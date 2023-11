E se siete ancora riluttanti, visto che vi trovate così bene con le password, sappiate che i giganti del Web spingono per un loro utilizzo sempre più esteso, tanto che a ottobre 2023 Google le ha attivate come mezzo di autenticazione predefinito. Andiamo a vedere come usarle, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come fare passkey WhatsApp .

Ecco perché le passkey sono una tecnologia così importante, in grado finalmente di liberarci dalla schiavitù di questo arcaico (e rischioso) sistema di autenticazione . Vediamo quindi come creare una passkey , da Google o Apple, una soluzione semplicissima da utilizzare ma che, almeno all'inizio, potrebbe disorientare.

Indice

Cosa sono le passkey

Ma perché non sono ancora diffuse, vi chiederete. In realtà, visto che la FIDO Alliance è sostenuta da aziende come Apple, Google e Microsoft, queste ne stanno incentivando l'adozione, tanto che Google ha impostato le passkey come metodo di autenticazione predefinito per l'accesso al proprio account. Resta il fatto che sia app che siti lo stanno abbracciando con lentezza.

E non solo potete usare le passkey da qualunque vostro dispositivo con autenticazione, ma anche autorizzarne temporaneamente altri attraverso una chiave di accesso trasmessa via Bluetooth.

Torniamo quindi alla vostra paura. Vi rubano il telefono, non c'è pericolo che accedano alle nostre passkey? No, perché dovrebbero poter usare il vostro dito o volto per sbloccare la funzione (e lo stesso vale per i PC Windows o i tablet Android).

Quando accedete a un servizio online, non dovete digitare il vostro nome utente e password, ma dovete solo utilizzare le funzionalità di sicurezza biometrica del vostro dispositivo, come Face ID o Touch ID nel caso di Apple o impronta digitale.

La chiave pubblica non ha nessun valore senza quella privata, e quest'ultima non è accessibile a nessuno, neanche all'utente, che quindi non può condividerla. Questo garantisce anche che se un server viene compromesso, l'attaccante non ha entrambe le chiavi per ottenere l'accesso agli account.

Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima capire cosa siano e come come funzionino le passkey, e per questo vi rimandiamo al nostro articolo dedicato , ma in breve sono entità crittografiche composte da una coppia di chiavi.

Le passkey non condividono le stesse vulnerabilità delle password e dei codici di verifica SMS , in quanto sono un metodo di autenticazione collegato al codice di accesso o alla sicurezza biometrica di un altro dispositivo, come Face ID su un iPhone o l'impronta digitale su un telefono Android.

Certo, c'è sempre l'autenticazione a due fattori , ma ci sono alcune soluzioni che se non stiamo attenti sono in grado di intercettare anche questo sistema, e comunque nella sua forma più sicura, quella con token fisico , non è proprio comoda.

Guerra alle password quindi, che non solo possono essere facili da indovinare e si espongono ad attacchi come il phishing, ma sono anche dipendenti dai servizi online dove sono salvate. Il che significa che anche se la nostra password è sicura ma chi la archivia sui suoi server viene attaccato con successo, siamo esposti a furto di identità, dati o altro.

Da tempo i giganti del Web cercano una soluzione per superare le password , e per questo aziende come Microsoft, Apple, Google e altri hanno creato la FIDO Alliance , un'associazione aperta lanciata nel febbraio 2013 con lo scopo di sviluppare e promuovere standard di autenticazione che "contribuiscano a ridurre l'eccessiva dipendenza del mondo dalle password".

Come creare una passkey

Prima di creare una passkey, è necessario assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera creare una passkey siano supportati. La documentazione di Google stabilisce che avrete bisogno di almeno Windows 10 (2015) o macOS Ventura (2022), mentre per i dispositivi mobili avrete bisogno di almeno Android 9 (2018) o iOS 16 (2022).

Se invece state usando un browser, dovrà supportare le chiavi di accesso. La documentazione di Google afferma che le passkey sono supportate in Chrome 109, Safari 16 o Edge 109 (Mozilla dice che dovrebbe arrivare a breve), e anche altri browser basati su Chromium come Opera.

Volendo, potete anche usare una chiave di sicurezza hardware come Yubikey 5 o comunque un dispositivo che supporta lo standard FIDO2 per memorizzare le passkey.

Google

Google spinge molto sulle passkey, tanto da renderle il sistema predefinito di autenticazione per l'account. Vediamo come crearle a seconda del dispositivo.

Da Chrome, Edge (o browser basato su Chromium) su Windows

Per prima cosa, assicuratevi che il vostro computer supporti le passkey e abilitate Windows Hello dalle impostazioni, poi avviate un browser e andate alla pagina relativa.

Per visualizzare e gestire le passkey per il proprio account Google, la GrandeG ha creato una dashboard speciale, che potete trovare cliccando su Gestisci il tuo account Google (per esempio da qualunque sito Google come Gmail, Calendar, Google o Maps cliccate sul vostro avatar in alto a destra e troverete questa voce). Poi cliccate a sinistra su Sicurezza e al centro, sotto la sezione intitolata Come accedi a Google, vedrete diverse opzioni, una delle quali dovrebbe essere passkey (potete arrivarci direttamente cliccando qui).

Cliccateci sopra, e vedrete la sezione chiamata Passkey che hai creato, che mostra tutte le passkey per il vostro account Google e alcune informazioni sulla piattaforma su cui è stata creata la passkey, l'ultima volta che è stata utilizzata e la posizione approssimativa del suo utilizzo. Se eliminate una passkey qui, deautorizzate il dispositivo che ha creato la chiave.

Anche se avete già registrato una chiave di sicurezza hardware come dispositivo a più fattori con il vostro account Google, verrà visualizzata in questa lista. Ora per creare una passkey cliccate in basso sul pulsante Crea un passkey. Per prima cosa vi verrà mostrata una breve introduzione, quindi cliccate su Continua, poi verrà visualizzato un popup di Protezione Windows. Usate il metodo Windows Hello che usate per sbloccare il PC, come un PIN, il volto o l'impronta.

Adesso avete memorizzato sul vstro computer Windows una passkey per accedere al vostro account Google (nell'elenco delle passkey apparirà una nuova voce).

Attualmente Microsoft non sincronizza le passkey tra i dispositivi, ed è quindi necessario creare manualmente le passkey su tutte le altre macchine Windows. Per farlo, potete seguire i passaggi precedenti o utilizzare un altro dispositivo con una passkey per Google per autorizzare l'altra macchina e quindi creare una nuova passkey.

Da Chrome, Edge (o browser basato su Chromium) o Safari su Mac

Anche da Mac potete creare una passkey, assicuratevi solo di aver aggiornato all'ultima versione di macOS e di aver abilitato un blocco biometrico o una password per proteggere l'accesso al computer.