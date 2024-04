Andiamo quindi a vedere come creare un file compresso , che sia ZIP, RAR, TAR o altro, online o sul dispositivo. Grazie a programmi di terze parti gratuiti o soluzioni integrate, potrete infatti farlo in un attimo.

Oppure, se utilizzate file di grandi dimensioni in un progetto che non aprite spesso, potete comprimerli in uno solo. Questo vi consente di liberare spazio nella memoria del computer con poco sforzo. E in caso di necessità potete recuperarli in un attimo.

È quindi una soluzione utile per ridurre i tempi di caricamento e condividere con altre persone il nostro lavoro. Questo vale anche per i file PDF, che possiamo raccogliere in un unico file protetto da password, in caso contengano dati sensibili .

Ci sono diversi motivi per cui potreste voler sapere come creare un file compresso , in genere ZIP ma non solo. Questo tipo di file vi consente infatti di risparmiare spazio sul computer e inviare molti documenti contemporaneamente.

Indice

Cos'è un file compresso

Prima di vedere come creare un file compresso, cerchiamo di capire cosa sia esattamente.

Un file compresso è un file di dimensioni ridotte attraverso l'applicazione di un algoritmo di compressione. L'algoritmo di compressione in genere rimuove le informazioni ridondanti e riorganizza i dati in modo che occupino meno spazio.

Questo sistema è comunemente eseguito per risparmiare spazio su disco, ma attenzione. L'atto di comprimere un file lo rende illeggibile per la maggior parte dei programmi fino a quando il file non viene decompresso.

Come funziona un file compresso

Quando viene creato un file compresso, i dati di origine vengono analizzati. Questo serve per determinare quali parti del file possono essere rimosse senza influire sulla qualità o sull'integrità del contenuto.

Quindi, vengono utilizzate varie tecniche per ridurre la ridondanza e riorganizzare gli elementi rimanenti. Il concetto è di utilizzare in modo più efficiente i bit di spazio di archiviazione disponibili. A volte, il file viene quindi crittografato per proteggere il suo contenuto da accessi non autorizzati.

I programmi più comuni per comprimere file

Ci sono molti strumenti, anche gratuiti, in grado di creare archivi compressi. Su Windows, 7-zip e WinRAR sono molto popolari per creare file protetti da password, ma potete usare anche Esplora file. Su Mac si può usare il Finder.

Che tipo di file possono essere compressi

I file compressi sono in grado di contenere qualsiasi tipo di file. Tra questi documenti, immagini, PDF, fogli di calcolo, formati audio/video e anche file EXE.

Formati dei file compressi

Ci sono una serie di formati per i file compressi. I più popolari sono i file ZIP, perché possono essere facilmente aperti in qualsiasi sistema operativo.

Un altro formato è il RAR, noto per l'elevata compressione con protezione tramite password e recupero degli errori.

Anche il formato TAR, l'abbreviazione di Tape Archive, è piuttosto usato. Questo formato è in realtà un formato per impacchettare più file e cartelle (packaging) piuttosto che di compressione. Di solito è combinato con algoritmi di compressione come Gzip o Bzip2 per formare un archivio compresso.

Infine vale la pena citare il formato GZ, visto che abbiamo nominato il TAR. GZ è comunemente noto come Gzip ed è molto comune tra gli ambienti Unix e Linux. L'algoritmo DEFLATE viene utilizzato da Gzip per comprimere file o flussi di dati. GZ è in genere impiegato insieme a TAR (.tar.gz), per creare archivi compressi di directory complete.

Vantaggi di creare file compressi

Creare file compressi presenta alcuni vantaggi. Tra questi il fatto che occupano meno spazio di archiviazione e possono essere inviati più velocemente, facilitando la collaborazione

Inoltre i file compressi offrono una migliore sicurezza, perché possono essere crittografati.

Infine facilitano e accelerano i backup dei dati importanti.

Svantaggi file compressi

I file compressi presentano alcuni svantaggi. Il primo è che sia il mittente che il destinatario devono avere e sapere come utilizzare il programma di compressione.

Inoltre comprimere e decomprimere archivi molto grandi può richiedere molta RAM.