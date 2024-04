Ci sono tante ragioni per impedire l'apertura di un file con una password, e in questa guida vedremo come farlo sia da PC che da Android e iPhone

In un mondo digitale, gli errori sono sempre dietro l'angolo, il che obbliga a una maggiore attenzione riguardante la sicurezza dei dati. Per esempio, non si può mai sapere se uno dei documenti che avete inviato a un vostro collaboratore possa arrivare a qualcun altro. Magari attraverso un inoltro di email, una chiavetta USB lasciata sulla scrivania o un accesso non autorizzato a un computer. Ecco perché potrebbe interessarvi sapere come creare un file protetto da password. Che sia da PC Windows, Mac, Android o iPhone, avete a disposizione diversi strumenti, sia integrati che di terze parti, per farlo. Andiamo a scoprirli, oltre a vedere come proteggere i nostri documenti creati in Office, LibreOffice o iWork, la suite office di Apple. Alcune app offrono infatti strumenti integrati per la protezione dei file che genereremo, quindi la procedura sarà diversa di caso in caso. Lo stesso vale nel caso vogliate sapere come proteggere un PDF con password, probabilmente una delle situazioni più comuni. Anche in questo caso avete numerose opzioni per farlo: vediamole tutte.

Indice

Perché creare un file protetto da password

Ma perché si potrebbe voler proteggere un file con password? Come abbiamo anticipato nell'introduzione, non si sa mai chi possa venire in possesso dei documenti che abbiamo condiviso. Che sia un inoltro di email errato o per altri motivi, potreste voler proteggere i vostri file che contengono dati sensibili. La protezione di un documento tramite password garantisce che solo le persone autorizzate possano accedervi. In questo modo si evitano così possibili furti di informazioni e violazioni della privacy. E se lavorate in un'azienda, è ancora più importante. Secondo alcune statistiche, il 45% dei proprietari di piccole imprese ha scoperto che i dipendenti perdono documenti interni. E questo valore supera il 50% per le grandi società. Quindi che sia un PDF o un file Excel o Word, è una buona idea sapere come proteggerlo. Andiamo a vedere come fare, da PC Windows, Mac, iPhone o Android, anche nel caso di documenti creati con suite alternative a Office come LibreOffice o iWork di Apple.

Come creare un file protetto da password su Windows

Se la vostra intenzione è creare un file protetto da password in Windows, ci sono numerosi programmi a vostra disposizione. 7-Zip o WinRAR sono i più popolari: ecco come usarli. Come creare un file ZIP protetto da password

Se volete creare un file ZIP compresso protetto da password su Windows, potete usare sia 7-Zip che WinRAR. Vediamo come usare 7-Zip, mentre nel capitolo successivo vedremo WinRAR. Andate sul sito dello strumento e cliccate su Download in alto, di fianco alla versione di vostro interesse (64 o 32 bit). Cliccateci sopra due volte per installarla e aggiungerà una voce al menu tasto destro. Ora premete i tasti Windows + E e individuate il da proteggere con password. Cliccateci sopra con tasto destro del mouse, poi selezionate Mostra altre opzioni e cliccate su 7-Zip. Cliccate su Aggiungi all'archivio, poi digitate il nome e selezionate il formato in cui salvare l'archivio. Nella sezione Cifratura inserite la password, digitandola due volte in Inserisci password e nel campo sottostante. Potete scegliere il metodo di cifratura, infine cliccate su OK. Il file sarà salvato nell'archivio specificato e potrà essere aperto solo utilizzando la password impostata. Come creare un file RAR protetto da password

Se invece volete creare un archivio RAR dovete usare WinRAR. Andate sul sito dello sviluppatore e cliccate su Preleva a destra della versione del vostro sistema operativo, probabilmente la prima in alto. Cliccate due volte sul file scaricato e installate WinRAR, poi selezionate i file da comprimere e cliccateci sopra con il tasto destro del mouse. Adesso selezionate WinRAR e poi Aggiungi a un archivio. Mettete la spunta di fianco al formato che desiderate creare, per esempio RAR, e digitate un nome. Poi cliccate su Imposta parola chiave e inserite due volte la password, infine cliccate su OK. Il file RAR sarà creato nella stessa posizione dei file, ma potete cliccare su Sfoglia per cambiarla.

Come creare un file protetto da password su Mac

Se volete creare un file compresso protetto da password su Mac, avete diverse opzioni a disposizione. La più versatile è usare Keka, ma potete anche sfruttare lo strumento integrato. Vediamo entrambe. Keka

Keka è un programma gratuito e open source. L'app è disponibile sia gratuita sul sito che a pagamento su App Store, in caso vogliate sostenerne lo sviluppo. Se non volete pagare, andate sul sito e cliccate su Scarica, al centro della pagina in piccolo. Spostate il file DMG nella cartella delle applicazioni e cliccateci sopra due volte per aprirla. Cliccate su Apri (è richiesto solo la prima volta), poi nella finestra delle impostazioni dello strumento scegliete il formato dell'archivio. Se volete cambiare formato di salvataggio, cliccate su ZIP (o 7Z) e scegliete un altro formato. Nel campo Password inserite una password e ripetetela subito sotto. Adesso trascinateci sopra un file da comprimere dal Finder, poi se volete cambiate finestra di destinazione. Infine cliccate su Comprimi e sarà creato un archivio protetto da password. Utility Compressione Apple

In alternativa, potete creare un archivio crittografato Apple. Cliccate in alto a destra sullo schermo sull'icona a forma di lente d'ingrandimento e scrivete compressione. Cliccate su Utility Compressione: non apparirà niente, ma in alto a sinistra sullo schermo cliccate su Utility Compressione. Selezionate Impostazioni e scegliete nella finestra dove salvare l'archivio di fianco a Salva archivio. Cliccate su Archivio compresso e selezionate Archivio crittografato Apple. Adesso cliccate in alto a sinistra sullo schermo su File e selezionate Crea archivio. Selezionate i file da comprimere e cliccate su Archivia. Poi inserite una password per la crittografia (che sarà salvata nel vostro portachiavi per impostazione predefinita) e cliccate su Esegui crittografia. Il file sarà salvato in un formato AEA.

Come creare un file protetto da password su Android

Se volete salvare un file con password su Android, potete usare l'app gratuita RAR. Installatela e avviatela, poi concedete l'accesso alla memoria del telefono. Adesso selezionate i file da comprimere e toccate l'icona di WinRAR (i libri con il simbolo "+") in alto a destra. Poi scegliete se creare un archivio RAR o ZIP, e quindi toccate Imposta parola chiave per impostare una password; infine toccate OK. Scegliete dove salvare l'archivio toccando Sfoglia e selezionate OK in basso a destra per completare l'operazione.

Come creare un file protetto da password su iPhone

Se volete proteggere i vostri file con password su iPhone potete usare strumenti diversi a seconda delle necessità. Foto e video Se volete, potete nascondere foto e video con l'app Foto del vostro iPhone. Apritela e selezionate i contenuti da nascondere. Poi toccate l'icona con tre puntini in alto a destra. Selezionate Nascondi e date conferma toccando Nascondi foto (o Nascondi video). Ora potrete vedere questi contenuti solo autenticandovi con Face ID, Touch ID o codice di sblocco. Documenti Pages

Volete proteggere i documenti Pages? In questo caso, aprite l'app e create un documento o apritelo, poi toccate l'icona con tre puntini in alto a destra. Successivamente, toccate Opzioni documento e selezionate Imposta password. Digitate una password due volte, se volete inserite un suggerimento e toccate Fine in alto a destra. Se volete consentire l'apertura con Face ID o Touch ID, lasciate attivo l'interruttore dedicato. Altri documenti

Per tutti gli altri documenti potete usare Vault: Lock Photos & Videos, un'app gratuita con acquisti in app. Per usarla, dopo averla installata avviatela e passate le schermate iniziali. Successivamente, toccate Skip in alto a destra per superare la guida iniziale. Ora toccate il pulsante "+" in basso a destra e selezionate Documents Picker, poi scegliete un file o i file da salvare con password. Per farlo, toccate Sfoglia in basso a destra e navigate nella memoria del telefono o su iCloud. Toccate Apri in alto a destra e il documento sarà aggiunto alla vostra cartella privata su Vault. Ora toccate e tenete premuto il file (o i tre puntini in basso a destra) e selezionate Encrypt File. Inserite un PIN e ripetetelo, poi toccate Done in alto a destra. Adesso vi verrà chiesto di impostare una password. Digitatela e ripetetela, poi toccate Save. Ora il file è criptato. Se preferite, potete aprirlo anche con il Face ID (o il Touch ID) toccando l'icona a forma di ingranaggio in alto a sinistra. Poi attivate l'interruttore di fianco a App Lock & Face ID. Per impostazione predefinita, l'app esegue il backup dei documenti su iCloud, ma potete disattivarla dalle sue impostazioni.

Come creare un PDF protetto da password

Volete proteggere un PDF con password? In questo caso potete usare uno degli strumenti indicati nei capitoli precedenti. Tutto quello che dovete fare è selezionare il PDF e poi proteggerlo come indicato. Per una guida più approfondita sull'argomento, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Come creare un file Office (Excel o Word) protetto da password

In caso vogliate creare un file con Office e proteggerlo con password, potete usare lo strumento integrato nell'app. Che sia un file Word o Excel, aprite il file o createne uno, poi cliccate in alto a sinistra sulla voce File. Adesso selezionate la voce Informazioni. Poi cliccate su Proteggi documento (nel caso di un file Word) o Proteggi cartella di lavoro (nel caso di un file Excel). Successivamente, cliccate sulla voce Crittografa con password. Ora inserite una password per proteggere il documento (due volte), e cliccate su OK.

Come creare un file LibreOffice protetto da password

Se usate LibreOffice, una delle migliori alternative a Office, potete proteggere facilmente i documenti con password. Per farlo, avviate il programma e aprite un documento, oppure createne uno. Adesso cliccate in alto a sinistra su File e selezionate Salva come. Nella finestra che si apre, mettete la spunta a Salva con password, poi digitate un nome per il file in alto e in basso a destra cliccate su Salva. Si aprirà una schermata, che vi consente di digitare la password. Scrivetene una e confermatela. Se volete impostare una password per la condivisione del file, cliccate su Opzioni in basso. Qui potete impostare una password e scegliere se impostare o meno il file in modalità solo lettura. La prossima volta che aprirete il file, vi verrà chiesto di digitare la password. Una cosa da tenere a mente, tuttavia, è che se salvate il file in una directory diversa o con un nome diverso, dovrete proteggerlo di nuovo con password.

Come creare un file iWork protetto da password

Anche la suite office dei dispositivi Apple, iWork, consente di salvare un documento e proteggerlo con password. Questo vale per tutti e tre gli applicativi, Pages, Numbers e Keynote. Per proteggere un file di iWork con password su Mac, avviate il programma di vostra scelta e aprite un file o createne uno. Successivamente, cliccate in alto a sinistra su File e selezionate la voce Imposta password. Si apre una finestra in cui potrete inserire una password: digitatela due volte per la verifica e se volete inserite un suggerimento. Se volete evitare di inserire la password quando volete aprire il documento, lasciate selezionata la casella di fianco a Apri con Touch ID. Ovviamente per i Mac che ne sono dotati. Successivamente, cliccate su Imposta password e il file potrà essere aperto solo utilizzando la password impostata. Se volete sapere come impostare una password su Pages, Numbers o Keynote su iPhone o iPad, vi rimandiamo al capitolo dedicato.

Come creare una cartella protetta da password

Se volete creare una cartella protetta da password, dovete fondamentalmente seguire le stesse istruzioni indicate nei capitoli dedicati ai vari sistemi operativi, solo che dovete selezionare una cartella e non i singoli file. Come creare un file protetto da password su Windows

Come creare un file protetto da password su Mac

Come creare un file protetto da password su Android

Come creare un file protetto da password su iPhone Su iPhone, quando usate Vault, invece che Encrypt File dovete selezionare Lock Folder. Su Windows, potete anche utilizzare lo strumento integrato: create una cartella e cliccateci sopra con il tasto destro del mouse. Selezionate Proprietà e cliccate su Avanzate. Ora mettete la spunta di fianco a Crittografa contenuto per la protezione dei dati. Scegliete se volete che tutte le cartelle all'interno di quella directory siano crittografate o semplicemente quella di livello superiore. Quando avete deciso, selezionate OK. Su Mac, potete utilizzare anche un altro sistema. Create eventualmente una cartella, poi cliccate in alto a destra sull'icona a forma di lente d'ingrandimento, poi scrivete Disco. Cliccate su Utility Disco, poi in alto a sinistra cliccate su File e selezionate Nuova immagine. Cliccate su Immagine da cartella.

Adesso selezionate la cartella che volete proteggere e cliccate su Scegli. Adesso cliccate sul menu in basso di fianco a Crittografia e selezionate Crittografia 128-bit AES. Poi di fianco a Formato immagine e scegliete Lettura/Scrittura. Cliccate su Salva e inserite la password, che dovrete verificare, poi cliccate su Scegli e infine su Salva. Utility Disco vi avviserà quando avrà finito di proteggere la cartella.

Domande e risposte