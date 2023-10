Come creare e modificare Poster di Contatto su iOS 17

Ma cosa sono esattamente e come creare e modificare i Poster di contatto su iOS 17 ? Andiamo a scoprirlo, oltre a vedere cosa fare in caso di problemi, perché questa soluzione consente di mettere i propri contatti in primo piano non solo nell'app Telefono , ma anche in quelle di terze parti.

Una delle novità più interessanti di iOS 17 è la possibilità di creare per i propri contatti un vero e proprio biglietto da visita chiamato Poster di contatto , che consente di far risaltare le chiamate che per voi contano davvero.

Indice

Cosa sono i Poster di Contatto di iOS 17

Il risultato è, nella schermata di chiamata, un'immagine a tutto schermo, invece che un semplice avatar in alto, con la foto o il memoji scelto, corredati dal carattere e dal colore che si preferisce per i dettagli.

Questa novità consente non solo di personalizzare la propria scheda per decidere come i vostri amici e parenti vi visualizzino, ma anche come impostare i contatti in rubrica, in modo da scegliere come vederli quando vi chiamano (o vi scrivano usando altre app).

Come abbiamo anticipato in apertura, i Poster di contatto sono una delle novità di iOS 17 , il sistema operativo dei melafonini lanciato a settembre 2023 in concomitanza con i nuovi iPhone 15 .

Come creare Poster di Contatto su iOS 17

Per creare il vostro Poster di contatto personale, toccate il vostro nome in cima all'elenco, poi toccate Foto e poster di contatto . Nella pagina successiva vi verrà mostrata l'anteprima del poster di contatto, con alcune opzioni che vi consentono di scegliere se condividere nome e foto del poster di contatto, di personalizzare il nome da mostrare e con chi condividere automaticamente il poster di contatto, se solo con i vostri contatti o se preferite che iOS vi chieda ogni volta che effettuate una chiamata a qualcuno che è nella vostra rubrica.

Ora potete scegliere come volete apparire ai vostri contatti quando li chiamate. Per creare un nuovo Poster di contatto, toccate il pulsante Modifica e arriverete a una pagina che vi mostra in primo piano la schermata di chiamata. In basso, toccate il pulsante Personalizza e poi toccate la voce Poster, oppure toccate il pulsante blu "+". In alternativa, scorrete con il dito verso sinistra e nella schermata toccate in basso il pulsante Crea nuovo.

Arriverete alla schermata di creazione del Poster di contatto. In basso vedete quattro opzioni: Fotocamera, Foto, Memoji e Monogramma. Se scegliete Fotocamera, potete scattarvi un selfie o una foto da usare come poster di contatto: toccate il pulsante di scatto e successivamente toccate in basso a destra Usa foto, o in basso a sinistra Riprova, in caso non siate soddisfatti.

Foto vi consente di scegliere una vostra immagine dalla galleria. Per impostazione predefinita, in alto, iOS vi mostrerà vostre foto (vedrete che è selezionata la voce Consigliato), ma potete scegliere quella che preferite toccando in alto a sinistra la voce Tutti e poi scorrendo nella galleria. Potete anche effettuare una ricerca inserendo un termine nel campo in alto, oppure selezionare un Album in cui sapete ci sia una foto che volete usare. Toccate la foto.

Indipendentemente dal fatto che abbiate scattato una foto o ne abbiate scelta una dalla galleria, usate il pinch-to-zoom (pizzicate) per ingrandirla o rimpicciolirla, poi scorrete verso destra per scegliere tra i vari stili, come bianco e nero, bicromia, acquarello colorato, sfondo sfocato o colorato (non sono disponibili tutti per tutte le foto).

Per gli stili colorati (non la foto originale e neanche quella in bianco e nero), potete toccare in basso a destra il cerchio colorato per scegliere la tonalità che più vi piace. Per alcune foto, potete anche impostare l'effetto profondità (lo stesso effetto della schermata di blocco, che sovrappone la foto al nome) toccando l'icona con tre puntini in basso a destra e poi toccando Effetto profondità (se non si può toccare si vede che per la foto non va bene), e lo Sfondo uniforme.

Per cambiare colore e carattere del vostro nome, toccatelo e in basso scegliete il carattere scorrendo verso sinistra, le dimensioni, scorrendo il cursore in mezzo verso destra o sinistra, e il colore del testo, scorrendo verso sinistra e scegliendo un colore, oppure toccando in fondo a destra la sfera multicolore e impostandone uno a piacere.