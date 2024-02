Come creare salvadanai su Revolut

Revolut Ltd è una società fintech con sede nel Regno Unito, fondata nel 2015 e diventata unicorno nel 2018, con una valutazione superiore a un miliardo di dollari. Revolut offre un innovativo sistema di digital banking tramite un'app per dispositivi mobili, offrendo servizi finanziari avanzati e accessibili a oltre 18 milioni di utenti in tutto il mondo. Utilizzando Revolut, gli utenti possono gestire le proprie operazioni finanziarie direttamente dal loro smartphone, beneficiando di un'esperienza di banking digitale all'avanguardia. Con pochi semplici passaggi, è possibile aprire e gestire un conto Revolut, sfruttando le numerose funzionalità offerte dall'applicazione.

A cosa serve Revoluta

Revolut offre servizi finanziari avanzati tra cui acquisti online e in negozi fisici, pagamenti in tempo reale, bonifici, trasferimenti internazionali senza spese, analisi dettagliata delle spese, accumulo di risparmi, donazioni, trading, assicurazioni e scambio di criptovalute. Per accedere a questi servizi, è necessario scaricare l'app Revolut, disponibile per dispositivi Apple iPhone, iPad e iPod touch con sistema operativo iOS 13 e versioni successive, per Mac con sistema operativo 11.0 e versioni successive e per smartphone Android con sistema operativo 6.0 e versioni successive. Revolut opera su un modello freemium, offrendo un piano standard gratuito e pacchetti Plus, Premium e Metal con limiti di spesa più elevati e servizi aggiuntivi. Caratteristica di Revolut è la possibilità di acquistare, scambiare e conservare criptovalute direttamente dall'app utilizzando i fondi presenti sul conto. Gli utenti possono scambiare 30 valute diverse, inclusi i principali cryptocurrencies come Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash e XRP.

Cosa permette di fare Revolut

Ogni account su Revolut offre una serie di funzionalità, tra cui la possibilità di creare carte virtuali per pagamenti online e tramite Apple Pay (per utenti iPhone), conversione valutaria, monitoraggio dei tassi di cambio internazionali, analisi avanzate delle abitudini di spesa, impostazione di budget mensili globali o per categorie specifiche di spesa, trasferimenti istantanei tra utenti Revolut, bonifici bancari, pagamenti ricorrenti, creazione di salvadanai virtuali per risparmiare per progetti personali o di gruppo, trading, donazioni e accesso alle criptovalute. L'accesso alle criptovalute è disponibile per gli utenti Premium e Metal oppure è possibile ottenere l'accesso invitando amici a provare Revolut.

Salvadanai su Revolut, come fare a crearli

I Pocket, o salvadanai virtuali su Revolut, consentono di allocare fondi in anticipo prima di una transazione, garantendo che il pagamento vada sempre a buon fine senza commissioni di cambio. Per configurare un nuovo Pocket: toccare "Aggiungi fondi" nel menu principale;

selezionare "+ Aggiungi nuovo" e quindi "Spese ricorrenti";

selezionare il pagamento associato a questo Pocket;

impostare un deposito ricorrente per il Pocket; Per aggiungere un pagamento a un Pocket esistente: selezionare il Pocket desiderato;

toccare "Gestisci" accanto a "Spese programmate";

selezionare "+ Aggiungi pagamento" e scegliere il pagamento dalla cronologia; Per rimuovere un pagamento da un Pocket: nella sezione "Programmati", toccare il pagamento desiderato;

selezionare "Interrompi i pagamenti da questo Pocket".

Come ricaricare Revolut

La ricarica di Revolut può essere effettuata tramite bonifico bancario o utilizzando qualsiasi carta di credito o debito che disponga di un Iban valido, compresi bancomat, PostePay, carta Hype e conto N26. Revolut supporta inoltre la ricarica tramite PayPal, Google Pay e Apple Pay, consentendo il trasferimento di denaro direttamente da dispositivi come Apple Watch. Le ricariche tramite bonifico non comportano alcun costo aggiuntivo, mentre l'utilizzo di carte di credito o debito potrebbe essere soggetto a commissioni. Non sono ammesse ricariche in contanti o mediante assegno bancario. Di conseguenza non è possibile effettuare ricariche presso tabaccherie o sportelli ATM.

Quali sono i conti da aprire con Revolut

Il conto Revolut offre più abbonamenti che comprendono il conto standard gratuito e diverse opzioni a pagamento, tra cui Plus, Premium e Metal. Abbonamento Standard: il conto base di Revolut è gratuito e include un conto Regno Unito e un Iban euro gratuito. Le caratteristiche principali comprendo: la possibilità di fare spese in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario;

il cambio senza commissioni nascoste in 30 valute fiat fino a 6.000 euro al mese;

i prelievi da bancomat senza commissioni fino a 200 euro al mese. Abbonamento Plus: ha un costo mensile di 2,99 euro e offre i seguenti vantaggi: rimborsi fino a 1000 euro su acquisti danneggiati o rubati;

finestra di reso migliorata e garantita;

rimborsi in caso di cancellazione di eventi. : ha un costo mensile di 2,99 euro e offre i seguenti vantaggi: Abbonamento Premium: ha un costo mensile di 7,99 euro e include tutti i vantaggi dell'account Standard, oltre a: cambio senza commissioni nascoste in 30 valute fiat senza limite mensile;

prelievi da bancomat senza commissioni fino a 400 euro al mese;

assicurazione medica internazionale;

assicurazione per ritardi su volo e bagagli;

consegna prioritaria globale della carta;

assistenza clienti prioritaria;

accesso a 5 criptovalute;

generazione di carte virtuali usa e getta;

accesso tramite pass loungekey. L'abbonamento Metal, al costo di 13,99 euro al mese, include tutti i vantaggi dell'abbonamento Premium, oltre a: prelievi da bancomat senza commissioni fino a 600 euro al mese;

carte Revolut Metal esclusive;

cashback fino allo 0,1% in Europa e fino all'1% al di fuori dell'Europa su ogni pagamento con carta;

accesso al concierge per gestire lo stile di vita.