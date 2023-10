Come creare un indirizzo e-mail con Outlook

Vorreste utilizzare Outlook? In questa guida, scopriremo come creare un indirizzo e-mail utilizzando il client di posta elettronica e come scaricare l'app ufficiale.

Indice

Cos’è Outlook?

Outlook, parte della suite Microsoft Office, è un software che funge da PIM (Personal Information Manager) e client di posta elettronica. Questo strumento comprende un calendario, la posta elettronica, una rubrica, un diario, le note, un'agenda e altro.

Creare un indirizzo e-mail Outlook

Per creare un indirizzo e-mail Outlook, collegatevi al sito web ufficiale e premete "Non hai un account? Fai clic qui per crearne uno".

Il pulsante "Non hai un account? Fai clic qui per crearne uno" consente agli utenti di creare un account Microsoft gratuito e utilizzare tutti gli strumenti, tra cui Outlook.

Nella schermata successiva, pigiate "Crea un nuovo indirizzo e-mail".

Il sito web ufficiale di Microsoft: la voce "Crea un nuovo indirizzo e-mail" per creare un indirizzo e-mail Outlook.

Scegliete l'indirizzo e un dominio tra quelli disponibili ("@outlook.it", "@outlook.com" e "hotmail.com").

Come creare un indirizzo e-mail Outlook gratuitamente: scegliere l'indirizzo (1) e selezionare un dominio, come "@outlook.it", "@outlook.com" e "hotmail.com" (2).

Create una password sicura (che deve contenere almeno 8 caratteri e includere almeno due dei seguenti caratteri: lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e simboli).

Creare un account Microsoft per utilizzare Outlook: la schermata dove inserire una password sicura.

Per configurare l'account, digitate anche il vostro nome e il cognome.

Digitare il nome e il cognome per creare un account Microsoft gratuito e utilizzare tutti gli strumenti e le piattaforme, tra cui Outlook.

Indicate il paese/area geografica e la data di nascita.

La procedura per creare un account Microsoft e un indirizzo e-mail Outlook: selezionare il paese/area geografica e la data di nascita.

Per dimostrare di non essere un robot, risolvete il puzzle. Una volta effettuato l'accesso, tutti gli elementi (come contatti, password, preferiti, cronologia di navigazione, foto e file) sono disponibili in tutti i prodotti Microsoft.

Outlook, come accedere

Per accedere al vostro account Outlook, seguite questi passaggi: Visitate il sito web ufficiale o aprite l'applicazione.; Digitate il vostro indirizzo e-mail, il numero di telefono oppure l'username Skype; Inserite la vostra password e premete "Accedi".

Come effettuare l'accesso sul sito web ufficiale di Microsoft: inserire l'indirizzo e-mail (1) e la password (2).

Se avete dimenticato la password, fate click su "Password dimenticata?" e seguite le istruzioni per reimpostarla.

Il pulsante "Password dimenticata?" consente di recuperare la password dell'account Microsoft.

Come scaricare l’app Outlook

Potete scaricare l'app ufficiale di Outlook per rimanere connessi e organizzare facilmente le vostre e-mail, i file, gli eventi del calendario e i contatti. Ecco come farlo su diverse piattaforme.

Windows Per scaricare Outlook for Windows, visita la pagina ufficiale di Microsoft Store (cliccando qui https://apps.microsoft.com/detail/outlook-per-windows/9NRX63209R7B?gl=&hl=); Fate click su "Installa" per installare l'applicazione ufficiale. Scarica da Microsoft

Mac Se state usando un Mac, aprite il Mac App Store; Usate il campo di ricerca per trovare "Microsoft Outlook". Toccate "Ottieni". Scarica da App Store

Android Se state utilizzando uno smartphone o un tablet Android, aprite Google Play Store (è richiesta una connessione a Internet); Fate click sul campo di ricerca nella parte alta e digitate il nome dell'app; Individuate "Microsoft Outlook"; Premete "Installa". Scarica da Play Store

iPhone e iPad Accendete il vostro iPhone o iPad; Aprite App Store, il negozio virtuale che permette di scaricare app e giochi; Toccate il pannello "Cerca"; Utilizzate il campo di ricerca per individuare "Microsoft Outlook"; Pigiate "Ottieni". Scarica da App Store