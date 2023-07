Una selezione di strumenti per creare loghi per siti web con AI

Il logo è uno degli elementi che identificano immediatamente aziende e professionisti, di qualsiasi dimensione. Curare la propria immagine, come è il caso, ad esempio, di un logo personalizzato, costituisce certamente un fattore cardine per sviluppare un business di successo. Creare un logo non è, comunque, una cosa di poco conto e spesso ci si affida giustamente a professionisti di comprovata esperienza. Eppure, grazie alle nuove tecnologie improntate sull'apprendimento automatico, è possibile costruire un marchio di successo in pochi minuti, con un buon risparmio di prezzo e senza troppi sforzi. In questo articolo, infatti, vedremo come creare loghi per siti web con AI, passando in rassegna alcuni dei migliori generatori di logo AI disponibili sul web. Visto che siamo in tema, vi suggeriamo di leggere il nostro articolo di approfondimento su come creare immagini con l'Intelligenza Artificiale, in cui abbiamo passato in rassegna alcune delle migliori app in circolazione.

Indice

Logo.AI

Uno dei migliori siti web generatori di loghi personalizzati è sicuramente Logo AI. Questa piattaforma consente di costruire il proprio marchio tenendo conto del contesto o del settore in cui si opera, potendo contare su sei diversi temi di colore (dal caldo alla scala di grigi) e altrettanti stili di carattere, tra cui moderno, scritto a mano e futuristico. Allo stesso modo, è possibile dare un tocco di personalizzazione al proprio brand, come è il caso di una frase o di uno slogan di contorno. Per usare Logo AI è necessario, innanzitutto, accedere alla pagina principale della piattaforma e cliccare sul tasto in blu "Let's make a logo". Dopo aver pigiato su "Continue", bisogna dapprima inserire alcuni elementi identificatori, come il nome ed eventualmente lo slogan (quest'ultimo, però, è opzionale). Se il vostro progetto è ancora in stato embrionale, non temete: potete sempre cambiare il nome del logo in un momento successivo. Cliccate nuovamente su "Continue" e inserite, adesso, il settore di riferimento: viaggi, sport, vendite, religione, legale, tecnologia, medico, ristorante, e via discorrendo, fermo restando che tale parametro è facoltativo. Applicate, poi, la palette di colori per il vostro logo: warm, cold, contrast, pastel, greyscale e gradient; anche in questo caso, si tratta di un parametro del tutto opzionale. Come ultimo passaggio, selezionate, infine, il font di base: potete scegliere tra modern, elegant, slab, handwritten, playfull e futuristic. Non vi resta adesso che attendere che la piattaforma elabori il contenuto in base alle opzioni precedentemente impostate e, su questa base, scegliere il risultato di vostro gradimento. Per modificare la scelta è sufficiente selezionare un risultato e fare tap su "Edit". Potete sempre mettere un "Mi piace" e acquistare il logo, cliccando rispettivamente su "Like" e "Buy". Per finalizzare l'acquisto, è necessario iscriversi alla piattaforma e inserire un metodo di pagamento valido. In ogni caso, è possibile creare loghi gratis con Logo AI impostando la versione con filigrana.

Logomaster.Ai

Logomaster è un altro dei migliori siti per creare loghi con l'Intelligenza Artificiale. Il suo funzionamento è ancora più semplice di Logo AI, che abbiamo visto in precedenza: tutto quello che bisogna fare, infatti, è fornire un nome per il logo e attendere che il sistema elabori il tutto. Anche in questo caso, è possibile scegliere tra alcuni preset che orienteranno la piattaforma sulla scelta. Tuttavia, contrariamente all'impostazione di Logo AI, è necessario partire da alcuni campioni selezionati di loghi, che determineranno la tipologia di immagine da generare. È superfluo dire che queste immagini costituiranno soltanto da esempio, una sorta di base, tanto per intenderci, in quanto la piattaforma provvederà a personalizzare il logo in modo unico ed esclusivo per l'utente, evitando di conseguenza sovrapposizioni o immagini troppo ispirate, per così dire. Alla stessa maniera, è possibile scegliere tra un'ampia varietà di sfumature di colore che fungeranno da base del logo. Questo è utile, ad esempio, nel caso in cui la vostra azienda utilizzi un tema cromatico di riferimento (volendo richiamare qualche caso pratico, pensiamo al giallo di Poco, all'arancio di Xiaomi, oppure al rosso di OnePlus). Elemento identificativo di Logomaster è la possibilità di aggiungere icone al vostro logo per adattarlo meglio alla vostra idea o per personalizzarlo maggiormente. Entrate, quindi, sul sito web di Logomaster e cliccate su "Create your logo now", o su "Crea il tuo logo". Vi suggeriamo, prima, di pigiare su "EN" e di variare la lingua in Italiano. Come primo passaggio, la piattaforma proporrà un esempio di loghi, raggruppati per categorie. Scegliete almeno tre loghi e cliccate su "Avanti", dopodiché impostate la tonalità di colore di vostro gradimento (o che meglio si addice alla vostra azienda). Inserite, quindi, il nome della ditta ed eventualmente uno slogan (opzionale), dopodiché pigiate su "Avanti" per continuare. Infine, completate il tutto inserendo – anche in questo caso, eventualmente – un'icona al vostro logo. L'immagine è pronta per essere elaborata: cliccate su "Vedere il risultato" e il gioco è fatto. Selezionate la proposta di vostro gradimento e cliccate su "Anteprima" per scaricarla gratuitamente con la filigrana, oppure su "Acquista" per comprare l'immagine, con prezzi di 29 euro una tantum oppure 75 euro una tantum.

Looka

Looka è un altro generatore di loghi con Intelligenza Artificiale. Facile da usare e semplificato nelle sue impostazioni, questa piattaforma assomiglia alle due già citate opzioni. Tutto quello che bisogna fare è fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione, come colori preferiti, nome, slogan e altro. Inoltre, è possibile chiedere alla piattaforma di ispirarsi ad una serie di loghi di brand di successo. Entrate sul sito ufficiale della piattaforma, inserite il nome della vostra azienda (parametro, quest'ultimo, sempre facoltativo) e pigiate su "Get started". Nella successiva schermata, inserite il settore di riferimento (potete scegliere tra una delle opzioni proposte nel menu a tendina) e cliccate su "Continue". Anche in questo caso, è possibile scegliere uno dei loghi di esempio, cosicché l'algoritmo di Intelligenza Artificiale possa sfruttare tale campione come base per creare un logo personalizzato. Pertanto, fate tap su una delle proposte e cliccate su "Continue", scegliendo successivamente la tonalità di colore. Inserite, quindi, il nome del vostro logo e attendete che il sistema elabori il tutto sulla base delle informazioni riportate. Per ottenere l'immagine così creata, potete iscrivervi su Looka, inserendo un valido indirizzo di posta elettronica e una password, oppure continuare come "Guest". In ogni caso, per scaricare il logo, bisogna sottoscrivere un abbonamento una tantum (20 dollari per singola immagine) oppure periodico. Questa era la guida su come creare loghi per siti web con l'Intelligenza Artificiale. Nel prossimo paragrafo potete continuare ad approfondire il tema dell'AI con altri articoli realizzati dalla nostra redazione.