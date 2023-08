Ecco perché potreste voler sapere cos'è e come funziona Leonardo AI per creare immagini da testo . La nuova piattaforma di IA generativa è infatti in grado di rivaleggiare con strumenti del calibro di Mijourney : andiamo a vedere come utilizzarla al meglio per creare disegni artistici da utilizzare i nostri progetti.

Indice

Cos'è Leonardo AI

Leonardo AI è uno strumento di intelligenza artificiale generativa nato per creare contenuti per i videogiochi, come texture, oggetti, scenografie e immagini di vario tipo, e che possono essere caricati e mappati nei motori di gioco in maniera incredibilmente semplice e veloce.

Come funziona Leonardo AI

Una volta ottenuto l'accesso, potrete accedere alla piattaforma esclusivamente un'interfaccia Web , che mette in primo piano le immagini e i modelli più popolari creati dagli altri utenti e che potete utilizzare per prendere ispirazione o creare contenuti, e una volta scelto lo strumento da utilizzare, se generazione di immagini, di texture (attualmente in alfa) o AI Canvas , accederete all'interfaccia vera e propria.

Lo strumento utilizza come modello di intelligenza artificiale Stable Diffusion , il quale consente non solo una grande qualità dal punto di vista delle immagini prodotte, ma anche un'elevatissima versatilità, in quanto può essere associato a un proprio modello pensato per utilizzi particolari e allenato allo scopo. Ed è in questo che, oltre alla facilità di utilizzo e alla quantità di strumenti che mette a disposizione, Leonardo AI splende rispetto agli altri prodotti.

Come creare un account con Leonardo AI

Andate da browser sul sito di Leonardo AI e cliccate in alto a destra sul pulsante Start using Leonardo . Si aprirà una finestra: in basso, inserite il vostro nome e la vostra email e poi cliccate sul pulsante Count me in . A questo punto sarete inseriti nella lista d'attesa per poter accedere allo strumento, operazione che dovrebbe richiedere qualche giorno, ma perché aspettare?

Come abbiamo anticipato nei capitoli precedenti, nel momento in cui stiamo scrivendo Leonardo AI è in fase beta, ed è accessibile agli utenti solo tramite invito. Detto questo, accedere allo strumento immediatamente è estremamente facile. Vediamo come fare.

A questo punto però dovete accedere al sito per effettuare la registrazione. Riceverete un'email di conferma da parte di Leonardo AI, e potrete accedere alla pagina di accesso della piattaforma. Qui effettuate l'accesso usando il vostro account Apple, Google o Microsoft, oppure cliccando su Sign up e inserendo la stessa email della whitelist, per poi scrivere una password.

Come usare Leonardo AI

Ora che avete effettuato l'accesso, vediamo come usare Leonardo AI per generare immagini. La homepage offre due tipi di contenuti, Featured Models (Modelli in evidenza), ovvero i modelli allenati dalla piattaforma e dagli utenti per creare tipi specifici di immagini (per esempio più realistiche, più simili ai videogiochi, per cartoni 3D e molto altro), e Recent Creations , ovvero le ultime creazioni della comunità di utenti.

Cliccateci sopra e vedrete una serie di immagini di esempio create con il modello. Cliccate su Generate with this Model e si aprirà la pagina di creazione delle immagini. A sinistra trovate un pannello in cui potete impostare i diversi parametri per la generazione dell'immagine.

Il modo migliore per generare immagini è partire da un modello. Se cliccate infatti su AI Image Generation dovrete scegliere i modelli alla cieca e non avrete la possibilità di vedere degli esempi di quello che sono in grado di fare. A sinistra, cliccate su Finetuned Models e scegliete un modello in base all'immagine che volete creare.

Successivamente, potete cambiare il modello, ma noi siamo partiti proprio da quello quindi non lo toccheremo. Più in basso, attivando il pulsante relativo potete inserire un prompt negativo, ovvero dei termini che descrivano oggetti o caratteristiche da non inserire. Ora potete cliccare su Generate.

In alto al centro, trovate il campo in cui inserire un testo che descriva l'immagine al modello ( Type a prompt ). Una volta inserito il prompt (potete farvi ispirare dalle creazioni degli utenti, se non sapete da dove iniziare), potete passare all'impostazione successiva. Noi inseriamo per prova questo prompt:

Dall'alto verso il basso potete regolare il numero di immagini da generare, le dimensioni dell'immagine, Photoreal (per creare immagini fotorealistiche), Prompt Magic , che permette una migliore aderenza al prompt, Alchemy, uno strumento per gestire la creazione, il formato dell'immagine creata e le sue dimensioni, Guidance Scale , per gestire i pesi, ControlNet, per quando si generano immagini a partire da immagini, e Tilting, ideale per gli sfondi o texture ripetute.

Per scaricare l'immagine, cliccate sul pulsante con la freccia verso il basso in basso a sinistra e scegliete dove scaricarla sul computer.

Come creare immagini usando altre immagini

Se invece volete utilizzare la funzione di generazione da immagine a immagine (image2image) per creare nuove immagini basate su altre esistenti, ecco cosa dovete fare.

Dopo aver effettuato l'accesso, cliccate a sinistra su AI Image generator e a sinistra disattivate il pulsante di fianco a Prompt Magic. Poi scorrete verso il basso e cliccate su Upload or drag and drop an image to use as an input (potete anche semplicemente trascinare su quello spazio l'immagine).

Scegliete l'immagine dal computer e andate al centro in alto per inserire un prompt che dica al modello come volete variare l'immagine di partenza. Per esempio, potete scrivere "Metti un albero sullo sfondo" (enhance the blue color of the sky) o "Cambia il cielo in un tramonto" (Change the sky to a sunset).

Cliccate su Genera e Leonardo AI creerà delle immagini a seconda delle indicazioni fornite. Una volta completata la generazione, cliccate sull'immagine che preferite e poi su Scarica (l'icona con la freccia verso il basso in basso a sinistra).