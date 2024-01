Perché una playlist è fondamentale per poter personalizzare la propria esperienza di ascolto e assicurarsi di ascoltare la musica adatta per ogni occasione. Ma prima di approfondire questo argomento, non scordatevi di dare un'occhiata alla nostra guida su come trasferire playlist da Spotify ad Apple Music, Amazon Music, YouTube Music o TIDAL .

Ma come creare una playlist su YouTube Music ? Andiamo a vedere come fare, anche per modificarla, cancellarla o renderla privata, sia da telefono che da computer.

Forte di un ampio catalogo, di un'offerta gratuita apprezzabile e soprattutto di un gigante come Google alle spalle, YouTube Music è uno dei servizi di streaming musicale più popolari sul mercato, e come le piattaforme concorrenti rende molto facile creare e gestire le proprie playlist.

Indice

Come creare una playlist su YouTube Music

In basso a destra toccate il pulsante Nuova playlist e nella finestra che appare inserite un titolo e una descrizione per la raccolta. Infine, scegliete se renderla Pubblica (visibile da tutti), Non in elenco (visibile da chi ha il link) o Privata (visibile solo da voi) toccando il menu a tendina sotto Privacy e selezionando la voce di vostro interesse, per poi toccare il pulsante Crea.

Toccate la scheda Raccolta in basso a destra, poi toccate il pulsante in alto Playlist vedrete tutte le playlist. Ora vedrete tutte le playlist che avete creato, anche su YouTube (non tutte potranno essere riprodotte su YouTube Music).

Farlo è molto semplice , sia stiate usando la versione per il browser o l'app del telefono, e scoprirete che le vostre playlist saranno sempre disponibili dalla scheda Raccolta o dal pulsante Playlist in alto nell'app, mentre da computer le troverete a portata di clic nella barra laterale .

Per avere sempre a disposizione le proprie canzoni e video musicali preferiti in YouTube Music, la cosa migliore è crearsi delle playlist personalizzate .

Tenete presente che creare una playlist pubblica significa praticamente pubblicarla su un vostro canale. Quindi quando create una playlist YouTube Music vi proporrà appunto di creare un canale. Potrete aggiungere un'immagine o modificare il vostro nome per decidere come apparire. Se non l'avete mai fatto, l'app vi chiederà di farlo in una finestra apposita, poi cliccate su Crea canale e potete iniziare a condividere contenuti e invitare collaboratori.

Adesso potete aggiungere le canzoni, cosa che potete fare toccando il pulsante "+" di fianco a Aggiungi un brano, oppure potete semplicemente aggiungere quelle che YouTube vi suggerisce (sotto la voce Suggerimenti) in base alla vostra cronologia di ascolto.

Dopo aver toccate Aggiungi un brano, cercate la canzone o l'album di vostra scelta e toccatelo dai suggerimenti, e questo verrà aggiunto (potete aggiornare la playlist, se volete).

In alternativa, quando ascoltate una canzone, per esempio dopo averla cercata o dalla Home, toccate i tre puntini alla sua destra e poi selezionate la voce Salva in una playlist, e poi selezionate il nome della playlist dall'elenco o toccate Nuova playlist per crearne una nova.

Ma non è finita. Potete creare una playlist anche dalla scheda Samples, in basso a sinistr, che rimanda a una sorta di TikTok musicale. Toccatela e scorrete il feed verticale, poi se vi piace un brano toccate a destra la voce Salva, poi selezionate Modifica per salvarlo su una playlist diversa.

Infine, potete aggiungere un brano dall'elenco in corso di riproduzione di un'altra playlist o da una stazione radio. Per farlo basta toccare il pulsante Salva in una playlist e selezionare la playlist a cui aggiungerlo o crearne una nuova.

Ci sono un paio di eccezioni a queste impostazioni. La prima è quando vedete un contenuto per bambini: in questo caso non potete aggiungerlo a una playlist o condividerlo, e la seconda riguarda gli account con un supervisore. In questo caso, le playlist saranno impostate su Privato per impostazione predefinita.

Da computer

Volete creare una playlist su YouTube Music da computer? In questo caso dovete agire dal sito della piattaforma, poi se non l'avete già fatto cliccate in alto a destra su Accedi ed effettuate l'accesso con il vostro account inserendo email e password.

Successivamente, cliccate a sinistra sul pulsante + Nuova playlist e nella finestra che si apre inserite un titolo e una descrizione per la playlist, poi cliccate sul menu a tendina sotto Privacy e scegliete se impostare la playlist come Pubblica, Non in elenco e Privata.