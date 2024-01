Come creare pulsanti di azione su Microsoft PowerPoint

In questa guida vedremo, perciò, come creare pulsanti azione in Microsoft PowerPoint . Abbiamo già elaborato diverse guide su PowerPoint, come quella (visto che siamo nell'argomento) per animare le presentazioni o, addirittura, utilizzare l'Intelligenza Artificiale per creare presentazioni PowerPoint .

Come suggerisce, d'altronde, il nome, i pulsanti di azione sono dei pulsanti che attivano una specifica azione in Microsoft PowerPoint : è possibile, quindi, crearne uno per spostarsi nelle diapositive, o riprodurre un video, oppure ancora avviare un programma esterno scaricato sul computer (magari proprio un contenuto multimediale salvato nel disco rigido).

Le presentazioni PowerPoint sono particolarmente diffuse, a scuola come a lavoro, perché permettono di fissare i punti chiave di un argomento, in molti casi anche grazie al contributo di immagini e contenuti multimediali. Nelle diapositive più complesse, capita sovente l'opportunità di utilizzare i cosiddetti pulsanti di azione , così da rendere la presentazione ancora più interattiva .

Indice

Come aggiungere pulsanti di azione nelle presentazioni PowerPoint

Per aggiungere pulsanti di azione in PowerPont è necessario, innanzitutto, inserire una forma specifica (come il player per riprodurre il video, oppure un'icona con la classica "i" per indirizzare l'utente ad una risorsa online per maggiori approfondimenti, o, ancora, una freccia rivolta verso l'alto per tornare all'inizio della presentazione).

Aprite, quindi, il programma facente parte della suite di Microsoft e create una nuova presentazione: bisogna pigiare su File nel menu in alto e cliccare, a sinistra, su Nuovo, scegliendo il tipo di presentazione (modello vuoto, e quindi da creare su misura in base alle proprie esigenze, oppure scegliendo uno dei modelli pre-caricati dagli sviluppatori).

Modificate il lavoro a vostro piacimento. E quando è giunto il momento di inserire pulsanti di azione in PowerPoint, non dovrete fare altro che cliccare su Inserisci (nel menu in alto) e, poi, su Forme: nel menu che appare, scorrete fino alla fine e scegliete uno dei pulsanti che meglio si addicono al tipo di azione che desiderate aggiungere (un video, un approfondimento esterno, e via discorrendo).

A questo punto, tenete premuto il tasto sinistro del mouse per "disegnare" la forma dentro la diapositiva, modificando a piacimento la dimensione. Potete sempre rimpicciolirla o ingrandirla anche dopo le modifiche.