Partecipa con Google Meet, potete invece copiare il link alla riunione e condividerlo con gli strumenti che preferite. A questo punto, potete decidere se limitare le azioni che possono essere svolte dai partecipanti durante la riunione e di concedere i privilegi di organizzatore ad altre persone. Sempre di fianco a Partecipa con Google Meet, cliccate sull'icona a forma di ingranaggio. Attivate il pulsante di fianco a Gestione dell'organizzatore e sotto scegliete se consentire o meno a tutti di: Condividere lo schermo

lo schermo Inviare messaggi di chat

di chat Inviare reazioni

In basso, potete scegliere anche se l'organizzatore deve partecipare prima di qualsiasi altro utente e se i partecipanti possono o meno partecipare senza chiedere il permesso di farlo.

Come creare uno scadenzario su Google Calendar

Uno scadenzario è un registro contabile su cui vengono annotate le scadenze che un'impresa deve rispettare, come i pagamenti da incassare o versare, oltre che eventuali rate e ovviamente i pagamenti di imposte e tasse. Per questo motivo, uno scadenzario è in genere un foglio Excel che contiene, per sommi capi, una colonna con la tipologia del servizio (o il nome della tassa), il nome dell'azienda, l'importo da pagare e la data di scadenza del pagamento. Su Google Calendar ovviamente non abbiamo accesso a un foglio di calcolo, ma possiamo inserire tutti i dati delle nostre scadenze in attività, che ci consentiranno di ricevere una notifica a tempo debito e non perdere mai una scadenza. Andiamo a vedere come. iPhone e Android Se volete sapere come creare uno scadenzario su Google Calendar da iPhone o telefono Android, la procedura che seguiremo è quella di creare un'attività, ed è la stessa indipendentemente dal dispositivo che utilizzate. Per farlo, avviate l'app Calendar da iPhone o telefono Android (assicuratevi di averla installata come abbiamo visto nel primo capitolo e di aver effettuato l'accesso con il vostro account Google). Successivamente, toccate il pulsante "+" in basso a destra, selezionate Attività e date un titolo alla scadenza. In basso, potete toccare la voce Aggiungi dettagli e inserire maggiori dettagli sull'attività. Poi toccate il pulsante di fianco a Tutto il giorno e impostate data e ora toccando le relative voci. Ultimo passo da compiere, scegliete se ripetere o meno l'attività. Questa opzione è molto comoda per gli scadenzari in quanto si tratta spesso di segnarsi eventi a cadenze regolari, giornaliere, settimanali o mensili che siano. Scegliete una voce tra quelle disponibili, oppure toccate Personalizzata e impostate una cadenza che desiderate selezionando ogni quanto si ripete ed eventualmente il termine.

Quando avete completato la procedura, cliccate su Salva in alto a destra. Computer Se volete creare uno scadenzario con Google Calendar su computer, avete qualche opzione in più e potrete tenere sempre sotto controllo le vostre attività. Andate da browser a questo indirizzo e se necessario effettuate l'accesso con il vostro account Google. A questo punto, avete due opzioni. Una prevede la creazione di un'attività come abbiamo visto da dispositivo mobile. Cliccate in alto a destra su Crea + e selezionate Attività. Ora inserite il titolo dell'attività e se volete aggiungete una descrizione. Cliccate sull'ora per impostarla e poi sulla data. Qui scegliete se impostare o meno la ripetizione cliccando su Non si ripete e scegliendo dal menu a tendina ogni quanto ripete. Qui le opzioni sono piuttosto variegate, e potete scegliere qualcosa del tipo Ogni mese, il quarto martedì o altre soluzioni del genere. Se non trovate quello che fa al caso vostro, cliccate su Personalizza e scegliete ogni quanti giorni, settimane, mesi o anni ripetere la scadenza, che giorno ed eventualmente quando terminarla.

Potete accedere alla stessa finestra cliccando anche su una casella corrispondente a un orario in un giorno e selezionando la voce Attività. La seconda opzione per creare scadenze è utilizzando direttamente Tasks da Google Calendar, il che vi consente di avere a disposizione e sott'occhio un vero e proprio scadenzario. Sulla destra della finestra Google Calendar vedete una colonna con alcune icone che corrispondono alle app di Google integrate con Calendar. Cliccate su quella blu a forma di cerchio con il segno di spunta. Si aprirà una finestra da destra con la scritta My Tasks in alto. Cliccate su Aggiungi un'attività, inserite un titolo e poi cliccate su Data/ora e scegliete una data e un'ora per l'attività, poi in basso cliccate su Ripeti e scegliete ogni quanto ripetere la scadenza. Fatto, l'attività sarà aggiunta e sarà sempre visualizzata sulla destra del calendario. Per eliminarla, cliccate sull'icona con tre puntini sulla destra dell'attività e selezionate Elimina, mentre se volete metterla in evidenza cliccate sulla stellina. Se invece volete contrassegnarla come completata, cliccate sul pallino vuoto alla sinistra dell'attività.

Domande e risposte

Che differenza c'è tra evento e attività su Google Calendar? Su Google Calendar potete impostare due principali tipi di promemoria: evento e attività. L'evento è qualcosa che accadrà indipendentemente dalla vostra partecipazione, per esempio un compleanno, una riunione o una festività. L'attività è invece qualcosa che dovete fare, per esempio pagare una bolletta, andare dal dentista o comprare il pane.

Come creare un agenda per appuntamenti? Se volete creare un'agenda per appuntamenti con Google Calendar sul computer, cliccate su Crea + in alto a sinistra, cliccate su Programma degli appuntamenti, inserite un titolo, impostate la durata, selezionate data e ora e se volete sulle altre opzioni.