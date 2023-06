Come creare un QR Code per condividere il profilo Instagram

Vorreste condividere il vostro profilo Instagram ? All'interno dell'applicazione ufficiale è possibile generare rapidamente un QR Code che potrà poi essere scansionato. In questa guida troverete tutti i passaggi e le informazioni.

Indice

Instagram, scaricare l’app ed effettuare il login

Prima di tutto, dovrete scaricare l'app ufficiale di Instagram . Aprite Google Play Store (Android) o App Store (iOS) e, utilizzando il campo di ricerca, individuate l'applicazione. Fate click su "Installa" oppure "Ottieni" per installare il social network.

Come creare un QR Code all’interno di Instagram

La creazione di un codice QR è un modo semplice e veloce per diffondere il proprio profilo Instagram.

Il pulsante per visualizzare e modificare il proprio profilo su Instagram.

Come personalizzare il codice QR Instagram

Instagram, condividere il codice QR

Come scansionare un QR Code con Instagram

Vorreste cercare, trovare e seguire un vostro amico su Instagram utilizzando il suo codice QR? Ecco la soluzione! Per scansionarlo dovrete seguire questa semplice guida.

Creare un codice QR con altri strumenti

Per creare un codice QR per il vostro account Instagram potete utilizzare altri servizi. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di consultare la nostra guida dedicata.