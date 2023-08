Lo strumento, particolarmente utile se avete un'azienda ma anche per privati che devono inviare lo stesso messaggio a diversi utenti, è molto semplice da utilizzare: vediamo come fare, da iPhone o dispositivo Android , oltre a ricordarvi come impostare un messaggio automatico sulla piattaforma .

Dovete inviare un messaggio WhatsApp a più persone? Allora forse vi potrebbe interessare sapere come creare lista broadcast su WhatsApp , una di quelle funzionalità della popolare app di messaggistica che vi semplificano la vita ma di cui forse non conoscevate l'esistenza.

Indice

Come creare lista broadcast su WhatsApp da iPhone

Se non siete pronti a inviare il messaggio o volete prima controllare che sia tutto a posto, oltre che dare alla lista un nome, toccate la freccia verso sinistra che vedete in alto a sinistra. Tornerete alla pagina delle liste broadcast, dove appariranno le varie liste che avete creato. Ognuna avrà una sua scheda, con associata la lista con i destinatari. Toccate la "i" nel cerchio e nella pagina che si apre date un nome alla lista inserendolo nel campo apposito, poi toccate il pulsante Fine sulla tastiera del telefono in basso a destra.

Come abbiamo detto, i destinatari riceveranno il messaggio come se fosse inviato solo a loro.

Toccate la voce Crea in alto a destra e si aprirà una nuova chat. Se volete inviare subito il messaggio, potete scriverlo come se scriveste a ogni contatto singolarmente, e inviarla toccando il pulsante di invio in basso a destra.

Nella nuova pagina, che probabilmente sarà vuota se non avete mai utilizzato lo strumento, toccate Nuova lista in basso. Ora si aprirà una schermata con i vostri contatti. Selezionate quelli che volete aggiungere alla lista. Tenete presente che solo quelli che hanno il vostro numero in rubrica riceveranno il messaggio.

Chiariti questi punti, vediamo come creare una lista broadcast su iPhone. Avviate l'app e toccate la voce Chat in basso a destra. In alto, toccate Liste broadcast.

Tenete presente che sebbene non ci sia limite al numero di liste broadcast che potete creare, WhatsApp vi consente di selezionare fino a 256 contatti per lista. Inoltre per poter utilizzare questa funzione tutti i contatti nell'elenco broadcast devono aver salvato il vostro numero della propria rubrica.

Per esempio, questa soluzione potrebbe essere utile per chi sta organizzando un evento, oppure per le aziende che vogliono condividere i loro aggiornamenti con più clienti contemporaneamente, rispettando la privacy di ognuno, proprio come le email con copia conoscenza nascosta.

Nella lista broadcast i contatti a cui stiamo inviando il messaggio potrebbero non conoscersi tra loro e rimarranno separati, e ogni loro risposta sarà inviata in una chat individuale con noi e non condivisa.

I contatti ricevono nella loro chat un messaggio normale, senza niente che indichi che si stratta di un messaggio broadcast, e potranno rispondere direttamente in quella chat come farebbero normalmente.

Toccate la freccia in alto a sinistra per tornare all'elenco delle liste. Se volete eliminare una lista, toccate Modifica in alto a destra e poi il pulsante rosso "-" a sinistra della lista da eliminare. Per confermare, toccate Elimina.

Se volete controllare o modificare l'elenco dei contatti, toccate Modifica lista in fondo all'elenco ed effettuate le modifiche necessarie, come aggiungere altri contatti o togliere quelli presenti toccando la "x" in alto a destra sull'avatar del contatto, poi toccate Fatto in alto a destra.

Come creare lista broadcast su WhatsApp da Android

Per cambiare nome alla lista, toccate i tre puntini in alto a destra e selezionate la voce Cambia nome lista broadcast. Inserite un nome facile da ricordare e toccate OK in basso a destra. Se invece volete modificare l'elenco dei contatti, toccate la voce Modifica destinatari , che vi rimanderà all'elenco dei vostri contatti.

Nella pagina seguente, potrete scrivere il messaggio e inviarlo toccando il pulsante di invio in basso a destra. Se invece volete prima controllare che sia tutto a posto o assegnare un nome alla lista, in modo poi da non sbagliarvi con altre o comunque creare confusione, toccate l'icona con tre puntini verticali in alto a destra e selezionate la voce Info lista broadcast .

Quando avete finito, toccate il segno di spunta in basso a destra. Tenete sempre presente che solo i contatti che avranno il vostro numero in rubrica riceveranno il messaggio.

Si aprirà l'elenco dei vostri contatti. Toccate quelli da aggiungere alla lista, che compariranno nella riga in alto. In caso vogliate eliminarne uno aggiunto per errore, toccate la "x" in basso a destra sull'avatar del contatto che appare in questa lista.

Per prima cosa, avviate l'applicazione e poi toccate l'icona con tre puntini in verticale in alto e poi selezionate la voce Nuovo broadcast .

In caso vogliate sapere come creare una lista broadcast WhatsApp su Android, sappiate che l'operazione è parimenti semplice e immediata. Vediamo come fare.

Qui potrete toccate i contatti da aggiungere o eliminare quelli che avete aggiunto per errore toccando la "x" in basso a destra sul loro avatar, nella riga in alto che comprende i contatti aggiunti alla lista. Se sono tanti, potreste non vederli tutti, quindi dovrete scorrere verso sinistra per accedere all'elenco completo. Completata l'operazione, toccate il segno di spunta verde in basso a destra.

Per eliminare la lista, invece, scorrete in basso nella schermata Info lista broadcast e toccate la voce in rosso Elimina lista broadcast.

La lista broadcast sarà sempre accessibile dall'elenco delle chat e potrete modificarla anche da lì toccandola e tenendo premuto. Per modificarla, toccate l'icona con tre puntini in alto a destra e poi Info lista broadcast, mentre per eliminarla toccate l'icona del cestino in alto a destra e poi toccate Elimina per confermare l'operazione.

Come abbiamo notato per iPhone, ora WhatsApp supporta la possibilità di accedere con il proprio account da più dispositivi, ma sfortunatamente potete creare liste broadcast solo da quello principale.