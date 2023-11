Vediamo come fare, e scoprirete la capacità di Google di integrare i propri servizi per rendervi la vita, lavorativa e personale, più semplice. Ma prima di approfondire questo argomento, vi ricordiamo la nostra guida su come pianificare una riunione su Google Meet .

Ecco perché potrebbe interessarvi sapere come creare link per Google Meet , una procedura estremamente semplice che non solo potete effettuare da app per telefono o sito Web del servizio, ma anche da altre piattaforme di Google come Calendar e Gmail.

Google Meet è uno degli strumenti più usati per fare riunioni di lavoro, comunicare con i propri studenti o organizzare dirette video con parenti o amici, ma il primo passo da compiere per fare una videochiamata con la piattaforma è creare un link .

Indice

Come creare link Google Meet

Dovete organizzare una videochiamata, per lavoro o per incontrarvi con i vostri amici lontani, ma come fare? Avete due possibilità a vostra disposizione, utilizzare l'app per dispositivi mobili, in caso vogliate operare da telefono, oppure se preferite lavorare da computer potete utilizzare uno dei siti di Google, Meet o Calendar.

Vediamo la procedura più immediata, ovvero creare un link dall'app per telefono. Ma come dicevamo nell'introduzione, Google offre un'integrazione perfetta tra i propri servizi, e questo si declina nella possibilità di creare un link per Google Meet da diverse app, che siano Google Meet stessa oppure Calendar o Gmail.

Da Calendar

Una delle app maggiormente integrate con Google Meet è Calendar, lo strumento di Google per gestire gli appuntamenti o organizzare le attività da compiere durante la giornata.

L'app, disponibile per iPhone / iPad o telefono / tablet Android, consente non solo di creare eventi, ma anche videochiamate Google Meet, vediamo come.

Per prima cosa, installate l'app Google Calendar sul vostro dispositivo, poi avviatela e, nel caso di dispositivi Apple, effettuate l'accesso con il vostro account Google. Per farlo, toccate in basso il pulsante Accedi e selezionate l'account Google da utilizzare (o aggiungetene uno toccando il pulsante Aggiungi un altro account e inserendo email e password di accesso). Poi toccate la voce Fine in alto a sinistra e consentite l'accesso a contatti e notifiche.

Da Android, in caso abbiate più account Google toccate l'icona del vostro avatar in alto a destra e selezionate l'account corretto.

Ora toccate il pulsante "+" in basso a destra, poi selezionate il pulsante Evento e nella pagina seguente impostate l'ora della videochiamata, per poi toccare la voce Aggiungi invitati (non è fondamentale, ma serve in caso vogliate impostare un accesso attendibile per alcuni invitati, che non dovranno così chiedere di entrare nella riunione).

Inserite il nome o l'indirizzo email delle persone da invitare, poi toccate la scheda Aggiungi videoconferenza, toccate Fine in alto a destra e Salva in alto a destra.

Ora per visualizzare il link della videochiamata, toccate l'evento nell'app (lo riconoscete perché avrà uno sfondo blu). Il link sarà sotto Partecipa con Google Meet: toccate l'icona di condivisione a destra (su Android un'icona a forma di "<", mentre su iPhone è un quadrato con la freccia verso l'alto).

Scegliete il contatto o l'app con cui condividere il link, oppure toccate Copia link per copiare il link negli appunti e incollarlo dove volete, oppure toccate il pulsante Partecipa con Meet per avviare direttamente la riunione. In questo caso, toccate nella pagina successiva il pulsante Partecipa in basso.