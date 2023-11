Come creare un itinerario su Google Maps, da iPhone, Android e PC

Vediamo come usarla, anche per creare itinerari a tappe o percorsi GPX, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come condividere la posizione su Google Maps .

Ma come creare un itinerario su Google Maps ? Il popolarissimo strumento della GrandeG ci consente, sia da telefono che da computer, di pianificare la strada più veloce, più economica o sostenibile per raggiungere un luogo, a piedi, in auto o con altri mezzi.

Indice

Come creare un itinerario su Google Maps

Toccate in basso a destra il pulsante (tondo su iPhone, quadrato con i bordi arrotondati su Android) con la freccia verso destra, poi in alto inserite, nel campo con la scritta La tua posizione , l'indirizzo o il luogo di partenza scegliendolo dall'elenco mentre scrivete (potete lasciarlo così se volete utilizzare la posizione attuale come punto di partenza).

Per prima cosa, quindi, installatela sul vostro dispositivo, da qui per Android (dove sarà molto probabilmente già installata) e da qui per iPhone.

La situazione più comune in cui vi troverete per creare un itinerario su Google Maps è da telefono o tablet, in quanto lo userete per ottenere indicazioni per trovare un ristorante, un negozio o la casa di qualche conoscente. L'app è infatti il vostro compagno ideale, sia che andiate a piedi, in bicicletta, con i mezzi o in auto, e vi consente non solo di creare un itinerario da seguire al momento, ma anche da salvare sul dispositivo e consultare offline, magari se vi trovate all'estero e non avete connessione Internet.

Sulla mappa noterete che molto probabilmente Maps vi proporrà non un solo itinerario , ma diversi. In blu quello suggerito (più veloce o meglio allineato con le vostre selezioni), mentre in grigio quelli alternativi. Toccando un itinerario alternativo, questo diventerà blu.

Nella pagina successiva, in alto, troverete una riga con una serie di mezzi di trasporto (auto, mezzi pubblici, a piedi, in bici, in taxi, in aereo). Scorretela e toccate quello che meglio si adatta alla vostra situazione (a piedi l'itinerario non sarà una linea continua ma a puntini).

Poi toccate OK in fondo allo schermo.

Subito sotto, toccate il campo con la scritta La tua destinazione e nella schermata successiva potete inserire un indirizzo o un luogo, scegliendolo dall'elenco di quelli consigliati mentre scrivete. In alternativa, toccate la voce Scegli sulla mappa subito sotto e nella pagina successiva spostate la mappa, eventualmente anche ingrandendola con il pizzico in dentro o in fuori, per impostare il luogo di arrivo sulla "x" sotto al segnaposto rosso al centro della mappa.

A seconda delle esigenze e del percorso, potreste voler impostare altre opzioni, per esempio per selezionare attività che consentono l'accesso in sedia a rotelle, oppure un percorso in auto che non preveda pedaggi o l'utilizzo del traghetto. Toccate in alto a destra l'icona con tre puntini, poi toccate la voce Opzioni.

Questo campo cambierà a seconda del mezzo e del viaggio.

Come dicevamo, se state andando in un negozio o un'attrazione, potete selezionare la possibilità di accedere con sedia a rotelle, mentre se state pianificando un viaggio in auto potete impostare alcune preferenze come evitare le autostrade, i traghetti, oppure fornire il percorso più ecologico, o anche indicare il carburante del veicolo. Queste opzioni si attivano attraverso un interruttore, che se abilitato diventa colorato.

Per uscire da questa schermata, toccate la freccia in alto a sinistra e tornerete nella pagina di creazione dell'itinerario. In questo menu che appare toccando l'icona con tre puntini, vedrete alcune opzioni, tra cui Imposta ora di partenza e arrivo. Toccando questa voce, potrete impostare un'ora e una data per la partenza o per l'arrivo.

Avete alcune schede a disposizione: Adesso, che imposta la data e l'ora attuale, Partenza alle ore, che vi permette di impostare data e ora di partenza, e Arrivo entro le ore, per impostare data e ora di arrivo.

Quando avete finito, toccate Fine in basso a destra.

Sempre toccando l'icona con tre puntini, da iPhone potete impostare un promemoria per la partenza, che vi consente di organizzarvi e non rischiare di arrivare tardi a un appuntamento. Toccate Imposta promemoria per la partenza dopo aver toccato l'icona con tre puntini in alto a destra e impostate ora di partenza e arrivo, poi toccate Crea promemoria, che vi avviserà con una notifica di Maps quando sarà l'ora di partire.

C'è un'altra voce interessante nel menu che appare dopo aver toccato l'icona con tre puntini, Condividi le indicazioni (da iPhone, mentre da Android si chiama Condividi indicazioni stradali). Toccando questa voce, potrete condividere l'itinerario con i vostri contatti.

Da Android, inoltre potete toccare la voce Condividi la posizione, che vi consente di condividere la vostra posizione per un certo periodo di tempo, che va da 15 minuti a 1 giorno, in modo che il contatto a cui decidete di inviarla sappia sempre dove siete in quel periodo (utile per esempio se dovete andare a cena da amici e far sapere se ritardate in modo che sappiano regolarsi).

A questo punto siete pronti per avviare la navigazione. Per farlo, toccate il pulsante Avvia in basso a sinistra e la navigazione partirà, ma c'è ancora una funzione che non abbiamo esplorato. Alla destra del pulsante Avvia, troverete il pulsante Dettagli, che mostra le indicazioni momento per momento della navigazione, e, a seconda del vostro itinerario, il pulsante Fissa (con una puntina da disegno). Questo consente di salvare l'itinerario in caso vogliate avviarlo in un secondo momento.

In alternativa, da telefono Android, toccate l'icona con tre puntini in alto a destra e selezionate la voce Aggiungi itinerario alla schermata Home, che vi consente di recuperarlo toccando semplicemente un'icona dalla schermata iniziale del telefono.

Da computer

Volete sapere come creare un itinerario con Google Maps ma da computer? In questo caso, dovete agire da browser web, in quanto la GrandeG non offre un'app desktop per la sua app di navigazione, proprio come per quasi tutti i suoi servizi.

Questa soluzione è ideale per programmare un viaggio o controllare la situazione del traffico prima di partire, vediamo come usarla. Avviate un browser e andate all'indirizzo di Google Maps, poi se volete sincronizzare le vostre destinazioni salvate, potete effettuare l'accesso cliccando su Accedi in alto a destra e inserendo i vostri dati di accesso, email e password.

Ora cliccate sul pulsante blu con la freccia verso destra che vedete a destra dell'icona a forma di lente d'ingrandimento, nel campo di ricerca in alto a sinistra.

In alto, inserite il punto di partenza, un luogo o un indirizzo, e selezionatelo dall'elenco che appare. Se volete, potete cliccare su un punto sulla mappa a destra o in basso su La tua posizione (dovete consentire al browser di accedere alla posizione). Allo stesso modo, nel campo sotto inserite la destinazione inserendo luogo o indirizzo e scegliendo dall'elenco di proposte, oppure cliccando sulla mappa.

A destra dei due campi vedete un'icona con due frecce, una verso l'alto e una verso il basso: se ci cliccate sopra invertirete la partenza con l'arrivo e viceversa.

Come da app per dispositivi mobili, Maps vi offrirà un itinerario più veloce in blu, e altri in grigio come alternative, ma potete effettuare delle scelte ulteriori. In alto a sinistra, scegliete il mezzo di trasporto cliccando sull'icona relativa, oppure fatevi consigliare dalla piattaforma cliccando su Migliore.

Ma non è finita. Cliccando sulla voce Opzioni, in basso, potrete effettuare alcune scelte come la possibilità di evitare autostrade, pedaggi e traghetti (a seconda del tipo di percorso), o cambiare l'unità di misura. Effettuata la scelta, cliccate su Chiudi.

A questo punto, se si tratta di un tragitto con un mezzo di trasporto, potete cliccare sul menu a tendina con la scritta Partenza adesso e impostare un orario di partenza e/o di arrivo entro una certa ora.