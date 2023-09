Come si crea un link Zoom

Vi ritrovate a lavorare da remoto su base fissa o in smartworking alcuni giorni alla settimana, e avete numerose riunioni da fare con i vostri colleghi che non si trovano fisicamente con voi? Come saprete ci sono diverse piattaforme da poter utilizzare a questo scopo. In particolare, magari, vi è stato richiesto di usare Zoom per i meeting di lavoro. Magari non l'avete mai usato, oppure è la prima volta che dovete creare voi una riunione e non sapete come si fa.



Se state cercando informazioni in merito, allora dovete sapere che la vostra ricerca si conclude qui, in quanto vi stiamo per spiegare come creare un link Zoom. Esatto, avete capito bene. Nei paragrafi a seguire troverete le istruzioni dettagliate su come fare, un passo alla volta. Dunque, se è ciò che avete bisogno di scoprire, prendetevi un po' di tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi.

Vi consigliamo di eseguire i passaggi mentre li leggete, in modo tale da non correre il rischio di commettere errori e per riuscire subito a creare il link su Zoom. Che ne dite, siete pronti per iniziare?