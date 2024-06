Come creare una nota condivisa su iPhone

Immaginiamo di lavorare su una ricerca scolastica e di voler condividere le linee guida del progetto (ricerca delle fonti, suddivisione degli argomenti) con gli altri membri: si può, quindi, creare una nota condivisa su iPhone in modo che sia accessibile a tutti in ogni momento. I casi pratici sono certamente molteplici e in questa guida vedremo come sfruttare questa opzione integrata nell'app di Apple .

L'app Note del sistema operativo iOS è dotata di alcune opzioni che possono migliorare la produttività. Chi lavora in team e ha bisogno di coordinarsi con le altre persone del gruppo, può sfruttare, per esempio, la funzione di condivisione delle note , raggiungibile con pochissimi tap sullo schermo.

Indice

Come creare nota condivisa su iPhone

Per condividere una nota su iPhone e iPad bisogna prima crearla. Dalla pagina principale dell'app, fate clic sul tasto in basso a destra dello schermo (l'icona con un quadrato e una matita al centro) e iniziate a inserire tutti i dettagli della stessa.

Nel primo caso, i membri invitati potranno apportare modifiche in tempo reale; nel secondo caso, verrà inviata una copia al contatto o ai contatti e le eventuali modifiche inserite da queste ultimi non avranno effetto sulla nota principale.

Nel nostro caso, manteniamo l'impostazione su "Collabora" e scegliete l'app attraverso cui condividere la nota (Messaggi, Mail, WhatsApp, Telegram, Gmail e via discorrendo) per proseguire. Attenzione: AirDrop non è supportato per la collaborazione. Se si tratta della prima nota condivisa, il sistema mostrerà una pagina di riepilogo sul funzionamento di tale opzione, in cui verrà spiegato che ad ogni modifica apportata da altri utenti verrà generata una notifica.

Logicamente, vi suggeriamo di dare l'abilitazione alle notifiche generate dall'app Note nella successiva schermata.